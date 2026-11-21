Tại Chương trình MATCH TO GROWTH 2026 do Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Sài Gòn (Saigon-SME) tổ chức vào sáng 21/11, ông Dương Trung Lợi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM cho biết, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường yếu thế trong việc vay vốn khi ngân hàng đòi đảm bảo an toàn cho các khoản vay rất cao, thẩm định hồ sơ kỹ lưỡng dựa trên năng lực, thông tin và uy tín của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chính sách tín dụng của ngân hàng thường thay đổi theo thị trường, tình hình vĩ mô, room tăng trưởng, khẩu vị rủi ro…

Chương trình MATCH TO GROWTH 2026 do Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Sài Gòn (Saigon-SME) tổ chức vào sáng ngày 21/11 (Ảnh: BTC)

Do vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải nâng tầm hồ sơ dịch vụ, sản phẩm chất lượng, doanh thu, dòng tiền xoay vòng an toàn, quản lý chi phí hiệu quả để trả cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng, đồng thời cần tích cực chủ động tìm hiểu thêm các nguồn vốn mới từ trái phiếu, thị trường chứng khoán, các định chế tài chính hay những quỹ đầu tư có vốn nước ngoài…

"Những doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững nhiều hơn, những doanh nghiệp có triển khai ESG, triển khai về lộ trình mà Net Zero có thể tìm hiểu thêm những sản phẩm về tài chính xanh. Nhiều tổ chức quốc tế tài trợ cho những doanh nghiệp có triển khai hoạt động phát triển bền vững. Về ESG thì cũng nên tìm hiểu như vậy sẽ giúp cho các doanh nghiệp tìm được những nguồn vốn tài trợ giá rẻ hơn so với mặt bằng lãi suất hiện tại Việt Nam", ông Dương Trung Lợi nói.

Ông Dương Trung Lợi - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (Ảnh: BTC).

Hiện nay, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 95% tổng số các doanh nghiệp trong cả nước, tạo ra nhiều việc làm nhất nhưng lại là nhóm gặp khó nhất trong tiếp cận vốn để duy trì và mở rộng hoạt động. Trong bối cảnh thị trường biến động, chi phí đầu vào gia tăng và sức mua còn yếu, việc khó đàm phán được các gói tín dụng tiếp tục là vấn đề nổi cộm. Điều này khiến cho không ít đơn vị phải duy trì hoạt động trong trạng thái cầm chừng, thiếu tích lũy, thiếu dư địa tài chính và phải tạm gác lại kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ông T, Tổng Giám đốc một công ty thương mại xuất nhập khẩu hàng gia dụng cho biết, thời gian qua, đơn vị đã hạn chế gần như không vay vốn, không mở rộng và chủ động tạm ngừng các khoản vay mà chỉ sử dụng nguồn tiền dự phòng và vốn tự có.

Trong bối cảnh khó khăn, doanh nghiệp này sẽ không vay vốn mở rộng kinh doanh mà chỉ, thu gọn và tái cơ cấu mô hình để phù hợp với tình hình mới, nghiên cứu hướng phát triển, tìm kiếm đối tác rồi tiếp cận các nguồn vốn khác để huy động với lãi suất mềm hơn.

"Tình hình thị trường vẫn khó lường cả trong nước lẫn quốc tế nên khó khăn nhất là phải cố gắng trụ vững trong thời gian chưa có nhiều tín hiệu tích cực, nỗ lực chuẩn bị khi có cơ hội hay khi có điều kiện phát triển mới thì phải tìm nguồn vốn có lãi suất tốt và tương đối bền vững, tính hợp pháp. Có thể tạo ra mối liên kết để kết hợp với con số quỹ đầu tư hay nguồn vốn nào đó khi có điều kiện", ông T cho biết.