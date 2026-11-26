Theo Cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2026, cả nước có gần 162.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,4% so với cùng kỳ; gần 81.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 12,5%. Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt hơn 243.600, giảm 4,8%.

Ở chiều ngược lại, có gần 182.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, gần 92.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, hơn 33.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể và gần 56.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Đáng chú ý, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng tới 109,8%.

Nguồn số liệu: Cục Thống kê

Liên quan đến tình trạng doanh nghiệp rời thị trường tăng mạnh thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, qua phân tích số liệu, trong khoảng 180.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, có một nửa tạm dừng kinh doanh, 30% đã hoàn thành thủ tục giải thể và 20% đang thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động.

Đáng chú ý, khoảng 90% doanh nghiệp tạm dừng hoặc giải thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; khoảng 89% không phát sinh doanh thu trong năm 2026 và khoảng 70% đã không hoạt động từ trước năm 2026.

"Tại sao số doanh nghiệp rút khỏi thị trường lớn như vậy, thì đây là chuyện bình thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có những doanh nghiệp thành công, có những doanh nghiệp thất bại", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn thừa nhận thủ tục rút khỏi thị trường còn khó khăn do liên quan đến nghĩa vụ tài chính. Ngoài nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước, doanh nghiệp còn phải hoàn thành nghĩa vụ với các đơn vị liên quan, trong đó có tổ chức cho vay.

"Hiện nay, chúng tôi đã có chỉ đạo, một doanh nghiệp đã làm sạch được nghĩa vụ tài chính thì việc rút khỏi thị trường chỉ trong 1 ngày là hoàn thành thủ tục", Bộ trưởng khẳng định.

Nhìn đúng bản chất làn sóng doanh nghiệp rút lui

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, cần phân biệt rõ ba trạng thái: tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động chờ giải thể và hoàn tất giải thể. Không thể đồng nhất toàn bộ số doanh nghiệp rút lui với doanh nghiệp phá sản hay mất khả năng kinh doanh.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia kinh tế, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, cần phân biệt giữa những doanh nghiệp thực sự phát sinh khó khăn trong năm nay với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ trước nhưng đến nay mới hoàn tất thủ tục giải thể.

“Mức tăng 109,8% không đồng nghĩa số doanh nghiệp mới gặp khó khăn tăng tương ứng. Tuy nhiên, diễn biến này vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi sát sức khỏe và khả năng thích ứng của khu vực kinh tế tư nhân”, ông Nguyễn Quang Huy nhận định.

Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia kinh tế, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Theo ông Huy, trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập sâu rộng, doanh nghiệp phải đồng thời thích ứng với những thay đổi về sức mua, thị trường, chi phí đầu vào, vốn lưu động, công nghệ và phương thức cạnh tranh. Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có dư địa tài chính, khả năng chống chịu hạn chế hơn. Vì vậy, ngay cả khi có cơ hội thị trường, việc duy trì dòng tiền, bảo đảm hoạt động liên tục và đầu tư đổi mới vẫn là những thách thức đáng kể.

“Chưa nên nhìn nhận diễn biến này như một dấu hiệu khủng hoảng của nền kinh tế, nhưng cũng cần xem đây là cơ hội để rà soát, hoàn thiện hơn các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Bởi tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự có chiều sâu khi đi cùng sự phát triển lành mạnh của cộng đồng doanh nghiệp”, ông Huy bày tỏ.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, cần phân tích cụ thể doanh nghiệp rút lui thuộc nhóm nào và nền kinh tế thực sự đang mất đi những năng lực sản xuất nào.

Nếu phần lớn là doanh nghiệp siêu nhỏ, vốn thấp, hoạt động không hiệu quả hoặc đã ngừng kinh doanh nhiều năm rồi mới làm thủ tục giải thể, đây có thể là quá trình thanh lọc bình thường. Ngược lại, nếu doanh nghiệp giải thể tập trung ở khu vực đang thực sự hoạt động thì đây là dấu hiệu đáng lo ngại đối với sức khỏe khu vực kinh tế tư nhân.

Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, doanh nghiệp mới gia nhập thị trường đang có xu hướng sử dụng ít lao động hơn nhưng vốn đăng ký lớn hơn, trong khi một bộ phận doanh nghiệp truyền thống, thâm dụng lao động vẫn chịu sức ép thu hẹp.

"Nếu nguồn lực từ những DN rời thị trường được chuyển sang các DN mới có năng suất và sức cạnh tranh cao hơn, đây có thể là quá trình thanh lọc tích cực. Ngược lại, nếu DN rút lui chủ yếu là những cơ sở đang hoạt động thực chất, tạo việc làm nhưng không chịu nổi chi phí kinh doanh, thì đây lại là tín hiệu cần lưu ý", PGS.TS Nguyễn Thường Lạng nhận định.

Định hướng phát triển doanh nghiệp mạnh, nâng sức cạnh tranh

Theo các chuyên gia, bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vượt qua khó khăn trước mắt, chính sách cần hướng tới mục tiêu dài hạn là hình thành lớp doanh nghiệp có quy mô lớn, năng suất cao và sức cạnh tranh quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, nếu duy trì quy mô nhỏ, manh mún trong thời gian dài, doanh nghiệp sẽ khó tích lũy vốn, đầu tư công nghệ, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng. Vì vậy, cần tạo điều kiện để những doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao hơn.

"Không nên nhìn việc DN rút lui chỉ dưới góc độ mất đi bao nhiêu DN, mà phải nhìn xem sau quá trình đó nền kinh tế hình thành được bao nhiêu DN mạnh hơn, có năng suất cao hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn. Mục tiêu cuối cùng phải là chuyển từ nền kinh tế có nhiều DN sang nền kinh tế có nhiều DN mạnh và có khả năng lớn lên. Muốn vậy, quan trọng là giảm chi phí gia nhập, chi phí duy trì và chi phí mở rộng hoạt động của DN, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và ổn định về chính sách", PGS.TS Nguyễn Thường Lạng nêu rõ.

Bùng nổ doanh nghiệp thành lập mới, nhưng áp lực giải thể vẫn lớn VOV.VN - Số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động 11 tháng đạt hơn 275.600, tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lượng doanh nghiệp tạm ngừng và rời thị trường cũng tăng cao, phản ánh sức bật kinh doanh đi kèm nhiều thách thức.

Ở góc độ giải pháp cụ thể, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, trước hết cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm chi phí tuân thủ. Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận vốn thông qua bảo lãnh tín dụng, tài trợ chuỗi cung ứng và các hình thức cho vay phù hợp với dòng tiền của doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi.

“Cần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Các chương trình tư vấn quản trị, kế toán, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng cần được triển khai thiết thực, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh”, ông Nguyễn Quang Huy đề xuất.

Một định hướng quan trọng khác là xây dựng cơ chế nhận diện sớm những doanh nghiệp có nguy cơ suy giảm hoạt động, từ đó hỗ trợ tư vấn tái cấu trúc, kết nối thị trường và nguồn lực trước khi khó khăn trở nên nghiêm trọng.

Về phía doanh nghiệp, cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát dòng tiền, tối ưu chi phí và không ngừng đổi mới mô hình kinh doanh.

“Mục tiêu của chính sách vừa mở rộng số lượng doanh nghiệp, vừa kiến tạo một môi trường thuận lợi để doanh nghiệp an tâm đầu tư, vững vàng vượt qua thách thức, từng bước trưởng thành và phát triển bền vững. Đây chính là nền tảng quan trọng để củng cố nội lực, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn của kinh tế Việt Nam”, ông Huy khuyến nghị.