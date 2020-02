Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang cam kết không tăng giá

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona gây ra, chưa khi nào khẩu trang y tế lại “nóng” như những ngày qua, có tình trạng găm hàng tăng giá.

Theo nhiều cơ sở kinh doanh, lý do khan hiếm khẩu trang y tế trong những ngày qua là do dịp nghỉ Tết không nhập hàng. Đến khi nhu cầu tăng đột biến thì không kịp đáp ứng và thiếu nguồn hàng do có đơn vị cung ứng găm hàng tăng giá.

Có mặt tại Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị Y tế An Phú (Gia Lâm, Hà Nội), phóng viên VOV ghi nhận xưởng sản xuất của Công ty đang tích cực hoạt động để đáp ứng các đơn hàng.

Nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế trong nước đủ đáp ứng sản xuất.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Cán bộ quản lý cho biết, Công ty An Phú đang nỗ lực để tăng năng suất lao động so với công suất bình thường 20.000 chiếc khẩu trang y tế mỗi ngày để phục vụ nhu cầu phòng bệnh.

“Công ty đã động viên công nhân cố gắng tăng năng suất lao động sản xuất khẩu trang. Tinh thần công nhân rất vui vẻ, cán bộ kỹ thuật thường xuyên túc trực để đảm bảo máy chạy thông suốt. Còn về nguyên liệu thì ngay ở trong nước đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất”.

Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, một số doanh nghiệp trong Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã sẵn sàng sản xuất và cung cấp khẩu trang với giá tương đương chi phí sản xuất, không lấy lãi, không tăng giá để phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCOV, hơn 2 ngày qua, ngành y tế và công thương đã tăng cường kiểm tra, xử lý những cơ sở vi phạm. Do đó, thị trường khẩu trang đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số chủ hiệu thuốc vẫn cho biết, giá bán buôn còn cao nên đã không nhập về để bán lẻ nữa, để không bị xử phạt do tăng giá bán khẩu trang.

Bên cạnh đó, một số sơ sở sản xuất khẩu trang y tế cũng cho biết, hiện, giá nhập nguyên liệu màng lọc kháng khuẩn vẫn còn cao, gây khó khăn cho sản xuất. Trước tình hình này, thanh tra y tế và lực lượng quản lý thị trường đang tiếp tục vào cuộc để đảm ổn định thị trường.

Ông Đặng Hoàng An, Thứ trường Bộ Công thương khẳng định, năng lực sản xuất của 40 nhà máy sản xuất khẩu trang y tế đủ đáp ứng nhu cầu trong nước: “Hiện, cả nước có 38 đơn vị sản xuất khẩu trang y tế 3 lớp với năng lực sản xuất 1.245.000 chiếc/ngày; 2 đơn vị sản xuất khẩu trang chuyên dụng N95 đạt năng xuất 32.000 chiếc/ngày. Năng lực sản xuất hiện nay của các đơn vị này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước. Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Y tế đôn đốc 40 đơn vị vừa nêu tăng cường sản xuất khẩu trang y tế, ưu tiên thị trường trong nước, quyết liệt xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đầu cơ, thu lợi bất chính”.



Hiện nay hệ thống bưu điện, bưu chính viễn thông cũng đã cho dừng tiếp nhận vận chuyển mặt hàng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn ra nước ngoài. Tại nhiều địa phương, đã cho học sinh nghỉ học nên nhu cầu về khẩu trang cũng đã giảm.

Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo cụ thể hơn về việc khi nào nên đeo khẩu trang và có thể sử dụng nhiều loại khẩu trang khác nhau để phòng bệnh. Do đó, tình trạng xếp hàng dài mua khẩu trang hầu như không còn nữa. Những người mua số lượng lớn để găm hàng hoặc tích trữ cũng đã giảm tối đa./.