Doanh nghiệp startup ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững

Phát triển kinh tế tuần hoàn được nhìn nhận là một hướng đi quan trọng và không thể đảo ngược. Để tạo "lực" cho doanh nghiệp startup ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, thì việc tạo thêm các cơ chế sẽ giúp các doanh nghiệp startup tham gia mạnh mẽ hơn vào mô hình này. Từ đó, góp phần giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hiện nhiều thị trường phát triển đã quan tâm hơn đến thúc đẩy phát triển thương mại gắn với phát triển bền vững và đã lồng ghép các cam kết liên quan đến nội dung này trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA)… Do đó, yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp cần gắn với mô hình kinh doanh bền vững, mô hình kinh doanh có trách nhiệm để hướng tới tăng trưởng xanh và tăng trưởng bền vững.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Lương Nguyễn Duy Thông, Nhà sáng lập Công ty TNHH Nông nghiệp Quê mình cho biết, hiện nay Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Do vậy, nếu khu vực này áp dụng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp, thì đây sẽ là nguồn tài nguyên lớn có thể làm thay đổi nền kinh tế tuyến tính. Tuy nhiên, việc áp dụng kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn một số hạn chế. Để thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn cần phải xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau.

Ảnh minh họa: KT

Hiện Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trũng kinh tế, giao thông. Năng lực của doanh nghiệp cũng còn hạn chế so với cả nước; tỷ lệ thành lập doanh nghiệp tại 1 vài tỉnh còn thấp. Đây là rào cản khiến các doanh nghiệp startup gặp khó khi khởi nghiệp trong mô hình kinh tế tuần hoàn, bởi phải tạo được một chuỗi khép kín, trong khi năng lực của doanh nghiệp thì không thể tạo được một hệ sinh thái như vậy.

Thực tế, hiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các startup hầu như vẫn rất ít kiến thức về kinh tế xanh để tận dụng các cơ hội từ các FTA cũng như các quy định về môi trường tại các thị trường lớn. Do đó, việc trang bị và cung cấp thêm các thông tin, cũng như mở lớp đào tạo để các doanh nghiệp khu vực này có kiến thức ứng dụng tốt hơn mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động kinh doanh là rất cần thiết.

Cùng với đó, có cơ chế để liên kết các doanh nghiệp với nhau để xây dựng một chuỗi tuần hoàn; tiếp tục thêm những cơ chế giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp startup tiếp cận tài chính để áp dụng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn. Xây dựng các cơ chế tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi tuần hoàn, thực hiện đổi mới sáng tạo để áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ông Lại Văn Mạnh, Trưởng ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho rằng, hiện tại châu Âu lấy định hướng kinh tế tuần hoàn hướng vào người tiêu dùng, hoàn thiện các tiêu chuẩn quy chuẩn thúc đẩy quyền lợi người tiêu dùng. Từ kinh nghiệm này, khi chúng ta triển khai kinh tế tuần hoàn thì giá trị cốt lõi nhất của người kinh doanh là hướng về người tiêu dùng, hướng đến sản phẩm bán được cho người sử dụng. Do đó người tiêu dùng sẽ nhận sản phẩm và trân trọng hình ảnh của doanh nghiệp khi họ được tạo ra những giá trị mới. Đồng thời cho biết, Đảng và Chính phủ luôn khuyến khích thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn.

"Về cơ bản, hệ thống chính sách của chúng ta là đảm bảo tính đồng bộ, đi theo hướng khuyến khích áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn. Theo đó, từ trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, đến hệ thống pháp luật của nhà nước và hiện nay, ngoài các văn bản của Đảng, Chính phủ trong chiến lược quy hoạch, thì trong Luật Bảo vệ môi trường, Điều 142 và Nghị định 08, đều là những văn bản pháp luật cơ bản thống nhất, đi theo hướng khuyến khích thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn" - ông Mạnh nhấn mạnh./.