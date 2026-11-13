Doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng: Không chỉ cần tài sản bảo đảm

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cũng được triển khai, hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, lãi suất giảm chưa đồng nghĩa cánh cửa tín dụng đã rộng mở với mọi doanh nghiệp. Thiếu tài sản bảo đảm, báo cáo tài chính chưa minh bạch, dòng tiền thiếu ổn định và phương án kinh doanh chưa thuyết phục vẫn là những rào cản đáng kể. Khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao, nâng chất lượng sử dụng vốn và đa dạng hóa nguồn tài trợ trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tiếp cận vốn ngân hàng không đơn thuần là câu chuyện tài sản thế chấp hay lãi suất, mà còn phụ thuộc vào sức khỏe dòng tiền, tính minh bạch tài chính và năng lực quản trị của doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Sức khỏe dòng tiền quyết định khả năng tiếp cận vốn

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu tăng trưởng hay lợi nhuận dương chưa chắc đồng nghĩa với doanh nghiệp có đủ tiền để duy trì hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán. Khoảng cách giữa lợi nhuận trên báo cáo và dòng tiền thực tế là một trong những vấn đề cần được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong quản trị tài chính.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Văn Thế, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL, cho rằng doanh nghiệp ghi nhận có lãi vẫn có thể gặp khó khăn thanh toán khi vốn bị giữ trong công nợ, hàng tồn kho hoặc các dự án chưa thu hồi được vốn.

Thực tế này cho thấy, chất lượng tăng trưởng không thể chỉ được đánh giá bằng quy mô doanh thu hay lợi nhuận. Khi doanh số mở rộng nhưng thời gian thu tiền kéo dài, nhu cầu tài trợ vốn có thể tăng nhanh. Vì vậy, lợi nhuận trên báo cáo cần được xem xét đồng thời với khả năng chuyển hóa thành dòng tiền và những nghĩa vụ doanh nghiệp phải thực hiện.

Theo ông Trần Văn Thế, có thể hình dung dòng tiền như “dòng máu” của doanh nghiệp. Vốn cần lưu chuyển qua các khâu với tốc độ phù hợp. Công nợ chậm thu, hàng tồn kho kéo dài hay đầu tư dàn trải đều có thể khiến nguồn lực suy giảm hiệu quả, ngay cả khi quy mô tài sản vẫn tăng.

Giảm lãi suất ngân hàng, mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp VOV.VN - Lãi suất ngân hàng được yêu cầu giảm, dòng vốn tín dụng được khơi thông, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng dễ vay vốn. Khi ngân hàng siết chặt tiêu chuẩn cho vay, đâu là chìa khóa để doanh nghiệp tiếp cận dòng tiền, phục hồi sản xuất và bứt tốc tăng trưởng?

Một vấn đề khác có ý nghĩa chiến lược là cân đối thời hạn sử dụng vốn với kỳ hạn tài trợ. Những dự án có thời gian thu hồi vốn dài nhưng phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn sẽ tạo áp lực tìm kiếm nguồn vốn thay thế. Khi điều kiện tài trợ thay đổi, doanh nghiệp có thể buộc phải thu hẹp hoạt động hoặc xử lý tài sản vào thời điểm bất lợi.

Bởi vậy, dự báo dòng tiền, xây dựng các kịch bản tài chính và duy trì nguồn dự phòng cần được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với kế hoạch đầu tư, bán hàng và mua sắm. Nguồn dự phòng cũng phải được đánh giá trên cơ sở khả năng tiếp cận thực tế và thời điểm có thể sử dụng.

Cùng quan điểm về yêu cầu quản trị nguồn vốn, bà Bùi Thị Nga, Trưởng ban Tài chính Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hồng Hà, đặt vấn đề thanh khoản và chi phí trong mối quan hệ tổng thể. Theo bà Nga, tiền chưa chi chưa chắc là nguồn nhàn rỗi nếu doanh nghiệp vẫn còn nghĩa vụ thanh toán và nhu cầu dự phòng.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng vốn. Một khoản đầu tư có lợi suất hấp dẫn vẫn có thể không phù hợp nếu dòng tiền không trở về đúng thời điểm. Tương tự, việc cắt giảm chi phí cũng cần được cân nhắc cùng những tác động đến chất lượng, năng suất và năng lực phục vụ khách hàng.

Dưới góc nhìn chuyên gia về huy động vốn, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, phân tích vai trò của các kênh cổ phiếu, trái phiếu bên cạnh tín dụng ngân hàng.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Theo ông Huy, đa dạng hóa nguồn vốn giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn, nhưng mỗi công cụ đều đi kèm chi phí và trách nhiệm. Vốn vay tạo nghĩa vụ thanh toán, trong khi vốn cổ phần gắn với việc chia sẻ quyền sở hữu. Do đó, cấu trúc vốn phù hợp cần được xây dựng dựa trên dòng tiền dự kiến, mức chịu đựng rủi ro và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Minh bạch thông tin, sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện các cam kết là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp. Ở phạm vi rộng hơn, chất lượng quản trị tại từng doanh nghiệp không chỉ quyết định hiệu quả hoạt động của chính doanh nghiệp đó mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và củng cố niềm tin trên thị trường.

Ngân hàng mở giải pháp, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực đáp ứng

Những khó khăn trong tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ nằm ở khả năng đáp ứng điều kiện tài sản bảo đảm, mà còn liên quan trực tiếp đến tính minh bạch và sức thuyết phục của phương án kinh doanh.

Bà Bùi Thu Trang, Trưởng phòng, Ban Quản lý khách hàng doanh nghiệp BIDV, chỉ ra bốn khó khăn phổ biến của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tiếp cận vốn: thiếu tài sản bảo đảm; thông tin tài chính chưa minh bạch; lịch sử quan hệ tín dụng còn hạn chế; và phương án kinh doanh chưa đủ thuyết phục, thiếu cơ sở rõ ràng về đầu ra và nguồn trả nợ.

Bà Trang cho rằng, doanh nghiệp sản xuất phải chi trả nguyên vật liệu, nhân công, điện năng và vận chuyển ngay từ khi triển khai hợp đồng, trong khi tiền hàng thường chỉ về sau 60–90 ngày kể từ khi giao hàng. Đơn hàng càng lớn, khoảng trống dòng vốn giữa thời điểm chi ra và thu về càng lớn.

Hạ lãi suất cho vay: Gỡ áp lực vốn, tiếp sức doanh nghiệp, giữ nhịp tăng trưởng VOV.VN - NHNN vừa yêu cầu giảm lãi suất cho vay, buộc các ngân hàng chia sẻ lợi nhuận để tiếp sức doanh nghiệp. Bài toán đặt ra là làm sao hạ chi phí vốn mà vẫn bảo đảm an toàn hệ thống và giữ nhịp tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.

Để giải quyết khoảng trống này, bà Trang gợi ý doanh nghiệp có thể sử dụng các hình thức tài trợ phù hợp với từng giai đoạn của đơn hàng. Cụ thể, ngân hàng có thể cung cấp cho vay, bảo lãnh, LC cho giai đoạn mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất; chiết khấu bộ chứng từ và bao thanh toán đối với các khoản phải thu sau giao hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh các giải pháp tài trợ từ ngân hàng, doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao năng lực đáp ứng điều kiện tín dụng. Theo đó, việc chuẩn hóa báo cáo tài chính, minh bạch dòng tiền, chuẩn bị hợp đồng đầu ra và xây dựng phương án kinh doanh khả thi là những yêu cầu quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

Ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), cho biết Nam A Bank đã đưa tín dụng xanh vào chiến lược phát triển từ năm 2016, đồng thời tích hợp đánh giá rủi ro môi trường và xã hội vào quy trình thẩm định tín dụng.

Ông Cường thông tin, các khoản vay tại ngân hàng được thẩm định thông qua hệ thống Khung Quản trị rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) tích hợp; doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn có thể được giảm lãi suất. Đây là một trong những cơ chế khuyến khích doanh nghiệp cải thiện thực hành môi trường và xã hội, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận nguồn vốn với điều kiện thuận lợi hơn.

Khả năng tiếp cận vốn ngân hàng không chỉ phụ thuộc vào chính sách tín dụng hay điều kiện cho vay của tổ chức tín dụng. Năng lực quản trị dòng tiền, minh bạch tài chính, khả năng xây dựng phương án kinh doanh và thực hiện các cam kết cũng là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiếp cận nguồn lực. Mục tiêu không chỉ là huy động được nhiều vốn hơn, mà phải sử dụng vốn hiệu quả hơn, bảo đảm khả năng thanh toán, nâng cao sức chống chịu và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đây cũng là điều kiện để dòng vốn ngân hàng thực sự trở thành động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp.