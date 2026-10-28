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Doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam

Thứ Tư, 11:41, 28/10/2026
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VOV.VN - Tại tọa đàm hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung Quốc ở Bắc Kinh, hàng loạt doanh nghiệp lớn đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số và giao thông thông minh tại Việt Nam.

Đại diện nhiều cơ quan, tổ chức, hiệp hội và khoảng 120 doanh nghiệp hai nước đã tham gia trực tiếp và trực tuyến Tọa đàm hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh chiều 27/10. Hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), giao thông thông minh, kinh tế số và kinh tế tầm thấp là những lĩnh vực được hai bên quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng.

Ông Hòa Chấn Vĩ, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc – đơn vị phối hợp tổ chức tọa đàm với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc – hết sức bất ngờ khi có tới khoảng 150 doanh nghiệp đăng ký tham dự, vượt xa dự kiến ban đầu là 50-60 đại diện.

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Ông Hòa Chấn Vĩ, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc

Ông đặc biệt ấn tượng với những con số trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 256,5 tỷ USD, tăng gần 25%; riêng 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 253 tỷ USD, gần bằng cả năm 2025.

Ông cho rằng, doanh nghiệp hai nước đang đứng trước cơ hội tốt để đẩy mạnh hợp tác đầu tư. “Tôi thấy triển vọng rất khả quan trong các lĩnh vực như sản xuất tiên tiến, đặc biệt là AI, kinh tế số và kinh tế tầm thấp. Đây chính là lý do chúng tôi tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Chúng tôi muốn hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao trong quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam, dựa trên các lĩnh vực hợp tác đã có truyền thống tốt đẹp từ lâu giữa hai bên.”

Tọa đàm đã quy tụ các doanh nghiệp có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực của Trung Quốc như AI, năng lực tính toán và điện toán đám mây, y sinh học, năng lượng mới và đào tạo nhân lực.

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Ông Mã Siêu, Phó Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Hexun Huagu Thâm Quyến

Ông Mã Siêu, Phó Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Hexun Huagu Thâm Quyến quan tâm hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và AI với Việt Nam. Đây là doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ và là nền tảng hàng đầu của Trung Quốc về dữ liệu lớn di động và các dịch vụ AI dành cho doanh nghiệp.

“Việt Nam là một trong những thị trường kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, với đặc điểm là dân số trẻ đông đảo cùng tỷ lệ phổ cập internet và ứng dụng di động ở mức cao. Những yếu tố này hoàn toàn phù hợp với trọng tâm kinh doanh của công ty chúng tôi. Chúng tôi muốn thiết lập quan hệ đối tác với các đơn vị tích hợp hệ thống và đối tác công nghệ tại Việt Nam, thúc đẩy trao đổi kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực AI và công nghệ cao, nhằm đạt được những kết quả cùng có lợi giữa hai nước" - ông Siêu chia sẻ.

Là một trong những doanh nghiệp đã có dự án tại Việt Nam, ông Trương Vũ Ngang, Giám đốc điều hành của AIPARK và AITS tại Công ty AICT, cho biết công ty đang hợp tác với đối tác Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đường cao tốc, trong đó có việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật phục vụ việc nhận diện phương tiện.

Theo ông Ngang: “Tôi lạc quan về tiềm năng hợp tác của doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực AI và giao thông thông minh. Hy vọng chúng ta có thể bắt tay từ những dự án cụ thể để xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài. Thông qua việc kết hợp thế mạnh của mỗi bên, chúng ta có thể tiến hành trao đổi kỹ thuật và triển khai ​​thí điểm trong những kịch bản phù hợp, để công nghệ thực sự phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân địa phương".

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Ông Trương Vũ Ngang, Giám đốc điều hành của AIPARK và AITS tại Công ty AICT

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng quan trọng; đồng thời chuyển trọng tâm thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả, công nghệ và giá trị gia tăng. Việt Nam cũng không ngừng hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị.

 

Đại sứ hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ số, AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, năng lượng mới, công nghiệp xanh và phát triển khu công nghiệp hiện đại; đồng thời khuyến khích tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, logistics, thương mại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

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Thu hút đầu tư công nghệ cao, chất lượng cao từ Trung Quốc

VOV.VN - Chiều nay (27/10), Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc tổ chức tọa đàm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và phát triển công nghiệp.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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