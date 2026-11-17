Công ty Furja Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Mây, tỉnh Đồng Nai từ năm 2019. Đến nay, công ty đã tạo việc làm cho hơn 3000 nhân viên địa phương, với tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn 200 triệu USD và bước sang giai đoạn thứ 5 trong quá trình phát triển, mở rộng nhà xưởng.

Ông Lang Nhất Đinh, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị công ty Furja, đánh giá cao môi trường đầu tư và những nỗ lực cải cách của Chính phủ Việt Nam trong những năm gần đây.

“Tôi thấy Việt Nam là một quốc gia rất an toàn và điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ Việt Nam hai năm trở lại đây đã tiến hành nhiều cải cách mạnh mẽ, mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Về phần mình, tôi thấy chúng tôi chọn Việt Nam là đúng và chúng tôi rất tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam", ông Lang Nhất Đinh nói.

Ông Lang Nhất Đinh, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị công ty Furja

Từ một doanh nghiệp chuyên về thiết bị làm sạch gia đình, Furja đang ấp ủ kế hoạch mở rộng đầu tư sang xây dựng Trung tâm năng lực tính toán AI tại Việt Nam. Ông Lang Nhất Đinh tin tưởng rằng, cùng với việc tổ chức Năm APEC 2027, nền kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng khởi sắc và đem lại thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực AI.

“Năm sau, Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị APEC. Là nước chủ nhà của một hội nghị lớn như vậy, chúng tôi cảm thấy rất lạc quan về tương lai kinh tế của Việt Nam. Trong làn sóng AI hiện nay, làm thế nào để Việt Nam có thể bắt kịp xu thế? Hạ tầng cơ sở đóng vai trò rất quan trọng. Chúng tôi sẵn sàng tham gia vào nỗ lực này, góp phần vào sự phát triển của AI tại Việt Nam", ông Lang Nhất Đinh nói.

Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng, trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, Việt Nam có thể tính giá điện ở các trung tâm AI theo giá điện công nghiệp, thay vì điện thương mại, nhằm đem lại những trải nghiệm và cảm nhật tốt hơn cho các nhà đầu tư hạ tầng AI, cùng với đó là chính sách nới lỏng quản lý ngoại hối, tạo thuận lợi và rút ngắn hơn thời gian thông quan, xét duyệt thủ tục cho doanh nghiệp.

Furja không phải là công ty Trung Quốc duy nhất muốn đầu tư vào lĩnh vực AI tại Việt Nam. Trước đó, tại Diễn đàn đối thoại Việt Nam - Trung Quốc về AI và kinh tế số hồi cuối tháng 8 tại Hà Nội, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đề xuất ý tưởng Việt Nam đóng góp đất, điện và cấp phép; vốn có thể đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), trong khi Trung Quốc cung cấp thiết bị, giải pháp năng lượng và hệ thống tính toán GPU. Hai bên cũng có thể phát triển các mô hình AI mã nguồn mở được bản địa hóa và AI Agent cho sản xuất, logistics xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh, truy xuất nguồn gốc nông sản.

Ông Lang Nhất Đinh mong rằng, trước những cơ hội do Năm APEC 2027 và sự phát triển của AI mang lại, công ty của ông có thể góp phần lấp đầy khoảng trống hạ tầng AI ở khu vực Đông Nam Á, giúp các công ty AI tại Việt Nam được sử dụng năng lực tính toán tại chỗ với chi phí thấp hơn, bớt đi nỗi lo về vấn đề dữ liệu xuyên biên giới, thúc đẩy việc làm và đào tạo nhân tài công nghệ tại chỗ, cũng như đẩy mạnh sự phát triển của chuỗi cung ứng AI nội địa, giúp Việt Nam xây dựng cụm công nghiệp năng lực tính toán và xa hơn là đưa dự án AI của công ty trở thành hình mẫu hợp tác số giữa Việt Nam và Trung Quốc.