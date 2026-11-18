Tại Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) tổ chức sáng 18/11 tại Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương đã chia sẻ về chủ đề “Lựa chọn thị trường và xây dựng chiến lược gia nhập thị trường quốc tế: Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị gì?”.

Theo TS. Nguyễn Văn Hội, chương trình “Go Global” đã được Chính phủ định hướng và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, để chương trình thực sự phát huy hiệu quả, vấn đề quan trọng là doanh nghiệp cần có chiến lược triển khai phù hợp, trong đó lựa chọn thị trường là một trong những yếu tố quyết định thành công.

Quá trình này cần có sự chủ động của doanh nghiệp, đồng thời đòi hỏi các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Doanh nghiệp không nên nóng vội mở rộng hoạt động ra nước ngoài mà cần tính toán kỹ các yếu tố liên quan đến tài chính, công nghệ, hàng rào kỹ thuật và những rủi ro có thể phát sinh.

TS. Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh nguyên tắc “dò đá qua sông”, “vừa chạy vừa xếp hàng” trong quá trình vươn ra thị trường quốc tế. Bởi cơ hội luôn đi cùng thách thức, việc mở rộng hoạt động kinh doanh cần được thực hiện thận trọng, có đánh giá và điều chỉnh thường xuyên.

TS. Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương chia sẻ tại Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) tổ chức sáng 18/11 tại Hà Nội

Lựa chọn thị trường: Không thể dàn trải nguồn lực

Theo TS. Nguyễn Văn Hội, dù kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức kỷ lục, nền kinh tế vẫn còn những vấn đề cần quan tâm. Đáng chú ý, Việt Nam vẫn nhập siêu khoảng 12 tỷ USD.

Trong cơ cấu xuất khẩu, khu vực kinh tế trong nước đạt hơn 93 tỷ USD, chỉ chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 81,2%.

Những con số này cho thấy, mặc dù hoạt động xuất khẩu tăng trưởng mạnh, nội lực của doanh nghiệp trong nước vẫn cần được củng cố. TS. Nguyễn Văn Hội cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam khi bước ra thị trường quốc tế cần giữ gìn bản sắc văn hóa, con người Việt Nam, nhưng điều quan trọng hơn là phải chứng minh được năng lực bằng hiệu quả thực chất, thể hiện qua kết quả xuất khẩu, đầu tư và hoạt động kinh doanh.

Thực tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam sang nhiều thị trường lớn đều tăng trưởng mạnh, gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), ASEAN và Nhật Bản. Mức tăng tại nhiều thị trường vượt 20%, riêng Trung Quốc tăng khoảng 36%, trong khi Nhật Bản tăng hơn 10%. Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu vẫn chủ yếu đến từ khu vực FDI. Đây là vấn đề đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước trong giai đoạn tới.

Về lựa chọn thị trường, TS. Nguyễn Văn Hội cho rằng doanh nghiệp không thể cùng lúc tập trung nguồn lực cho tất cả các thị trường. Việc xác định thị trường phù hợp giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển kinh doanh, dự báo rủi ro và điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.

Mỗi thị trường có những đặc điểm riêng về văn hóa, thể chế chính trị, kinh tế, thu nhập, hành vi tiêu dùng, văn hóa đầu tư và phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp cần tiến hành sàng lọc thị trường theo hai bước.

Trước hết là xác định những điều kiện bắt buộc mà doanh nghiệp phải đáp ứng, từ quy định pháp luật đến các hàng rào kỹ thuật. Chẳng hạn, khi kinh doanh tại thị trường châu Âu, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của EU, trong đó có Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), các quy định về chống phá rừng và những yêu cầu liên quan khác.

Sau khi xác định các điều kiện bắt buộc, doanh nghiệp cần đánh giá tính khả thi dựa trên nguồn lực sản xuất, năng lực tài chính, khoa học công nghệ, quản trị và nhu cầu của thị trường để lựa chọn những địa bàn ưu tiên. Đa dạng hóa thị trường là chủ trương cần thiết, nhưng phạm vi và tốc độ mở rộng phải phù hợp với nguồn lực thực tế của từng doanh nghiệp, tránh đầu tư dàn trải.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thị trường quốc tế. Nếu trước đây, hoạt động đầu tư ra nước ngoài, tổ chức chuỗi kinh doanh và xây dựng hệ thống phân phối quốc tế chủ yếu dành cho các doanh nghiệp lớn thì công nghệ số hiện nay đã giúp giảm đáng kể những rào cản này. Ngay cả doanh nghiệp mới thành lập hoặc có ít kinh nghiệm cũng có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và thị trường nước ngoài.

Một nội dung quan trọng khác là nghiên cứu và tận dụng mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết. Theo TS. Nguyễn Văn Hội, các FTA có những quy định đan xen, chồng chéo và khác nhau tùy từng thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ các điều kiện về quy tắc xuất xứ, cộng gộp xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và những cam kết liên quan để tận dụng hiệu quả ưu đãi.

Với thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam có thể xem xét các hiệp định như VJEPA, AJCEP, CPTPP và RCEP. Đối với Hàn Quốc, có các FTA song phương Việt Nam - Hàn Quốc, ASEAN - Hàn Quốc và RCEP. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc có các khuôn khổ hợp tác thương mại như ASEAN - Trung Quốc và RCEP.

Các FTA thế hệ mới không chỉ tập trung vào cam kết thuế quan mà còn mở rộng sang những lĩnh vực như đầu tư, bảo hộ đầu tư, môi trường, đấu thầu, mua sắm chính phủ và lao động. Do đó, việc lựa chọn và khai thác đúng các hiệp định có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng; Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam Ngô Thiệu Phong cùng TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia và TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tại Diễn đàn

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và chủ động quản trị rủi ro

Bên cạnh việc lựa chọn thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam có thể gia nhập và duy trì hoạt động tại thị trường quốc tế.

Theo TS. Nguyễn Văn Hội, các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS), an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại nhiều quốc gia được công khai, minh bạch. Tuy nhiên, yêu cầu ngày càng cao và khắt khe hơn, đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật, điều chỉnh quy trình sản xuất và quản trị.

Các tiêu chuẩn này không chỉ liên quan đến chất lượng sản phẩm mà còn bao gồm nhiều yếu tố như bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điều kiện lao động và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, các yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng trở thành nội dung doanh nghiệp cần quan tâm.

Trong đó, minh bạch hóa hoạt động quản trị là việc doanh nghiệp có thể chủ động thực hiện ngay. Việc công khai thông tin, nâng cao năng lực quản trị và thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp củng cố nội lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu kỹ người mua, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu và thị hiếu tại từng thị trường để lựa chọn sản phẩm, phân khúc khách hàng và kênh phân phối phù hợp. Việc đánh giá môi trường kinh doanh cần bao quát nhiều yếu tố, từ tình hình chính trị, cơ chế chính sách, sức mua, lạm phát, văn hóa xã hội, trình độ công nghệ đến điều kiện tự nhiên và hệ thống pháp lý của nước sở tại.

Đối với chiến lược gia nhập thị trường, doanh nghiệp cần xác định rõ mặt hàng, phân khúc khách hàng, kênh bán hàng và ngân sách. Các phương thức thương mại, thanh toán và huy động tài chính quốc tế ngày càng đa dạng, trong đó có thương mại điện tử xuyên biên giới, hợp đồng điện tử và các phương thức thanh toán điện tử. Đây là những điều kiện giúp hoạt động kinh doanh quốc tế trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn, nhưng cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực và đặc điểm của từng thị trường.

Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức ngày 18/11 tại Hà Nội

Một vấn đề khác cần được tính toán là ưu đãi thuế, quy tắc xuất xứ và các thủ tục hải quan. Doanh nghiệp cần xác định đúng mã HS, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và đáp ứng các điều kiện để được hưởng ưu đãi theo từng FTA. Đây là cơ sở quan trọng để hàng hóa đáp ứng yêu cầu xuất xứ và được hưởng những lợi thế thương mại khi tham gia thị trường quốc tế.

Đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài, TS. Nguyễn Văn Hội lưu ý: “Doanh nghiệp cần đánh giá khả năng lựa chọn hình thức phù hợp, từ xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu gián tiếp, nhượng quyền thương mại đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài hoặc thành lập văn phòng đại diện. Việc lựa chọn cần căn cứ vào nguồn lực, giai đoạn phát triển và đặc điểm của từng thị trường, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị và khả năng thích ứng. Đặc biệt, quản trị rủi ro phải được đặt song hành với toàn bộ quá trình mở rộng hoạt động quốc tế. Doanh nghiệp cần tính toán những biến động về tỷ giá, lạm phát, dòng vốn và các điều kiện kinh tế tại thị trường sở tại”.

Theo TS. Nguyễn Văn Hội, vốn quốc tế có nhiều hình thức và dòng chảy khác nhau; nguồn vốn luôn khan hiếm đối với những dự án thiếu tính khả thi nhưng có thể dồi dào đối với những dự án có triển vọng phát triển.

Vì vậy, doanh nghiệp cần nghiên cứu, kiểm chứng và thử nghiệm trước khi mở rộng quy mô đầu tư. Ngay cả khi một dự án hoặc lô hàng đạt kết quả tốt, doanh nghiệp cũng không nên chủ quan mà cần thường xuyên tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm. Nguyên tắc “dò đá qua sông”, “vừa chạy vừa xếp hàng” cần được duy trì trong suốt quá trình phát triển thị trường quốc tế.

Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, TS. Nguyễn Văn Hội cho rằng Nhà nước cần đổi mới các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và thương hiệu quốc gia để hỗ trợ thiết thực hơn cho hoạt động vươn ra nước ngoài.

Theo đó, xúc tiến thương mại cần được gắn kết với xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh quốc tế. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, hoạt động xúc tiến không nhất thiết phải phụ thuộc vào những hội chợ quy mô lớn hay các sự kiện tập trung đông người. Doanh nghiệp có thể tận dụng các nền tảng số và công nghệ mới để giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm cơ hội hợp tác thường xuyên, linh hoạt hơn.

Dự kiến quy tụ 200-250 đại biểu tại Hà Nội ngày 18/11, Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức sẽ tập trung kết nối chính sách với thực tiễn, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Chương trình thương hiệu quốc gia cũng cần được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, chú trọng chất lượng thay vì chỉ tập trung vào số lượng. Việc xây dựng hình ảnh Việt Nam, con người Việt Nam, hàng hóa Việt Nam và các dự án đầu tư của Việt Nam ở nước ngoài cần được triển khai đồng bộ, qua đó nâng cao sức mạnh và khả năng cạnh tranh của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

TS. Nguyễn Văn Hội cũng cho rằng, cùng với việc triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và các lĩnh vực liên quan, điều quan trọng là phải cụ thể hóa chủ trương thành cơ chế, chính sách có tính khả thi. Muốn vậy, cần có những kiến nghị rõ ràng từ cộng đồng doanh nghiệp, xuất phát từ thực tiễn hoạt động và những yêu cầu thực chất của doanh nghiệp.

Có thể thấy, hành trình “Go Global” không chỉ là câu chuyện tìm kiếm thị trường hay mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Đó còn là quá trình doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nội lực, hoàn thiện năng lực quản trị, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và chủ động thích ứng với những biến động của môi trường kinh doanh toàn cầu. Sự kết hợp giữa nỗ lực của doanh nghiệp và các cơ chế hỗ trợ thực chất từ Nhà nước sẽ là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế.