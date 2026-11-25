Ngày 24/11, các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Pakistan tại Trung tâm Triển lãm Karachi. Hoạt động hợp tác tập trung vào hai lĩnh vực là xuất nhập khẩu thủy sản đông lạnh và bột cá.

Lễ ký kết hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác diễn ra trong khuôn khổ FoodAg Pakistan 2026 - Triển lãm Quốc tế về Thực phẩm và Nông nghiệp lần thứ 4, do Cơ quan Phát triển Thương mại Pakistan (TDAP) tổ chức từ ngày 23-26/11/2026. Đây là dịp để các nhà sản xuất, chế biến và xuất khẩu Pakistan gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp nhập khẩu quốc tế.

Đại diện doanh nghiệp tại lễ ký kết hợp đồng và biên bản ghi nhớ trong khuôn khổ FoodAg Pakistan 2026

Tín hiệu khả quan bước đầu này đạt được do nỗ lực kết nối của Tham tán Thương mại hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan và Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam. Sự phối hợp này tạo điều kiện để đoàn doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nhà cung cấp phù hợp, gặp gỡ trực tiếp đối tác Pakistan và trao đổi về nhu cầu nhập khẩu, năng lực cung ứng cũng như các bước triển khai sau lễ ký kết.

Nhằm mở rộng nguồn cung thủy sản đông lạnh và bột cá tại Pakistan, công ty cổ phần Tập đoàn thực phẩm Liên Việt Xanh xúc tiến hợp tác với 4 đối tác Pakistan gồm Maritime Fisheries, Asala Enterprises, Friends Food Export Co. và Mukhi Noordin & Sons. Doanh nghiệp quan tâm đến nhập khẩu các mặt hàng mực nang, mực ống, bạch tuộc và cá ngừ khai thác tự nhiên, hướng tới xây dựng nguồn nguyên liệu đông lạnh phục vụ chế biến và phân phối tại Việt Nam.

Nội dung hợp tác của Liên Việt Xanh tập trung vào quy cách sản phẩm, an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc đến tàu khai thác và điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển. Việc rà soát hồ sơ nhà cung cấp và đánh giá mẫu hàng sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xem xét đặt đơn hàng thử. Công ty cổ phần Cá sạch Việt Nam tham gia chương trình với trọng tâm là tìm kiếm nguồn cung bột cá từ Pakistan. Doanh nghiệp quan tâm đến năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng cung ứng ổn định để phục vụ nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thủy sản tại Việt Nam. Vietnam Pakistan JSC tham dự lễ ký kết và cùng các doanh nghiệp hai nước trao đổi về cơ hội hợp tác thương mại.

Sau triển lãm, các cuộc làm việc tại Karachi là cơ sở để doanh nghiệp hai bên tiếp tục trao đổi hồ sơ, đánh giá sản phẩm và đàm phán các điều kiện giao dịch cụ thể.