Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, mở rộng thị trường nước ngoài không còn chỉ là câu chuyện gia tăng xuất khẩu, mà đang trở thành yêu cầu nâng tầm năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để chuyển từ xuất khẩu sang đầu tư, kinh doanh và xây dựng hiện diện lâu dài tại thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần vượt qua nhiều thách thức về vốn, công nghệ, quản trị và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh sở tại.

Doanh nghiệp Việt Nam trước yêu cầu nâng tầm hiện diện trên thị trường toàn cầu (Ảnh minh họa)

Đây cũng là những vấn đề được đặt ra trong Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế” giai đoạn 2026-2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026. Chương trình hướng tới tạo bước chuyển trong nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Thực tế cho thấy, mở rộng hoạt động ra nước ngoài không đơn thuần là tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ. Doanh nghiệp còn phải đối mặt với yêu cầu xây dựng mạng lưới đối tác, tiếp cận nguồn vốn quốc tế, nắm bắt quy định pháp lý, kiểm soát rủi ro tài chính và vận hành, đồng thời thích ứng với sự khác biệt về văn hóa và môi trường kinh doanh. Trong khi đó, công nghệ, chuyển đổi số và dữ liệu đang ngày càng trở thành những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động xuyên biên giới.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn tới những thị trường nào, mà quan trọng hơn là cần chuẩn bị những năng lực gì để cạnh tranh, phát triển bền vững và tạo dựng vị thế tại các thị trường đó. Việc lựa chọn thị trường phù hợp, xây dựng chiến lược gia nhập, huy động nguồn lực tài chính và nâng cao năng lực quản trị sẽ có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của quá trình mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 18/11/2026 tại Hà Nội, sẽ tập trung kết nối chính sách với thực tiễn, trao đổi cơ hội, thách thức và giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Diễn đàn dự kiến quy tụ khoảng 200-250 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế, tổ chức tài chính, hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tạo không gian trao đổi đa chiều giữa cơ quan hoạch định chính sách, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Dự kiến quy tụ 200-250 đại biểu tại Hà Nội ngày 18/11, Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức sẽ tập trung kết nối chính sách với thực tiễn, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Một trong những nội dung trọng tâm là nhận diện những cơ hội mới khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ xuất khẩu đơn thuần sang chủ động đầu tư, xây dựng hiện diện và phát triển hoạt động kinh doanh tại nước ngoài. Các vấn đề được đặt ra gồm khả năng mở rộng thị trường, tiếp cận nguồn vốn và công cụ tài chính quốc tế, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và dữ liệu trong kinh doanh toàn cầu, cũng như quản trị các rủi ro pháp lý, tài chính và vận hành.

Đặc biệt, tại tọa đàm “Doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới: Từ cơ hội đến năng lực cạnh tranh toàn cầu”, các đại biểu sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lựa chọn thị trường, huy động vốn, ứng phó với rủi ro, phát triển thương hiệu và khai thác lợi thế công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh. Vai trò đồng hành của cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, hiệp hội và các đối tác cũng sẽ được thảo luận nhằm tìm kiếm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả hơn.

Từ góc độ chính sách đến thực tiễn kinh doanh, vấn đề cốt lõi được đặt ra là làm thế nào chuyển hóa những cơ hội hội nhập thành năng lực cạnh tranh thực chất. Bởi vươn ra thị trường quốc tế không chỉ là mở rộng quy mô hoạt động, mà còn là quá trình nâng cấp năng lực doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây sẽ là hướng đi quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế tham gia sang chủ động tạo dựng giá trị trên thị trường quốc tế.