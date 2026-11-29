Làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong mạng lưới sản xuất quốc tế. Tuy nhiên, để thoát khỏi vai trò gia công, lắp ráp, doanh nghiệp Việt cần nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới quản trị và tăng cường liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài.

Cơ hội đi cùng áp lực nâng cao năng lực cạnh tranh

Những biến động về kinh tế, chính trị, chính sách thương mại, cạnh tranh công nghệ và yêu cầu bảo đảm an ninh đang thúc đẩy các tập đoàn đa quốc gia điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh. Trong xu thế đó, Việt Nam có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, môi trường đầu tư, mạng lưới hiệp định thương mại tự do và khả năng kết nối với các trung tâm sản xuất lớn của châu Á.

Sự dịch chuyển hiện nay không đơn thuần nhằm tận dụng chi phí lao động thấp mà ngày càng coi trọng tính ổn định của chuỗi cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và năng lực công nghệ của nhà cung cấp. Điều này mở ra cơ hội nhưng cũng đặt doanh nghiệp Việt trước những yêu cầu cạnh tranh khắt khe hơn.

Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính)

Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), cho biết, đến hết tháng 9/2026, Việt Nam có 48.106 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 571,1 tỷ USD, đến từ 154 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng Bắc Ninh có 3.705 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 52,49 tỷ USD.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là thu hút được bao nhiêu dự án, mà còn là khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào quá trình sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu, thiết kế và phát triển sản phẩm của các tập đoàn quốc tế.

Đây cũng là yêu cầu quan trọng được đặt ra trong Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Kết luận nhấn mạnh nhiệm vụ đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu gắn với nâng cao giá trị gia tăng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; giảm phụ thuộc vào một số ít thị trường. Đồng thời, phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.

Làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu đang tạo cơ hội để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực.

Định hướng này cho thấy thu hút FDI phải gắn với phát triển doanh nghiệp nội địa, nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị và từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhận định, thách thức lớn hiện nay là làm thế nào để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao, thay vì chủ yếu đảm nhận khâu gia công, lắp ráp.

Trong các ngành điện tử, cơ khí chính xác hay công nghiệp công nghệ cao, việc trở thành nhà cung cấp không chỉ phụ thuộc vào giá thành sản phẩm mà còn ở khả năng duy trì chất lượng, bảo đảm tiến độ giao hàng, kiểm soát nguyên vật liệu và quản lý rủi ro.

Một linh kiện có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhưng nếu chất lượng không ổn định giữa các lô hàng, doanh nghiệp vẫn khó trở thành đối tác lâu dài. Bởi với các tập đoàn đa quốc gia, sự gián đoạn từ một nhà cung cấp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Bà Vương Thị Oanh, chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cảnh báo, doanh nghiệp chậm đổi mới phương thức quản trị và thiếu khả năng kết nối dữ liệu với đối tác FDI có nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng.

“Chuỗi cung ứng hiện đại vận hành dựa trên dữ liệu lớn và kết nối thời gian thực. Nếu doanh nghiệp vẫn duy trì mô hình quản trị thủ công, thiếu hệ thống quản trị, điều hành sản xuất hay khả năng kết nối với đối tác FDI dễ dẫn đến nguy cơ bị loại khỏi chuỗi. Đây là cuộc sàng lọc khốc liệt, nhưng cũng là cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt bứt phá khỏi bẫy gia công, vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu” - bà Oanh nhấn mạnh.

Như vậy, để đáp ứng yêu cầu quản lý tồn kho, kiểm soát nguyên vật liệu, truy xuất nguồn gốc và dự báo năng lực giao hàng, doanh nghiệp phải thay đổi cả phương thức tổ chức sản xuất, thay vì chỉ đầu tư bổ sung máy móc.

Tăng cường liên kết, nâng cao giá trị nội địa

Một trong những hạn chế hiện nay là khả năng liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước. Nhiều tập đoàn nước ngoài vẫn duy trì mạng lưới nhà cung cấp truyền thống, khiến doanh nghiệp Việt khó tiếp cận đơn hàng dù nhà máy của đối tác đã hoạt động tại Việt Nam.

Nếu không thu hẹp được khoảng cách này, sự gia tăng đầu tư nước ngoài có thể chủ yếu mở rộng quy mô gia công, lắp ráp, trong khi các công đoạn thiết kế, phát triển sản phẩm và sản xuất linh kiện cốt lõi vẫn nằm ngoài khả năng tham gia của phần lớn doanh nghiệp nội địa.

Thay vì hoạt động riêng lẻ, doanh nghiệp cần liên kết năng lực sản xuất, chia sẻ đơn hàng, bổ trợ cho nhau về công nghệ, thiết bị và nhân lực. Tuy nhiên, liên kết chỉ mang lại hiệu quả bền vững khi các doanh nghiệp cùng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và tiến độ, bảo đảm uy tín của cả mạng lưới cung ứng.

Làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong mạng lưới sản xuất quốc tế.

TS. Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), cho rằng, việc chuẩn bị cho doanh nghiệp trong nước cần được tiến hành ngay từ khi nhà đầu tư nước ngoài lập kế hoạch xây dựng nhà máy.

“Chúng ta phải có một kế hoạch trước cho doanh nghiệp Việt Nam cùng chuẩn bị ví dụ anh mời 1 công ty trong 3 năm họ sẽ đầu tư về Việt Nam, họ bắt đầu xây nhà máy thì anh cũng phải có kế hoạch nội địa hóa của họ và cùng bàn với công ty Việt Nam” - bà Bình đề xuất.

Ở góc độ chính sách, TS. Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, lưu ý, tác động lan tỏa của FDI trong chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia các chuỗi giá trị cao còn hạn chế. Doanh nghiệp Việt có thể lựa chọn những thị trường ngách phù hợp với thế mạnh và năng lực hiện có, thay vì dàn trải nguồn lực vào các phân khúc vượt quá khả năng cạnh tranh.

Làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu đang tạo cơ hội để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực. Tuy nhiên, để chuyển từ vị thế gia công, lắp ráp sang làm chủ những công đoạn sản xuất có giá trị cao, cần có sự thay đổi đồng bộ từ chính sách thu hút đầu tư đến năng lực quản trị và chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp.

Năm 2027, với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực nội tại theo Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, bài toán đặt ra không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu nhà máy hay gia tăng kim ngạch xuất khẩu, mà quan trọng hơn là doanh nghiệp Việt Nam giữ được bao nhiêu giá trị trong mỗi sản phẩm làm ra.