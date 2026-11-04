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Doanh nghiệp Việt trước yêu cầu nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ cao

Thứ Tư, 21:30, 04/11/2026
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VOV.VN - Dù dòng vốn FDI và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao tăng trưởng tích cực, doanh nghiệp Việt vẫn hạn chế ở các công đoạn có giá trị gia tăng cao. Nâng cao năng lực công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và liên kết với doanh nghiệp FDI là yêu cầu để cải thiện vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiều 4/11, tại Bắc Ninh, VCCI phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Công nghiệp Bắc Ninh 2026 với chủ đề “Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, cho rằng thách thức lớn hiện nay là làm thế nào để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao, thay vì chủ yếu đảm nhận khâu gia công, lắp ráp.

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Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Phòng, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi. Cùng với đó, 18 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, góp phần đưa độ mở của nền kinh tế đạt gần 200%. Việt Nam cũng lần đầu xếp thứ 27/70 về năng lực cạnh tranh thế giới, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với các tập đoàn đầu tư lớn.

Đáng chú ý, Việt Nam cùng Malaysia và Thái Lan là ba quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất nhờ nhu cầu sản phẩm sản xuất và dịch vụ điện tử liên quan đến AI. Xu hướng này cho thấy sự chuyển dịch sang các ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ cao.

Năng lực doanh nghiệp công nghệ Việt cũng từng bước được khẳng định. Theo báo cáo tài chính của FPT, mảng dịch vụ công nghệ thông tin thị trường nước ngoài đã vượt 1 tỷ USD, trong đó AI và Cloud duy trì tốc độ tăng trưởng trên 30%/năm. Các giải pháp AI bản địa như PhởGPT của VinAI và Viettel AI Open Platform cũng bắt đầu được thương mại hóa tại Đông Nam Á.

Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, hết tháng 9/2026, Việt Nam có 48.106 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 571,1 tỷ USD từ 154 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng Bắc Ninh có 3.705 dự án, tổng vốn khoảng 52,49 tỷ USD.

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Tuy nhiên, mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao còn hạn chế; liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa chưa tương xứng tiềm năng.

Theo bà Hiếu, thu hút FDI cần chuyển từ ưu tiên quy mô vốn sang chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, tập trung vào bán dẫn, điện tử, thiết bị thông minh, công nghiệp hỗ trợ và nghiên cứu - phát triển (R&D).

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương định hướng hình thành hệ sinh thái công nghiệp liên kết, đưa doanh nghiệp trong nước từng bước trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

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Thu hút FDI phải tạo sức lan tỏa cho doanh nghiệp Việt

VOV.VN - ĐBQH cho rằng, thu hút các tập đoàn lớn, dự án FDI quy mô lớn mới là thành công bước đầu. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp Việt Nam có tham gia được vào chuỗi cung ứng, tiếp nhận công nghệ và gia tăng giá trị trong nước hay không.

Ánh Phương/VOV.VN
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