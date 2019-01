Doanh nghiệp xây dựng thủy điện Quang Huy nhận lỗi thiếu trung thực

PC_Article_AfterShare_1

Liên quan đến việc xây dựng thủy điện Quang Huy tại huyện Phù Yên, Sơn La, VOV đã đăng tải, phát sóng các bài viết về bức xúc của người dân khi không đồng thuận chủ trương xây thủy điện này, cũng như sự thiếu trung thực của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các bước đầu tư. Mới đây, Chủ đầu tư xây dựng thủy điện là Công ty cổ phần phát triển năng lượng Việt Cường, có trụ sở tại TP Sơn La đã có công văn gửi cơ quan thường trú Đài TNVN tại khu vực Tây Bắc, thừa nhận những việc làm sai trái gây búc xúc dư luận. Bình đồ dự án được dán niêm yết công khai tại xã Huy Thượng.

Công văn số 02/VC-CV ngày 19/1/2019 của Công ty cổ phần phát triển năng lượng Việt Cường nêu rõ, để phục vụ triển khai dự án, Chủ đầu tư (Công ty cổ phần phát triển năng lượng Việt Cường) đã ký hợp đồng với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La để tư vấn và Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thủy điện Quang Huy.

Thực hiện hợp đồng ký kết, đơn vị này đã tư vấn, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Quá trình triển khai, đơn vị đã đi tham vấn ý kiến cộng đồng của nhân dân các xã liên quan theo quy định. Chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn đã gửi hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường và dán niêm yết công khai bình đồ dự án tại các xã Quang Huy, Huy Thượng, Huy Tân, Huy Hạ.

Báo cáo của Công ty cổ phần năng lượng Việt Cường gửi VOV Tây Bắc

Báo cáo giải trình của đơn vị tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thủy điện Quang Huy.

Sau khi VOV đăng tải, phát sóng các bài viết nội dung phản ánh bức xúc của người dân về chủ trương đầu tư xây dựng dự án thủy điện Quang Huy, cùng sự thiếu trung thực của đại diện chủ đầu tư trong quá trình ghi biên bản tham vấn cộng đồng dân cư về tác động môi trường đến vùng hạ lưu của dự án gây xôn xao dư luận. Với tư cách của Chủ đầu tư dự án, Công ty cổ phần năng lượng Việt Cường đã “xin nhận trách nhiệm về việc thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện và cũng gửi lời xin lỗi đến các cá nhân có liên quan”…

Về phía các đơn vị liên quan là Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường - đơn vị phối hợp với Công ty cổ phần năng lượng Việt Cường giải trình như sau: 3 người dân tham dự cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư tại xã Quang Huy ngày 29/3 có tên ghi trong biên bản, nhưng thực tế không có tên và hộ khẩu ở bản, ở xã là do “trong quá trình lập danh sách thành phần tham dự, đồng chí thư ký hỏi những người tham dự và ghi tên vào danh sách, việc 3 người đại diện cho bản Nà Xá 1 không có hộ khẩu tại xã Quang Huy, đồng chí thư ký cuộc họp cũng không nắm rõ và kiểm tra lại đã dẫn tới sai sót về thành phần tham dự”; về chữ ký của đồng chí Hoàng Ngọc Son (Bí thư Đảng ủy xã Huy Thượng, bị mạo chữ ký) “…khi bắt đầu cuộc họp, đồng chí Son có tham dự cuộc họp, nhưng không dự cho đến khi kết thúc cuộc họp. Trong quá trình xin chữ ký của các thành viên tham dự họp, không biết đồng chí nào đã ký tên nhầm vào dòng chữ tên của đồng chí Son. Do sơ xuất, đồng chí thư ký đã không kiểm tra lại và cũng không biết chữ ký đồng chí Son nên dẫn đến sai sót …” như VOV đã nêu. Dân bức xúc do doanh nghiệp làm Thủy điện Quang Huy thiếu trung thực VOV.VN - Doanh nghiệp thực hiện Dự án Thủy điện Quang Huy ngay từ những bước đầu đã thiếu trung thực với người dân và chính quyền cơ sở.

Đại diện Chủ đầu tư là Công ty cổ phần phát triển năng lượng Việt Cường cũng cho biết, cùng với yêu cầu đơn vị tư vấn, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Quang Huy báo cáo giải trình sự “thiếu trung thực” trong quá trình thực hiện như báo chí nêu, Công ty cũng yêu cầu đơn vị này trực tiếp đến gặp đồng chí Hoàng Ngọc Son – Bí thư Đảng ủy xã Huy Thượng để trao đổi và xin lỗi về sự nhầm lẫm trên. Đến nay, đại diện Trung tâm đã trực tiếp gặp, xin lỗi đồng chí Bí thư xã Huy Thượng và đã được đồng chí chấp nhận bỏ qua.

VOV sẽ tiếp tục thông tin về dự án thủy điện Quang Huy./.