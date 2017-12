2 doanh nghiệp hỗ trợ địa phương xây dựng 4 cầu nông thôn

Ngân hàng HDBank và Vietjet sẽ xây dựng 4 cây cầu cho huyện Cần Giuộc (Long An) giúp người dân trong vùng, nhất là trẻ em không còn phải đi qua những cây cầu khỉ tạm bợ, không an toàn. Những cây cầu mới đồng thời giúp người dân mở rộng giao thương, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Xây cầu, trao khát vọng đổi thay

Cần Giuộc và Cần Đước là 2 huyện nằm ở phía Đông Nam tỉnh Long An, đời sống người dân nhìn chung còn khó khăn, giao thông hạn chế do kênh rạch chằng chịt. Người dân trong vùng chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa và đánh bắt thuỷ sản. Trên địa bàn hai huyện còn nhiều cây cầu khỉ tạm bợ, có nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông, đặc biệt trong các mùa mưa bão, lũ lụt.

HDBank và Vietjet Air hỗ trợ chính quyền địa phương kinh phí xoá cầu tạm.

Trước tình hình đó, chiều 24/12, tại buổi tiếp và làm việc với ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, đại diện HDBank và Vietjet Air đã đồng lòng nhất trí hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn cho Huyện Cần Giuộc và hỗ trợ kinh phí mua bò giống cho các hộ trên địa bàn Huyện Cần Đước.

Theo đó, HDBank, Vietjet Air cam kết phối hợp cùng với chính quyền địa phương xây dựng 4 cây cầu cho Huyện Cần Giuộc, trị giá khoảng 2 tỷ đồng nhằm giúp cho bà con ở những vùng khó khăn giảm bớt vất vả trong việc sinh hoạt cũng như giao thương kinh tế, trẻ em không gặp nguy hiểm khi phải đi đến trường.

“Chúng tôi mong muốn đóng góp các hoạt động có ích cho xã hội để góp phần cải thiện cuộc sống của bà con ở những khu vực còn quá nhiều khó khăn, đặc biệt là với địa hình ở khu vực Miền Tây, kênh rạch chằng chịt, giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Tin rằng với bản chất chịu thương chịu khó của bà con miền Tây cùng tác động tích cực từ những cây cầu đem lại, cuộc sống của bà con sẽ sớm được cải thiện hơn trong năm mới này.”, ông Nguyễn Thanh Hùng đại diện HDBank và Vietjet Air chia sẻ.

Tặng cần câu cơm thay vì con cá

Không chỉ hỗ trợ kinh phí xoá cầu tạm, cầu khỉ, HDBank và Vietjet Air còn tặng người dân nghèo huyện Cần Đước bò giống trị giá 750 triệu đồng như “chiếc cần câu cơm” thay vì tặng con cá để người dân có ý chí, nghị lực và cơ hội vươn lên, thoát nghèo, thay đổi cuộc sống, mong bà con có thêm động lực nỗ lực thoát nghèo.

Trong những năm qua, HDBank và Vietjet đã duy trì và thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động phong trào đoàn thể và công tác xã hội cộng đồng nói chung. Đồng thời chủ động thực hiện những hoạt động xã hội từ thiện theo kế hoạch hàng năm, tạo nên nét văn hóa doanh nghiệp đặc trưng cho HDBank.

HDBank và Vietjet Air còn tặng người dân nghèo huyện Cần Đước bò giống trị giá 750 triệu đồng.

Chỉ tính riêng HDBank giai đoạn từ 2012 đến nay đã triển khai hàng loạt các chương trình an sinh xã hội tiêu biểu trên toàn quốc, như phối hợp cùng chính quyền và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM trao tặng hơn 10.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình cận nghèo trên toàn quốc; tài trợ hàng trăm ngàn ca phẫu thuật mắt cho người mù nghèo, xây hàng trăm nhà tình thương, tình nghĩa; trao quà cho trẻ em mồ côi làng SOS, trẻ em nghèo, trao học bổng....

Ông Nguyễn Thanh Hùng tin tưởng rằng, với sự trách nhiệm của chính quyền địa phương, các đoàn thể trong thời gian tới với việc hoàn thiện và đưa các cây cầu vào sử dụng sẽ giúp bà con đi lại, làm ăn buôn bán dễ dàng. Hàng hóa, nông thủy sản được vận chuyển nhanh hơn. Các em học sinh đến trường thuận tiện, an toàn hơn và giúp bà con có thêm nguồn thu từ việc nuôi bò giống tạo ra nhiều cơ hội làm ăn khấm khá.

"Đây chính là trách nhiệm xã hội mà HDBank và Vietjet luôn muốn góp chút sức của mình để thực hiện cam kết mang lại lợi ích cao nhất không chỉ cho khách hàng, đối tác mà còn cho cộng đồng xã hội, tiếp thêm nghị lực giúp bà con thiếu may mắn có động lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Nguyễn Thanh Hùng khẳng định./.

