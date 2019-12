Bamboo Airways bay đúng giờ nhất ngành hàng không Việt Nam tháng 12

Cụ thể, từ ngày 19/11 đến ngày 18/12/2019, Bamboo Airways đã thực hiện tổng số 3.010 chuyến bay, trong đó có 2.892 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỷ lệ 96,1% cao hơn tỷ lệ chung của toàn ngành là 89,6%.



Đây cũng là tỷ lệ đúng giờ cao nhất tính theo tháng kể từ khi hãng cất cánh chuyến bay đầu tiên, cũng là tỷ lệ đúng giờ cao nhất mà 1 hãng hàng không nội địa Việt Nam đang khai thác thương mại đạt được trong năm 2019.

Bamboo Airways hiện đang khai thác 34 đường bay nội địa và quốc tế.

Trước đó, cũng theo số liệu thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, Bamboo Airways cũng là hãng bay đúng giờ nhất toàn ngành trong 11 tháng đầu năm 2019.

VASCO thực hiện 963 chuyến, trong đó có 925 chuyến đúng giờ, cũng có tỷ lệ đúng giờ 96,1%. Vị trí thứ 3, 4 lần lượt là Vietnam Airlines và Jetstar Pacific với tỷ lệ OTP trung bình trong tháng 12 năm 2019 lần lượt là 91,7% và 90%.

VietJet Air có tỷ lệ OTP trung bình tháng 12 năm 2019 đạt 85,3%, tương ứng 10.225 chuyến bay cất cánh đúng giờ trong tổng số 11.984 chuyến khai thác, thấp nhất trong ngành.

Theo số liệu thống kê, có 6 nhóm nguyên nhân chính gây nên việc chuyến bay bị chậm bao gồm do thời tiết; máy bay về muộn; nguyên nhân do hãng hàng không; do quản lý, điều hành bay; nguyên nhân do trang thiết bị tại cảng hàng không và các lý do khác.

Trong một thông tin liên quan, ngày 22/12, Bamboo Airways đã đón máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên, đưa Bamboo Airways chính thức trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên khai thác máy bay thân rộng tại Việt Nam.

Bamboo Airways hiện đang khai thác 34 đường bay nội địa và quốc tế. Đội bay của hãng dự kiến đạt con số 30 máy bay đến tháng 1/2020. Tính đến hiện tại, Bamboo Airways đã thực hiện hơn 20.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, vận chuyển hơn 2 triệu lượt khách.

Đánh giá cao đóng góp của Bamboo Airways vào tiến trình phát triển chung của ngành hàng không Việt Nam, ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những thành tựu của Bamboo Airways chỉ sau chưa đầy một năm cất cánh chính thức.

Sự ra đời của những hãng hàng không mới như Bamboo Airways, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đã mang lại cho thị trường hàng không Việt Nam một sự khởi sắc, một xu hướng vận động và phát triển tích cực với chất lượng dịch vụ ngày càng một tốt hơn, mà phía nhận được lợi ích nhiều nhất chính là người dân, khách hàng./.