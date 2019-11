Black Friday 2019 mở đầu chuỗi sự kiện lễ hội cuối năm tại Vincom

72 trung tâm thương mại (TTTM) Vincom trên toàn quốc sẽ đồng loạt tung ra ưu đãi đặc biệt trong sự kiện khuyến mại lớn nhất trong năm Vincom Black Friday 2019 với chủ đề "Trăng đen ưu đãi". Chính thức diễn ra từ ngày thứ 6 (29.11) tới hết Chủ nhật (01.12.2019), khách hàng không chỉ được mua sắm thả ga các sản phẩm hàng hiệu với ưu đãi lên tới 50% từ trên 90% gian hàng tại Vincom mà còn có cơ hội trúng thưởng xe VinFast Lux A2.0 trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Thời điểm vàng săn hàng hiệu cho mùa lễ hội cuối năm

Diễn ra vào những ngày cuối cùng của tháng 11, Vincom Black Friday 2019 là dấu mốc mở màn cho mùa lễ hội cuối năm lung linh khi hầu hết các thương hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng nhất Việt Nam đang có mặt tại hệ thống Vincom như Tommy Hilfiger, Levi’s, Calvin Klein, Massimo Dutti, FCUK, Banana Republic, CC Double O, Mango, OVS, Stradivarius, Pull&Bear, Giordano, GAP, Old Navy... và các nhãn hàng thể thao như Adidas, Anta… đồng loạt tung ra các mức ưu đãi đặc biệt lên tới 50%. Các “chiến binh” săn hàng hiệu cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội mua sắm tại H&M - thương hiệu được giới trẻ đặc biệt yêu thích – với mức giá đồng hạng “không tưởng” chỉ từ 150.000VNĐ cho một số sản phẩm chọn lọc; Robins Department Store và đại siêu thị thể thao Decathlon tại Vincom Mega Mall Royal City cũng dành tặng khách hàng bão sale lên tới 50% cho nhiều sản phẩm đa dạng; trong khi đó nhiều thương hiệu trong nước nổi tiếng khác như Canifa, Boo, TNG, The Blues... cũng đang sẵn sàng để tung những chương trình quà tặng và khuyến mãi hấp dẫn nhất trong năm dành cho khách hàng thân thiết.

Thời trang luôn là mặt hàng được quan tâm nhất trong mỗi dịp Black Friday

Với các tín đồ mê mẩn với túi xách, phụ kiện, thì Vincom chính là thiên đường hẹn hò khi các thương hiệu lớn như Ecco, Dune London, Cole Haan, Nine West, LYN, Parfois, Fitflop, Geox, Shooz, Vascara, Valentino Creations,... dành tặng ưu đãi lên tới 50%. Những thương hiệu trang sức uy tín như Thế Giới Kim Cương, PNJ cũng sẽ áp dụng mức ưu đãi từ 35 - 50% và đưa ra mức giá đặc biệt cho nhiều sản phẩm đặc biệt khác. Đây chính là cơ hội để các “tín đồ mua sắm” tô điểm thêm những nét cá tính cho phong cách thời trang trong dịp Giáng Sinh và năm mới sắp tới của mình.

Black Friday là cơ hội tốt để sắm những món đồ phụ kiện hàng hiệu có giá tốt nhất

Để giúp chị em sẵn sàng "lên đồ đón mùa lễ hội”, những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng cũng tung ra nhiều chương trình cho dịp Black Friday: Make Up Forever, Think Nature, Yves Rocher, Thế Giới nước hoa… mang đến ưu đãi hấp dẫn từ 15 - 50% dành cho các sản phẩm trang điểm và chăm sóc cơ thể. Không nằm ngoài cuộc chơi, Bobbi Brown, Shu uemura, The Faceshop, Club Clio cũng sẽ dành tặng khách hàng nhiều quà tặng là sản phẩm được yêu thích khi mua sắm trong dịp lễ hội này.

Vincom Black Friday 2019 cũng được gọi là điểm hẹn của lễ hội "mua sắm toàn dân" bởi các gia đình trẻ có cơ hội mua sắm đồ mẹ và bé cực xinh, đồng thời có thể làm mới không gian gia đình đón năm mới với hàng nghìn món đồ gia dụng, điện máy tiện lợi với mức giá "yêu thương". Đơn cử, thời trang mẹ và bé từ Mothercare ưu đãi sâu 50%++, Samsonite giảm giá 50% cho các sản phẩm vali, đồ dùng nội thất và gia dụng từ Jang In, Forever Hoàng Hải, KyoRyo tung ra mức ưu đãi lên đến 50% cùng các sản phầm đồ chơi giáo dục, sách dành cho bé tại My Kingdom, Fahasa, Nhà sách Phương Nam. Chuỗi siêu thị điện máy VinPro áp dụng mức giảm giá lên tới 50%++ tới hết 30.11 cho hàng nghìn sản phẩm công nghệ, điện máy gia đình, gia dụng hiện đại nhất hiện nay.

Đây cũng là dịp các ngân hàng “ưu ái” hơn khi đưa ra nhiều chương trình hoàn tiền mua sắm dành cho khách hàng. Trong 3 ngày này, TP Bank hoàn tiền từ 10-15%, tối đa 500.000VNĐ cho 5000 khách hàng đầu tiên và Sacombank hoàn tiền từ 10% – 30% giá trị hóa đơn, tối đa lên đến 1.500.000VNĐ dành cho 1200 khách hàng đầu tiên. Chương trình áp dụng tại một số TTTM Vincom ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong thời gian từ 8:30 - 9:30 ngày 29.11.2019, Vincom dành tặng tất cả các khách hàng đến xếp hàng săn sale trước giờ mở cửa tại TTTM tại Vincom Center Bà Triệu (Hà Nội) 400 vé xem phim CGV miễn phí, bình nước Vincom và túi mua sắm thân thiện với môi trường cùng cơ hội thưởng thức phần trình diễn âm nhạc sôi động của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn làm nóng không khí xếp hàng săn sale Black Friday tại Vincom Center Bà Triệu

Với những mức giá và chương trình quà tặng hấp dẫn, sự kiện khuyến mại lớn nhất trong năm của Vincom sẽ mang đến hàng triệu cơ hội, giúp những tín đồ mua sắm dễ dàng mua được nhiều hơn những món hàng nằm trong danh sách yêu thích bấy lâu nay. Với mỗi hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.000.000VNĐ trở lên từ các gian hàng tại Vincom trong khung giờ 10:00 – 21:00 hàng ngày tới hết 30.11, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng, với giải thưởng lớn là xe ô tô VinFast Lux A2.0 sang trọng trị giá hơn 1 tỷ đồng.



Khách hàng mua sắm có cơ hội trúng thưởng xe hơi VinFast sang trọng

Vincom - Điểm đến "trọn gói trải nghiệm" Black Friday



Với nhiều thế hệ khách hàng tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, Vincom đã vượt qua hình ảnh một trung tâm thương mại truyền thống để trở thành một điểm đến gói trọn các trải nghiệm mua sắm hiện đại, vui chơi giải trí và ẩm thực hấp dẫn nhất.



Trong dịp Black Friday năm nay, các thương hiệu vui chơi giải trí và ẩm thực cũng hưởng ứng mạnh mẽ nhằm mang tới cho khách hàng mùa mua sắm ý nghĩa trọn vẹn nhất trong năm. Sân băng Vincom Ice Rink – sân băng tự nhiên trong nhà lớn nhất Việt Nam nơi đem đến trải nghiệm trượt băng duy nhất tại Việt Nam sẽ dành những ưu đãi giá vé trong khung giờ vàng ưu đãi và áp dụng mức giá đặc biệt cho khách hàng tham gia chương trình đổi pin bảo vệ môi trường. Các rạp chiếu phim CGV Cinemas, Lotte Cinema cũng đưa ra các combo ưu đãi mua vé và cốc/bình nước hấp dẫn dành cho khách hàng.

Ngoài ra, thưởng thức ẩm thực, cà phê cùng là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm trọn vẹn tại hệ thống Vincom trên cả nước. Các thương hiệu nổi tiếng The Pizza Company, Al Fresco’s, Pepperonis, Texas Chicken, Dairy Queen…cũng đồng loạt tung ra nhiều chương trình tặng món ăn khi dùng bữa, tặng quà tặng voucher vui chơi giải trí hoặc ưu đãi hấp dẫn cho hóa đơn, chắc chắn sẽ là điểm hẹn lý tưởng để mọi khách hàng “nạp năng lượng” tiếp tục tận hưởng mùa Black Friday "Trăng đen ưu đãi” tại Vincom.

Vincom Black Friday 2019 là sự kiện khuyến mại lớn trong năm, nơi mọi khách hàng đều tìm thấy cho mình những sản phẩm đa dạng, chất lượng cao đến từ các thương hiệu đẳng cấp với mức giá tốt nhất trong năm. Đây cũng là sự kiện mở màn cho chuỗi các lễ hội và các chương trình mua sắm sôi động cuối năm chào đón Giáng sinh, chúc mừng năm mới của Vincom diễn ra tại khắp 40 tỉnh thành trên cả nước.