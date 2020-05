Cần quan tâm dinh dưỡng của trẻ khi tới trường sau dịch Covid-19

Vừa bước vào học kỳ II muộn nhất lịch sử, nhiều trường cấp I khắp cả nước đã ngay lập tức chạy đua với thời gian nhằm bù đắp cho học sinh lượng kiến thức bị bỏ trống gần 3 tháng trước. Ở nhà, ngoài việc siết chặt kỷ luật về thời gian để trẻ lấy lại phong độ cũ, bố mẹ cũng cần quan tâm đặc biệt đến dinh dưỡng để các con học tập tăng cường đạt hiệu quả tốt nhất.

Giúp con bớt bỡ ngỡ khi trở lại đường đua học tập

Quay lại trường học, sau những háo hức ban đầu được gặp lại bạn bè, thầy cô, trẻ phải đối diện khối lượng bài vở không hề nhỏ. Cả thầy và trò đều đang phải cố gắng “chạy đua” để bù đắp phần nào những phần kiến thức bị trễ tiến độ, sao cho vẫn chuẩn bị cho kịp kỳ thi học kỳ sắp tới.

Tại nhà, các bậc phụ huynh càng nên hỗ trợ trẻ học bài, hệ thống kiến thức tại nhà, tiếp tục đốc thúc trẻ vào nếp sinh hoạt ngay ngắn. Việc giảm hẳn thời gian vui chơi có thể gây cho trẻ những xáo trộn nhất định về tâm sinh lý, gia đình cần cùng trẻ sắp xếp lại lịch sinh hoạt với giờ ăn, ngủ, vui chơi điều độ.

Tạo tâm lý nghiêm túc nhưng không nghiêm trọng sẽ giúp con vượt qua thử thách học tăng cường dễ dàng hơn.

Khối lượng bài vở lớn có thể tạo áp lực với trẻ, bố mẹ nên chủ động trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, cùng trẻ học bài tại nhà, tuy nhiên, nên thiết kế những hoạt động học tập nhẹ nhàng, vui tươi, tránh làm cho buổi học tại nhà thêm nặng nề.

Học gấp đôi nhưng chế độ dinh dưỡng khoa học luôn luôn đúng



Các mối lo ngại về dịch bệnh đã được giảm đi, nhưng chính những lúc này trẻ cũng cần ở trong trạng thái sức khoẻ thể chất và tinh thần tốt nhất, để đủ sức cùng thầy cô bạn bè chạy nước rút học kỳ II hiệu quả.

Bên cạnh các bữa ăn chính, muốn trẻ luôn trong trạng thái khoẻ khoắn, năng động, cần bổ sung các nguồn dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh các khoáng chất thiết yếu khác, thì Canxi và phốt pho là hai vi chất đặc biệt quan trọng giúp trẻ củng cố hệ xương, các Vitamin B2 và B12 cũng cần được bổ sung đủ để hỗ trợ hoạt động dẫn truyền tín hiệu thần kinh đến các cơ quan vận động trong cơ thể trẻ…

3 hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan sẽ đáp ứng khoảng 101% nhu cầu Canxi khuyến nghị dành cho trẻ mỗi ngày.

Trẻ em có những nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt hơn so với người lớn, nhưng những vi chất này không phải lúc nào cũng được bảo đảm trong các bữa ăn ngày thường, đặc biệt với thói quen nấu nướng chuộng chiên xào, khiến chất lượng dinh dưỡng bị ảnh hưởng.

Khi đó, bên cạnh các bữa ăn lớn trong ngày, chỉ với 3 hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan (tương đương 2 ly sữa), trẻ sẽ được đáp ứng khoảng 101% nhu cầu Canxi khuyến nghị mỗi ngày. 3 hộp sữa Cô Gái Hà Lan là lời giải vừa vặn cho bài toán công thức dinh dưỡng 4321 mà các chuyên gia “mách” cho các mẹ: “4 nhóm dưỡng chất quan trọng, 3 bữa ăn chính, 2 ly sữa cùng 1 giờ vận động mỗi ngày”.

Với công nghệ quản lý chất lượng nghiêm ngặt, sữa Cô gái Hà Lan đạt độ an toàn vượt chuẩn 11 lần so với quy định tại Việt Nam

Là thương hiệu sữa nổi tiếng thế giới với lịch sử hơn 145 năm phát triển và có hàng chục năm gắn bó với mẹ Việt, độ an toàn vượt chuẩn của Cô Gái Hà Lan luôn làm các gia đình hài lòng. Theo các báo cáo mới nhất, chỉ số tổng tạp trùng trong sữa tươi Cô Gái Hà Lan cực thấp, an toàn vượt chuẩn 11 lần so với quy định tại Việt Nam.

Không chỉ vậy, với Cô Gái Hà Lan, mọi lăn tăn về chất lượng nguồn nguyên liệu đều được giải toả nhờ cam kết chuẩn “4 không”: không dư lượng kháng sinh, không chất bảo quản, không dư lượng thuốc trừ sâu, không màu hoá học…

Tươi ngon, an toàn tuyệt đối và hướng tới cân bằng dinh dưỡng đích thực, những lý do này đủ thuyết phục để các mẹ chọn Cô Gái Hà Lan làm bạn đồng hành cho con mỗi ngày, cùng trẻ chinh phục mọi thử thách học tập sắp tới./.