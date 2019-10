Trong không khí tưng bừng Kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, Liên doanh BRG (Việt Nam) và Sumitomo (Nhật Bản) ngày 6/10 đã chính thức công bố dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội nằm trong quy hoạch hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên 1 biểu tượng sức sống mới, mang đến các tiêu chuẩn sống hiện đại và đẳng cấp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam trong tương lai. Việc triển khai dự án cũng thể hiện sự tiên phong và quyết tâm của thành phố Hà Nội khi sớm hiện thực hóa nghị quyết về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Bộ Chính Trị, trong đó định hướng đến năm 2025 có ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung.

Chính thức động thổ và công bố dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Để triển khai được một dự án quan trọng của đất nước như dự án thành phố Thông minh tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - Huyện Đông Anh, Hà Nội, nhiều năm qua, Madame Nguyễn Thị Nga – Chủ Tịch Tập đoàn BRG đã luôn tâm huyết tìm mọi cách phải vượt qua các khó khăn, thách thức khi triển khai dự án. Ngay từ tháng 5/2009, với tầm nhìn xa của mình, Madame Nga đã nhận thấy sự cần thiết phải có một đô thị thông minh hàng đầu khu vực ở Hà Nội: “Thành phố Thông minh chính là thành phố của các thế hệ tương lai. Việc ngày hôm nay, chúng ta cùng xây dựng thành phố thông minh không phải là dành cho thế hệ chúng ta mà quan trọng hơn chính là xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nhiều thế hệ người Việt sau này. Tại đây, năng lực của người Việt sẽ thực sự được kích hoạt và phát huy một cách tối đa; từ đó tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng. Ước mơ và tâm huyết của tôi luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho Hà Nội, để Thủ đô của chúng ta không bị phá nát bởi những dự án nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch mà sẽ trở thành một thành phố hiện đại sánh ngang thậm chí là vượt các thành phố phát triển khác.”

Madame Nguyễn Thị Nga – Chủ Tịch Tập đoàn BRG phát biểu tại lễ động thổ và công bố

Chủ tịch & TGĐ Tập đoàn Sumitomo

Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung

Đại sứ Nhật Bản

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

Sau khi hoàn tất quy hoạch chi tiết, Tập đoàn BRG đã không ngừng làm việc với nhiều đối tác đủ tâm đủ tầm và cùng chung tầm nhìn phát triển bền vững. Và một trong những tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là Tập đoàn Sumitomo đã chính thức đồng hành cùng Tập đoàn BRG phát triển dự án này.

Tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố Hà Nội và sân bay Quốc tế Nội Bài, dự án Thành phố Thông minh được đánh giá là một bệ phóng cho việc phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thương hàng hóa thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 4,2 tỷ USD, dự án Thành phố Thông minh sẽ có quy mô gần 272 ha, được chia làm 5 giai đoạn kết nối chặt chẽ và đồng bộ.

Phối cảnh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Theo kế hoạch của liên doanh BRG - Sumitomo, người dân sẽ được hưởng tối đa lợi ích lan tỏa từ việc phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng hiện đại, bền vững; từ đó thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Dự kiến dự án sẽ áp dụng nhiều công nghệ thông minh như năng lượng thông minh, giao thông thông minh, cộng đồng thông minh, học tập thông minh, đời sống thông minh, y tế thông minh và kinh tế thông minh. Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh và công nghệ năng lượng tái tạo cũng sẽ được ưu tiên áp dụng nhằm tối ưu hóa nguồn cung và lưu trữ năng lượng. Dự án cũng dự kiến triển khai hệ thống giao thông công cộng thân thiện với môi trường, kết nối khu vực thành phố thông minh với trung tâm Hà Nội, giúp người dân di chuyển thuận lợi và nhanh chóng.

Thành phố thông minh Bắc Hà Nội hướng tới tính cộng đồng rất cao, đảm bảo đầy đủ tiện ích từ trường học, chăm sóc y tế, hệ thống an ninh, phòng chống thiên tai, khu thương mại cũng như các khu vực công viên cây xanh, mặt nước, hàng cây sakura; nhằm mang đến cho người dân một cuộc sống tiện nghi trọn vẹn. Dự kiến dự án sẽ lắp đặt hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh đa chức năng nhằm giám sát chất lượng không khí, nước, thời tiết, nguy cơ thảm họa cũng như an ninh trong thành phố, đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân. Song song với thiết kế thành phố thông minh, dự kiến liên doanh BRG – Sumitomo cũng sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết về ứng dụng các công nghệ thông minh. Thành phố dự kiến sẽ ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại vào trong cuộc sống như công nghệ 5G, nhận diện khuôn mặt và công nghệ blockchain, góp phần cải thiện các dịch vụ của thành phố Hà Nội.Việc xây dựng cộng đồng thông minh cùng với nền kinh tế thông minh sẽ giúp cư dân nơi đây được tận hưởng dịch vụ sống đẳng cấp và hiện đại, thúc đẩy nhanh quá trình trao đổi kinh doanh thương mại giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài; từ đó là cơ sở quan trọng để tăng sức cạnh tranh của cả nền kinh tế Việt Nam..

Việc liên doanh BRG – Sumitomo chính thức động thổ và công bố dự án Thành phố Thông minh được đánh giá như một dấu ấn đậm nét minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, cũng như quá trình phát triển kinh tế không ngừng nghỉ của Thủ đô trong nhiều năm qua; đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm sớm đưa Hà Nội có thể sánh ngang với các thành phố hiện đại bậc nhất trên thế giới./.