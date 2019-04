Đạm Phú Mỹ tiết giảm mạnh chi phí trong quý I/2019

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM, Đạm Phú Mỹ) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2019 với doanh thu đạt 1.326,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 40,7 tỷ đồng.

Do nhà máy trong thời gian bảo dưỡng nên trong quý I chi phí quản lý, bán hàng của Đạm Phú Mỹ giảm mạnh. Theo đó, tại công ty mẹ, chi phí quản lý giảm 31%, chi phí bán hàng giảm gần 36%, mức giảm sâu hơn so với mức giảm doanh thu 31,4%.

Sản xuất NPK Phú Mỹ

Việc chi phí quản lý bán hàng giảm mạnh còn do Đạm Phú Mỹ thực hiện chủ động tiết giảm chi phí trên toàn hệ thống. Theo báo cáo hợp nhất, trong khi doanh thu đạt 1.596 tỷ đồng giảm 23,4% so với cùng kỳ, thì chi phí quản lý giảm 26,6%, chi phí bán hàng giảm 31%.

Đáng chú ý là doanh thu hợp nhất giảm thấp hơn so với doanh thu công ty mẹ, tương ứng là giảm 23,4% so với 31,4%.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Lợi nhuận công ty mẹ bằng 24% so với cùng kỳ 2018 thì lợi nhuận hợp nhất là 53,57 tỷ đồng đạt 30% cùng kỳ 2018. Điều này cho thấy các công ty con mà Đạm Phú Mỹ gọi là các công ty vùng miền thuộc hệ thống phân phối của Đạm Phú Mỹ đóng góp doanh thu và lợi nhuận khả quan làm tăng doanh thu và lợi nhuận trong thời điểm công ty mẹ đang bảo dưỡng nhà máy.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ được thực hiện bảo dưỡng trong gần 3 tháng đầu năm 2019 là thời điểm thấp vụ cũng giúp giảm ảnh hưởng của hoạt động bảo dưỡng đến doanh thu và lợi nhuận trong năm.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER