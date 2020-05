Đổi vị cho những bữa ăn tại nhà trong mùa dịch Covid-19

Khảo sát lấy ý kiến của hơn 6.000 người tại 11 nước và vùng lãnh thổ ở Đông Á từ ngày 6 - 17.3. Theo đó, 86% người Trung Quốc trả lời họ ăn cơm ở nhà thường xuyên hơn thời điểm trước đại dịch, tiếp theo là Hồng Kông (77%); Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam (cùng 62%).

Tăng nhu cầu tìm kiếm các công thức món ngon

Không khí sôi động để trổ tài nội trợ được hâm nóng những ngày qua. Với nhà nhà, bí quyết quan trọng nhất trong “chiến lược” phòng chống dịch bệnh cho cả nhà chính là việc gia tăng sức đề kháng cho cả nhà qua các món ăn dinh dưỡng cân bằng. Vì vậy, phần lớn các chị em bắt đầu tìm kiếm các công thức nấu ăn tạo khẩu vị mới và đổi món cho cả nhà... Những căn bếp ở khắp nơi "đỏ lửa" mang lại nét lạc quan và ấm cúng giữa những ngày dịch bệnh ảm đạm.

Trong nét đẹp của văn hóa ẩm thực gia đình Việt, nước dùng từ xương hầm đóng một vai trò quan trọng trong mọi bữa ăn.

Đặc biệt, trong văn hóa ẩm thực không riêng gì người Việt, nước canh (soup) luôn được xem trọng.

Auguste Escoffier, bậc thầy ẩm thực Pháp, từng phải thốt lên: “Of all the items on the menu, soup is that which exacts the most delicate perfection and the strictest attention. - Trong tất cả các món trong thực đơn, nước dùng là thứ thể hiện sự hoàn hảo tinh tế nhất và sự chú ý nghiêm ngặt nhất.”.

5 lợi ích sức khỏe từ nước dùng hầm xương

Dưỡng nhan: Việc ăn thường xuyên nước hầm xương sẽ khiến cho làn da của bạn trở nên căng mịn và chậm lão hóa hơn rất nhiều. Đơn giản là ở trong sụn động vật có rất nhiều collagen, lượng collagen này sẽ là “mỹ phẩm” tự nhiên nhất cho làn da của bạn. Ngoài ra, tích cực ăn nước hầm xương, tóc và móng của bạn sẽ nhanh dài hơn.

Hiện nay, thương hiệu thịt mát MEATDeli đang triển khai chương trình trợ giá cho người tiêu dùng cho một số sản phẩm thịt và xương.

Xoa dịu những cơn đau khớp: Nước hầm xương chứa một lượng glucosamine rất lớn, đây là một dưỡng chất rất tốt cho xương khớp và có tác dụng làm giảm những cơn đau khớp rất hiệu quả. Mặt khác, khi nấu xương động vật, bạn cũng tạo ra một hợp chất dinh dưỡng gồm có axit hyaluronic và chondroitin, đây là những hợp chất bổ sung sức mạnh cho cơ, xương, khớp. Bên cạnh đó, nguồn collagen cũng giúp cho sụn khớp được bôi trơn tốt hơn. Canxi, magiê, phospho và gelatin có trong xương động vật sẽ góp phần tạo xương cho cơ thể, giúp xương thêm cứng và chắc khỏe.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Trong quá trình hầm xương, bạn sẽ thu lại một lượng không hề nhỏ các amino axit như proline, glycine - đây đều là những axit có lợi cho đường tiêu hóa, kích thích hệ tiêu hóa hấp thu thức ăn tốt hơn, giúp dạ dày của bạn tránh khỏi tình trạng đầy hơi cũng như tiêu chảy và đau bụng.

Chống lại dị ứng và các bệnh tự dị ứng: Vì các bệnh dị ứng và tự dị dứng có mối quan hệ với chứng rò rỉ ruột nên việc uống nước hầm xương hoặc ăn các món được nấu từ loại nước này sẽ tốt cho người bệnh. Chúng giúp cải thiện đáng kể sức khỏe cho ruột ở những người thường bị dị ứng thức ăn hoặc bị các bệnh tự miễn dịch.

MEATDeli được chế biến tại nhà máy tổ hợp chế biến thịt mát (MNS Meat) đầu tiên theo tiêu chuẩn Châu Âu của Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm.

Hạn chế viêm nhiễm: Tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể có liên quan đến nguy cơ phát triển bệnh ung thư, do đó, việc điều trị viêm nhiễm luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Nếu mắc các bệnh viêm nhiễm, nước hầm xương là lựa chọn tốt nhất cho bạn vì chúng chứa nhiều axit béo omega-3 và các hợp chất khác đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế viêm nhiễm.

Từ 19/4 đến 31/5, MEATDeli triển khai giảm giá sâu các sản phẩm xương ống, xương cục và thịt vai. Chương trình được áp dụng tất cả kênh phân phối MEATDeli trên toàn quốc.

Theo đó, MEATDeli có giá chỉ từ 7.300 đồng/100gr (Miền Bắc), 8.600 đồng/100gr xương heo (Miền Nam), thịt vai cũng giảm giá chỉ còn từ 11.500 đồng/100gr (VinMart Miền Nam). Chương trình được áp dụng tại tất cả các kênh phân phối MEATDeli trên toàn quốc. Đây sẽ là nguyên liệu chất lượng cho để nấu nước dùng, canh hầm xương hay các món mặn nâng cao dinh dưỡng mùa dịch Covid-19./.