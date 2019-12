Hãng hàng không Việt tăng cường bay đêm, giảm tắc nghẽn dịp Tết

Đẩy mạnh kế hoạch bay đêm

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Canh Tý 2020, các hãng hàng không nội địa đã lên kế hoạch tăng tải từ rất sớm. Tuy vậy, hiện nay, các sân bay quốc tế lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất khó có thể tăng thêm slot bay bởi áp lực hạ tầng. Bởi vậy, để đáp ứng nhu cầu của hành khách nhân dịp cao điểm, từ Cục Hàng không Việt Nam (Cục KHVN) đến các Cảng hàng không đều đang đẩy mạnh kế hoạch bay đêm.

Nói về vấn đề này, Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng cho hay, dự báo thị trường hàng không Tết Nguyên Đán năm nay tăng trưởng 12% so với Tết 2019 và tăng 22% so với thường lệ. Nhằm phục vụ hành khách di chuyển thuận lợi và an toàn, Cục KHVN đang phân phối số chuyến bay cho các hãng, trong đó tăng tần suất bay ban đêm (là những chuyến bay sau 21 giờ). Ngoài hoạt động trên, Cục HKVN cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) giảm phí dịch vụ sân bay vào ban đêm để khuyến khích hãng hàng không tăng tần suất bay.

Tăng cường hoạt động bay đêm trong dịp Tết cao điểm giúp giảm tải tắc nghẽn hạ tầng tại các sân bay.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các hãng và sân bay chuẩn bị nguồn nhân lực, đảm bảo 100% quân số ứng trực trong dịp Tết để phục vụ hành khách", ông Thắng nói.



Nói thêm về vấn đề chuẩn bị nguồn lực dịp Tết, đại diện ACV cũng cho biết, ACV đã chuẩn bị nhân lực, bao gồm cả lực lượng an ninh hàng không để phục vụ các chuyến bay đêm tại tất cả các cảng hàng không có đèn đường băng (ngoại trừ sân bay Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau, Rạch Giá).

Lợi ích nhiều mặt

Thực tế, hoạt động bay đêm trong dịp Tết cao điểm không chỉ giúp giảm tải tắc nghẽn hạ tầng tại các sân bay mà còn mang đến lợi ích thiết thực cho hành khách. Trong đó, bay đêm giúp cho hành khách tiết kiệm chi phí đến mức tối đa bởi thông thường, các chuyến bay đêm luôn có giá vé thấp hơn các chuyến bay ban ngày hoặc bay trong khung giờ cao điểm. Vào dịp cao điểm Tết, khi vật giá đều “leo thang”, khoản tiết kiệm đi lại này sẽ là một phần “lì xì” đáng kể của hành khách.

Bay đêm giúp du khách cải thiện thời gian làm thủ tục.

Ngoài ra, khi đặt vé bay ban đêm vào dịp cao điểm nghỉ lễ, hành khách có thể dễ dàng đặt vé, chọn hạng vé, chọn chỗ ngồi, thậm chí đổi vé cũng dễ dàng hơn bình thường. Với hành khách đặt vé bay ban ngày vào dịp Tết, điều này khó có thể thực hiện được.



Mặt khác, bay đêm sẽ giúp hành khách tiết kiệm thời gian di chuyển ra sân bay khi giao thông ban đêm không đông đúc như ban ngày. Đồng thời, bay đêm cũng giúp du khách cải thiện thời gian làm thủ tục, trái ngược với việc người đi máy bay cần xếp hàng rất lâu vào ban ngày để check-in, đặc biệt là tại các sân bay lớn.

Nắm bắt nhu cầu

Nắm bắt được nhu cầu tăng cao của hành khách vào dịp Tết Canh Tý 2020, đại diện Bamboo Airways cho biết Hãng bắt đầu tăng thêm các chuyến bay đêm trên nhiều chặng bay trục và các đường bay kết nối địa phương.

Theo đại diện thương mại của Hãng, nhằm giảm tải ùn tắc cho sân bay tại TP. HCM và để đáp ứng nhu cầu cùa người dân về quê ăn Tết, Hãng đã rất nỗ lực xin cấp thêm slot bay đêm. Được biết, hiện nay Bamboo Airways đang tăng cường triển khai nhiều chuyến bay đêm tại Tân Sơn Nhất đi/đến các sân bay khác, cụ thể là trên đường bay TP. HCM – Hà Nội, TP. HCM – Vinh, TP. HCM – Hải Phòng...

Từ ngày 1/1/2019, Bamboo Airways khai thác các chặng khứ hồi Hà Nội – TP. HCM bằng Boeing 787-9 Dreamliner.

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2019, các chặng khứ hồi Hà Nội – TP. HCM của Hãng dự kiến sẽ bắt đầu khai thác bằng Boeing 787-9 Dreamliner với tần suất 03 chuyến khứ hồi/ngày và tăng lên 05 chuyến khứ hồi/ngày từ trung tuần tháng 1.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2020, để trải nghiệm máy bay thân rộng của Bamboo Airways, khách hàng có thể chọn các chuyến bay từ Hà Nội đi TP. HCM trong các khung giờ dự kiến: 09:00, 16:35, 23:50; và từ TP. HCM đi Hà Nội trong các khung giờ: 05:45, 12:05, 19:45 hàng ngày. Hãng cũng triển khai gói combo tiện ích cho hành khách bay Boeing 787-9 Dreamliner bao gồm ưu tiên check-in, thêm hành lý ký gửi và chỗ ngồi tiện nghi với giá chỉ từ 150.000 VNĐ.

Cung ứng 1 triệu chỗ ngồi dịp Tết 2020

Được biết, để phục vụ đi lại của người dân dịp Tết Canh Tý, trong giai đoạn Tết cao điểm từ 10/1 – 10/2/2020, Bamboo Airways dự kiến tiếp tục bổ sung 101.700 chỗ (tương ứng 299 chuyến bay) trên các đường bay nội địa. Như vậy, kết hợp với lịch bay thường lệ đã triển khai mở bán, giai đoạn Tết Nguyên Đán, Bamboo Airways sẽ cung ứng dự kiến khoảng 1 triệu ghế cung ứng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong cả nước.

Chuyến bay của Hãng cung cấp các dịch vụ trọn gói (bao gồm suất ăn chất lượng, hành lý xách tay từ 7 - 14kg và hành lý ký gửi miễn cước từ 20 – 30kg tùy theo hạng vé), cùng hệ thống giải trí hấp dẫn và sự phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ chiêu đãi viên.

Ngoài ra, Bamboo Airways cũng chính thức triển khai dịch vụ vận chuyển mai, đào ngày Tết dưới dạng hành lý lý gửi với mong muốn cùng hành khách “mang xuân về nhà” để hành trình đón năm mới ý nghĩa hơn.

Trong dịp lễ tết cao điểm 2020, Bamboo Airways cho biết Hãng cũng đã tăng cường nhân lực tại các cảng hàng không, đặc biệt đối với các đường bay từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng, Thọ Xuân (Thanh Hoá), Cát Bi (Hải Phòng), Liên Khương (Đà Lạt), Phù Cát (Quy Nhơn), Vân Đồn (Quảng Ninh)…

Sau gần một năm hoạt động, Bamboo Airways đã khai thác 34 đường bay nội địa và quốc tế. Bamboo Airways cũng vừa nhận máy bay thân rộng Boeing 787-9 đầu tiên, trở thành Hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam khai thác máy bay thân rộng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways đã vận chuyển gần 3 triệu lượt hành khách trên hơn 19.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối. Chỉ số đúng giờ trung bình của Bamboo Airways trong năm 2019 đạt 94,2%, dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam.

