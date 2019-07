HDBank báo lãi 2.211 tỷ đồng, nợ xấu ngân hàng dưới 1%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank), mã HDB, vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.211 tỷ đồng. Hiệu quả hoạt động và chất lượng tài sản tiếp tục ở mức cao so với toàn ngành.

Theo đó, kết thúc quý II năm 2019, quy mô tổng tài sản của HDBank đạt 210.291 tỷ đồng. Tổng huy động đạt 184.785 tỷ đồng, tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 144.278 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ quý II/2018. Trong đó, các mảng bán lẻ và tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Quy mô vốn chủ sở hữu đạt 18.604 tỷ đồng, tăng 22%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 12,4%.

Hiệu quả hoạt động của ngân hàng duy trì ở mức cao, với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.211 tỷ đồng – là kết quả bán niên cao nhất từ trước đến nay. Các hệ số sinh lời trên tài sản (ROA) và sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt lần lượt 1,7% và 20%. Đáng chú ý, biên lãi thuần (NIM) hợp nhất tăng lên 4,4%, thuộc top dẫn đầu toàn ngành. Bên cạnh việc duy trì đà tăng trưởng, chất lượng tài sản của ngân hàng không ngừng được nâng cao, khẳng định hiệu quả của công tác quản trị rủi ro.

Tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ tại 30/6/2019 chỉ chiếm 1% tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng mẹ. Tỉ lệ nợ xấu hợp nhất, bao gồm mảng tài chính tiêu dùng, giảm còn 1,4% so với mức 1,5% hồi đầu năm. Đây là mức nợ xấu thấp được HDBank kiểm soát tốt trong nhiều năm qua.

Về cơ cấu thu nhập, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 đạt 5.173 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đóng góp 4.354 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2018. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 286 tỷ đồng, tăng 27%. Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát, lần lượt ở các mức 2.430 tỷ đồng và 532 tỷ đồng, phù hợp với kế hoạch đề ra.

Với định hướng “xanh hóa” hoạt động kinh doanh, HDBank hiện là một trong những ngân hàng TMCP đi đầu về cung cấp tín dụng “xanh”, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo. 6 tháng đầu năm 2019, ngân hàng đã dành gần 6.000 tỷ đồng tài trợ cho các dự án điện mặt trời thương mại và điện mặt trời áp mái. Gói tín dụng điện mặt trời áp mái đang mang lại những hiệu ứng tích cực.

Bên cạnh hiệu quả hoạt động cao, bền vững, HDBank còn được ghi nhận với những giải thưởng uy tín như: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do tổ chức HR Asia Awards 2019 đánh giá; Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất do The Asian Banking Finance trao tặng; Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam...

Các hoạt động an sinh xã hội – cộng đồng cũng được ngân hàng quan tâm triển khai, với các chương trình tặng 1.000 suất học bổng cho trẻ em vượt khó, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình cận nghèo, tài trợ hàng ngàn ca phẫu thuật đục thủy tinh thể cho người nghèo…. Đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam, Giải Cờ vua Quốc tế HDBank mùa thứ 9 năm 2019 tiếp tục gây tiếng vang trên làng cờ thế giới, thu hút hàng trăm kỳ thủ quốc tế tham gia. Song song đó, năm 2019 HDBank tiếp tục đồng hành Giải Futsal HDBank (Vô địch Quốc gia và Cup Quốc gia) nhằm góp phần đưa Futsal Việt Nam tiến xa trên đấu trường quốc tế.