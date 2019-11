HDBank lọt Top 10 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019

Vietnam Report (VNR) vừa công bố bảng xếp hạng Profit500 và các hạng mục nổi bật bao gồm Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và Top 15 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019, Top 10 doanh nghiệp ngành ngân hàng - tài chính - chứng khoán có lợi nhuận tốt nhất...



Theo đó, danh sách doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm nay có tên những tập đoàn, công ty lớn như Petrolimex, Samsung, Viettel, Vingroup, Vinamilk, Vietjet... Top 10 ngân hàng có lợi nhuận dẫn đầu gồm có Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, Vpbank, HDBank, MB, ACB...

Ông Nguyễn Thành Đô – Phó chủ tịch HĐQT HDBank tại buổi lễ trao top 10 Ngân hàng – tài chính – chứng khoán có lợi nhuận tốt nhất.

Theo đại diện Vietnam Report, danh sách và thứ hạng doanh nghiệp trong bảng xếp hạng được đánh giá khách quan, độc lập dựa trên việc tính điểm trọng số, với các tiêu chí chính là các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời (ROA, ROE, ROR), lợi nhuận trước thuế và doanh thu của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nằm trong bảng xếp hạng Profit500 có khả năng tạo lợi nhuận tốt, là những cột trụ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp Việt tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Tại bảng xếp hạng 10 ngân hàng - tài chính - chứng khoán có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019, các ngân hàng tiếp tục là tâm điểm gây chú ý khi bảng xếp hạng câu lạc bộ "nghìn tỷ" liên tục hoán ngôi. Những cái tên như Techcombank, MB, VPBank hay "ngôi sao mới" HDBank liên tiếp thăng hạng.

Giao dịch tại HDBank.

Cụ thể, Vietcombank vẫn là quán quân về lợi nhuận khi 9 tháng đầu năm nay ngân hàng ghi nhận lãi trước thuế hợp nhất 17.592 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ, đạt 85,8% kế hoạch năm 2019. Trong đó riêng ngân hàng mẹ đạt 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 85,4% kế hoạch năm 2019. Các chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn (ROE) đạt tương ứng là 1,65% và 25,75%, tăng mạnh so với năm 2018 và cao hơn mặt bằng chung.

Đứng vị trí thứ hai và thứ ba bảng xếp hạng là Agribank và Techcombank. Agribank - ngân hàng chưa cổ phần hóa và từng bị cho là làm ăn kém hiệu quả hơn rất nhiều so với các ngân hàng do Nhà nước nắm quyền chi phối những năm trước đây. Tuy vậy đến 9 tháng đầu năm nay, ngân hàng này báo lãi trước thuế rất khả quan vào khoảng 9.700 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch cả năm và cao hơn so với con số trong cả năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm, Techcombank ghi nhận lãi trước thuế 8.860 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, với riêng quý III đạt 3.198 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. MBBank - trong ba quý vừa qua ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.616 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó VPBank với lợi nhuận 7.199 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Tại HDBank, nhà băng trong thời gian gần đây có những bước tăng trưởng vượt bậc, kết quả kinh doanh ấn tượng, đặc biệt trong Q3/2019 khi lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tới 51% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, HDBank ghi nhận lợi nhuận 3.448 tỷ đồng - cao nhất từ trước tới nay.

Với kết quả này, các hệ số sinh lời trên tài sản (ROA) và sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của HDBank sẽ ở mức lần lượt đạt tới 1,7% và 20,2%, thuộc nhóm các ngân hàng niêm yết có tỷ suất sinh lời cao nhất. Đáng chú ý, biên lãi thuần (NIM) của HDBank đạt tới 4,6%, thuộc top 3 ngân hàng niêm yết có NIM cao nhất, đồng thời chất lượng tài sản tiếp tục vượt trội so với toàn ngành, với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1%.

Ngoài bảng đánh giá xếp loại các doanh nghiệp, Vietnam Report cũng có các đánh giá về các chỉ số, môi trường kinh doanh, cũng như các nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng, trong đó ngành ngân hàng xếp thứ 5 trong nhóm có tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn 2020-2025./.