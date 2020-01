Khách sạn thuộc Tập đoàn BRG được vinh danh nhiều giải thưởng uy tín

Hai khách sạn đẳng cấp của Tập đoàn BRG mới đây đã được vinh danh tại các giải thưởng uy tín. Cụ thể, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort trở thành quán quân Best of the Best 2019 Awards tại hạng mục “MICE Resort of the Year” trong khi Century Riverside Hue được vinh danh là “Khách sạn 4 sao hàng đầu” trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2019.

Đại diện Sheraton Grand Đà Nẵng Resort nhận giải thưởng "MICE Resort of the Year".

Tại lễ vinh danh được tổ chức trong tháng 1 năm 2020, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort được vinh danh là “MICE Resort of the Year” trong khuôn khổ giải thưởng Best of the Best 2019 Awards của Tạp chí danh tiếng Robb Report Việt Nam. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những sản phẩm/dịch vụ hoàn hảo nhất cùng những thương hiệu xuất sắc nhất trong năm.

Theo Tạp chí Robb Report Việt Nam, những đại diện góp mặt trong danh sách quán quân năm nay đều chiến thắng thuyết phục với những dấu ấn nổi trội. Sheraton Grand Đà Nẵng Resort là khu nghỉ dưỡng đầu tiên đạt chuẩn Sheraton Grand tại Đông Nam Á, thương hiệu đẳng cấp nhất tại hệ thống khách sạn Sheraton.

Tiệc tối bên bờ biển đầy lãnh mạn tại Sheraton Grand Đà Nẵng Resort

Một trong những điểm nổi bật giúp Sheraton Grand Đà Nẵng Resort trở thành MICE Resort of the Year (hạng mục vinh danh khách sạn – khu nghỉ dưỡng tốt nhất dành cho du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện) chính là phòng Grand Ballroom có trần cao nhất Việt Nam lên đến 12,75m - địa điểm vô cùng lý tưởng để tổ chức các sự kiện lớn đẳng cấp. Đây cũng vinh dự là nơi tổ chức yến tiệc cho hơn 21 nguyên thủ bên lề sự kiện hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC năm 2017.



Phòng Grand Ballroom của Sheraton Grand Đà Nẵng Resort có trần cao nhất Việt Nam lên đến 12,75m.

Mới đây, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort được lựa chọn là điểm đến cho sự kiện xa hoa của giới siêu giàu thế giới, nơi tổ chức đám cưới của gia đình giới siêu giàu Ấn Độ. Đây là đám cưới lớn nhất về quy mô, số lượng khách từ trước tới nay tại Đà Nẵng với sự tham dự của gần 650 khách mời là tầng lớp quý tộc Ấn Độ lưu trú tại Sheraton Grand Đà Nẵng Resort và 180 người phục vụ (trong đó đội ngũ sự kiện, ẩm thực), 45 nghệ sĩ đến từ Ấn Độ cùng với đội ngũ khách sạn phục vụ xuyên suốt cho những ngày sự kiện.

Tiệc ngoài trời sang trọng bên bể bơi vô cực tại Sheraton Grand Đà Nẵng Resort.

Bên cạnh đó, bể bơi vô cực tại Sheraton Grand Đà Nẵng Resort với tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp sẽ mang đến những trải nghiệm độc nhất vô nhị cho du khách nghỉ dưỡng tại đây.



Để tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế, khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng Resort đã xây dựng nguồn cảm hứng ẩm thực đẳng cấp và đa dạng cho mọi thực khách khi có tới bảy nhà hàng và quầy bar theo nhiều phong cách khác nhau trên thế giới.

Vẻ đẹp bể bơi vô cực tại Sheraton Grand Đà Nẵng Resort.

Ngoài cơ sở hạ tầng vô cùng lý tưởng, một điểm nhấn quan trọng làm nên thương hiệu Sheraton Grand chính là chất lượng phục vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, linh hoạt theo các yêu cầu khắt khe của khách hàng.



Gây dựng được danh tiếng trong việc đóng góp cho ngành Du lịch Việt Nam, đặc biệt là MICE – loại hình du lịch mang lại giá trị doanh thu cao gấp nhiều lần du lịch thông thường, tháng 7/2019, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort cũng đã được vinh danh là “Leading MICE Resort” trong khuôn khổ giải thưởng Best Hotels & Resort Awards của Wanderlust Tips Magazine.

Century Riverside Hue nhận giải thưởng “Khách sạn 4 sao hàng đầu” 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, Century Riverside Hue, một trong những khách sạn do Tập đoàn BRG tự quản lý, đã được vinh danh giải thưởng “Khách sạn 4 sao hàng đầu” trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2019 tổ chức bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.