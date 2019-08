Tại Lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019 (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019) diễn ra tại TPHCM, vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành bất động sản Việt Nam, Kiến Á đã chiến thắng đến 8 hạng mục, trong đó hạng mục Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Việt Nam (Best Developer) là hạng mục cao quý nhất trong 52 hạng mục tranh tài năm nay.



Không quá ngạc nhiên khi Khu đô thị LAVILA nam Sài Gòn do Kiến Á phát triển được vinh danh đến 3 hạng mục tại giải thưởng danh giá năm nay. Vì không chỉ được quy hoạch bài bản, hiện đại với các công trình căn hộ, biệt thự, trường học, trung tâm thương mại, mà dự án còn đầy đủ tiện nghi cao cấp như công viên, cảnh quan, khu vui chơi, khu thể thao… với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên đặt chất lượng sống của cư dân lên hàng đầu.

Kiến Á được vinh danh là nhà phát triển bất động sản tốt nhất 2019.

Tại khu Đông, Kiến Á cũng thành công khi phát triển Khu đô thị Cát Lái, Quận 2 với dòng sản phẩm Citi dành cho thị dân trẻ. Điển hình trong đó có thể kể đến Citihome, Citisoho, Citiesto, Citialto với thiết kế kiến trúc đương đại, không gian sống xanh lý tưởng nhưng vẫn không tách rời tiện ích cao cấp của khu đô thị.

“Hầu hết người mua đều chia sẻ, chính chất lượng và sự cầu thị của Kiến Á trong quá trình phát triển dự án đã khiến họ quyết định chọn sản phẩm của chúng tôi. Tôi thấy nhẹ nhõm, bởi vì như vậy, tâm huyết của đội ngũ phát triển đã được công nhận. Việc các dự án của Kiến Á vinh dự đạt giải thưởng một lần nữa khẳng định cho chất lượng sản phẩm cũng như định hướng phát triển đúng đắn của tập đoàn, đóng góp cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp nhất”, TS. Huỳnh Bá L N, Chủ tịch HĐQT Kiến Á chia sẻ.

Với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm”, không chỉ Kiến Á, mà TS. Huỳnh Bá L N cũng đã được ghi nhận và vinh danh vì những đóng góp to lớn cho xã hội với hạng mục cao quý Nhân vật bất động sản của năm (Real Estate Personality of the Year) tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2018 (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018)./.