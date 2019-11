NattoEnzym của Dược Hậu Giang tiếp tục khẳng định chất lượng

Ngày 19/11 vừa qua tại TP HCM, sản phẩm NattoEnzym của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG PHARMA) đã được Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA) tái cấp chứng nhận JNKA lần thứ 8, khẳng định hiệu quả của sản phẩm Nattokinase cũng như chất lượng nguyên liệu từ Nhật Bản.



Đại diện JNKA chia sẻ: “Nattokinase là một loại enzym thủy phân được tìm thấy trong thực phẩm truyền thống natto (đỗ tương lên men) hơn 1.000 năm của Nhật Bản có tác dụng ngăn ngừa và làm tan huyết khối bệnh huyết khối, nguyên nhân gây ra 80% ca tai biến mạch máu não trên thế giới. Nattokinase tác động trực tiếp đến thành phần chính của máu là các sợi huyết và làm chúng tan rã, đồng thời, cải thiện chức năng các men làm tan huyết khối, ngăn chặn sự hình thành của chúng, hỗ trợ phòng chống đột quỵ”.

Với sứ mệnh quảng bá về Nattokinase, JNKA cung cấp những cơ sở khoa học xác thực và chứng nhận chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm Nattokinase. Thông qua đó Hiệp hội mong muốn người tiêu dùng nhận thức được sự nguy hiểm của huyết khối và lợi ích của Nattokinase”.

JNKA cung cấp những cơ sở khoa học xác thực và chứng nhận chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm Nattokinase.

Các sản phẩm được đóng dấu chứng nhận "JNKA" trên bao bì cần phải đáp ứng 4 tiêu chí: Lên men natto bằng vi khuẩn Bacillus Subtilis sản sinh ra enym nattokinase và được phép dùng cho dược phẩm từ năm 1968.

Hàm lượng nattokinase trên 2.000FU dựa trên chế độ ăn uống lâu đời của Nhật Bản, JNKA khuyến cáo nên bổ sung 50g natto mỗi ngày, tương đương với 2.000FU nattokinase. Nattokinase dùng đơn vị đo lường FU với hoạt tính phân giải protein của nattokinase được đo bằng đơn vị sợi tơ máu (fibrin unit - FU).

Sản phẩm được chứng minh an toàn do quá trình lên men natto có thể tạo ra Vitamin K2 làm đông máu, purine chống chỉ định cho người bệnh gout, isoflavone đậu nành ảnh hưởng đến nội tiết tố. Do đó, sản phẩm an toàn cần phải loại bỏ cả 3 thành phần trên ra ngoài.

Theo ông Đoàn Đình Duy Khương, quyền Tổng Giám đốc DHG Pharma, ở Việt Nam, NattoEnzym của DHG Pharma là sản phẩm duy nhất được cấp dấu của JNKA chứng nhận chất lượng và cho phép sử dụng logo JNKA trên bao bì sản phẩm.

NattoEnzym của DHG Pharma nhập khẩu độc quyền nguyên liệu từ tập đoàn JBSL (Nhật Bản) - nhà cung cấp enzym Nattokinase lớn nhất thế, giúp ngừa tai biến đột quỵ. Chuyên gia JNKA thực nghiệm ngay trên sân khấu quá trình Nattokinase làm tan cục máu đông nhân tạo.

NattoEnzym của DHG PHARMA đã được JNK tái cấp chứng nhận JNKA lần thứ 8.

Ông Raita SaSaKi đại diện Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản đưa ra khuyến cáo, nên dùng NattoEnzym hàng ngày để cải thiện tình trạng xây xẩm, chóng mặt, tê yếu chân tay do thiếu máu não; tăng tuần hoàn máu và dự phòng tai biến nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, biến chứng tim mạch do tiểu đường...

Nhân dịp này, đại diện Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản chính thức trao chứng nhận JNKA cho sản phẩm NattoEnzym. Đây là lần thứ 8 Hiệp hội trao chứng nhận, tái khẳng định hiệu quả của sản phẩm cũng như chất lượng nguồn nguyên liệu từ Nhật Bản của NattoEnzym.

Theo thống kê của hiệp hội đột quỵ Mỹ, cứ 45 giây trên thế giới có ít nhất một người bị đột quỵ. Ba phút trôi qua, thế giới có một người tử vong do bệnh này. Mức độ nguy hiểm của đột quỵ xếp thứ ba trong các nguyên nhân gây tử vong và tàn tật, sau bệnh ung thư và tim mạch. Còn tại Việt Nam thì một theo thống kê cho biết, hàng năm có khoảng 100,000 người tử vong do đột quỵ. Tỉ lệ đột quỵ của người Việt Nam khá cao so với các nước đang phát triển./.