Ngày càng nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn các đô thị có trường học tốt

Tích lũy gần 2 tỷ đồng, chị Thanh Huyền ấp ủ kế hoạch vay thêm 1-2 tỷ để mua căn nhà rộng rãi cho cả đại gia đình ba thế hệ. Với tầm vốn này, chị có thể chọn mua căn nhà hẻm ở các quận xa trung tâm như quận 9, Thủ Đức. Nhưng chán cảnh chen chúc, ngộp ngạt trong những con hẻm nhỏ, chị quyết định đi xa hơn một chút để an cư tại những dự án khu đô thị mới, khép kín và an ninh.

Chọn khu vực giáp ranh thành phố, chị Huyền lại gặp phải trở ngại khác là khó tìm trường chất lượng cho con. Lúc này, chị mới hiểu vì sao người ta hay nói "điện, đường, trường, trạm" là những yếu tố cơ bản hình thành nên khu dân cư.

"Ưu tiên lớn nhất của gia đình tôi bây giờ là khu đô thị phải tích hợp sẵn hệ thống trường học các cấp, chứ không thể cả nhà thoải mái mà con cái đi học quá vất vả", chị Thanh Huyền tâm sự.

Trường học nằm trong khu đô thị mang đến nhiều tiện ích cho cư dân.

Nghiên cứu của JLL Việt Nam cho thấy thị trường bất động sản đang dần "trưởng thành", người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để an cư hơn là một không gian để ở đơn thuần. Trong đó, giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của cha mẹ người Việt trong quyết định thay đổi chỗ ở. Đặc điểm này từ phía khách hàng mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển tích hợp các trường học như một tiện ích của dự án để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Thực tế, nhà xa trường tạo ra nhiều phiền phức và trở ngại cho trẻ và cả cha mẹ như mất nhiều thời gian đưa đón, khói bụi, kẹt xe, trễ giờ... Tinh thần và sức khỏe của trẻ có thể ảnh hưởng nếu phải dành hàng giờ chờ đợi kẹt xe mỗi ngày trên đường.

Ngược lại, trường học nằm trong nội khu dân cư an ninh giúp việc di chuyển nhanh chóng, an toàn hơn. Trường hợp ba mẹ bận việc, ông bà có thể dễ dàng đưa cháu đến trường. Trẻ cũng có thể hình thành tính cách tự lập từ sớm, thông qua thói quen tự đến trường.

Chuyên gia JLL nhìn nhận số lượng các dự án bất động sản tích hợp nhiều tiện ích chức năng như trung tâm thương mại, giáo dục, giải trí đã tăng lên đáng kể trong bốn năm trở lại đây. Trong đó, các trường học chất lượng cao là một trong bốn yếu tố dẫn đến sự thành công bền vững của những dự án này.

Khu đô thị quy mô lớn phía Đông TP HCM là Aqua City cũng vừa cho ra mắt phân khu The Valencia, tích hợp hệ thống trường học liên cấp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Khu đô thị hướng đến giúp cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại trong không gian sinh thái mà con cái không phải di chuyển xa để tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao.

"Tôi quyết định chọn The Valencia tại dự án Aqua City vì nơi đây được quy hoạch đến bốn cụm trường học các cấp cùng không gian xanh mát và đầy đủ tiện ích nội khu hiện đại. Hơn nữa dự án đang có chương trình ưu đãi đầu tư nên tôi không phải vay ngân hàng mà có thể thanh toán dần cho đến khi nhận nhà", chị Huyền chia sẻ.

Aqua City với quy mô hơn 600 ha được phát triển theo mô hình sinh thái thông minh với tiện ích nội khu hoàn chỉnh như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, bến du thuyền…

Nói về nguyên nhân xuất hiện ngày càng nhiều các khu đô thị tích hợp đa chức năng, đặc biệt là giáo dục, JLL cho rằng, những hạn chế về ngân sách và nhân lực trong quy hoạch phát triển đô thị của Chính phủ đã tạo cơ hội cho các nhà phát triển bất động sản nhảy vào sân chơi này.



Tuy nhiên, chất lượng của các dự án khu đô thị không đồng đều, do sự chênh lệch về kinh nghiệm và nguồn vốn giữa các nhà phát triển. Do đó, khách hàng nên ưu tiên những dự án do các đơn vị có uy tín và tiềm lực mạnh phát triển.

Phối cảnh trung tâm thể thao bên trong Aqua City.

Để đảm bảo đủ không gian cho các tiện ích được tích hợp, các khu đô thị phải có quy mô từ 5 ha trở lên. Ngoài ra, người mua để ở cũng cần cân nhắc thêm các yếu tố như không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên nhiều cây xanh, giao thông thuận lợi sẵn có, những khu phố tạo điều kiện cho việc đi bộ và tương tác cộng đồng để đảm bảo sự phát triển bền vững./.