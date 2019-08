Ngừng khai thác một số chuyến bay ngày 29/8 do ảnh hưởng của bão Podul

Do ảnh hưởng của bão Podul tại Việt Nam, nhiều chuyến bay đến, đi Đồng Hới và Huế ngày 29/8 sẽ ngừng khai thác, bao gồm VJ260/261 chặng TP.HCM – Đồng Hới – TP.HCM; VJ306/317, VJ308/311, VJ316/315 chặng TP.HCM – Huế - TP.HCM; và VJ567/566 chặng Hà Nội – Huế - Hà Nội. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo chính sách của công ty và chuyển sang các chuyến tiếp theo khi thời tiết tốt hơn.

Vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS. Vietjet lưu ý hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website www.vietjetair.com, mục “Thông tin chuyến bay”. Tại đây, hành khách có thể dùng "code" vé để tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại.