Người tiêu dùng tập huấn sử dụng điện tiết kiệm

Chương trình do Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức.

Chương trình gồm 3 nội dung: Các hoạt động truyền thông cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Tập huấn người tiêu dùng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; Trưng bày, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm năng lượng chất lượng, tiết kiệm điện.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, chương trình tiết kiệm điện là mục tiêu quốc gia, hiện nay đang được ngành điện, các công sở, hội đoàn và cộng đồng đang tham gia thực hiện. Mục tiêu chương trình này nhằm giúp người dân khu vực miền Đông Nam bộ có cái nhìn thiết thực và nâng dần ý thức sử dụng điện tiết kiệm điện trong sinh hoạt.

Đại diện EVN cung cấp các thông tin hữu ích về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại buổi tập huấn.

Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết, trong giai đoạn 2016-2018, tính đến cuối năm 2018, công suất cực đại trên địa bàn 21 tỉnh thành do EVNSPC quản lý là 10.430 MW. Từ đầu năm 2019 đến nay, khu vực miền Nam phải đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậụ, nhiệt độ trung bình cao hơn bình thường từ 1 - 3 độ C và công suất cực đại lên tới 11.406MW tăng 9.3% so với cùng kỳ; trong khi các nhà máy điện đưa vào vận hành chậm so với kế hoạch nên việc cung cấp điện trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy công tác tổ chức chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn, hiệu quả đang được các đơn vị điện lực thực hiện quyết liệt tại nhiều địa phương, nhờ đó đã tiết kiệm một lượng điện năng lớn, góp phần làm giảm áp lực cung cấp điện.

Đại biểu tham gia buổi tập huấn truyền thông cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Năm 2018, EVNSPC tiết kiệm gần 1,373 tỷ kWh, đạt tỉ lệ 2,076% trên tổng sản lượng điện thương phẩm. Năm 2019, sản lượng điện tiết kiệm đến tháng 10 đạt 1, 166 tỷ kWh, tương ứng tiết kiệm 1,98% sản lượng điện thương phẩm.



“Tại tỉnh Bình Dương, chỉ riêng năm 2018 đã tiết kiệm được hơn 220 triệu kWh điện, tương đương với 350 tỷ đồng, góp phần cùng 21 tỉnh thành phía Nam tiết kiệm hơn 1.412 triệu kWh, tương đương 2.300 tỷ đồng”, ông Lý chia sẻ thêm.

Tính đến tháng 10/2019, tổng công suất năng lượng mặt trời áp mái của 21 tỉnh thành miền Nam là 148.813/95.650 kWp, đạt 156 % so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Hiện đã có 8.299 khách hàng đã lắp đặt công tơ 2 chiều, sản lượng phát lên lưới là 35,33 triệu kWh. EVNSPC cũng đã thanh toán cho 4.491 khách hàng với sản lượng 26,36 triệu kWh, tương ứng số tiền 59,36 tỷ đồng./.