Những cửa hàng của Apple đẹp và sang trọng nhất thế giới

Các cửa hàng của Apple có thiết kế bên trong giống hệt nhau (Apple đã đăng ký nhãn hiệu bố cục cửa hàng của thương hiệu năm 2013) nhưng bên ngoài mỗi cửa hàng đều có nét độc đáo riêng. Apple Piazza Liberty, Milan là cửa hàng mới nhất vừa được khai trương hôm 26/7 vừa qua. Ngay lối vào cửa hàng có một đài phun nước bằng kính tạo nên thiết kế cực kỳ ấn tượng. Apple Michigan Avenue, Chicago khai trương tháng 10/2017 được bọc trong kính. Sân hiên có hai cầu thang ở hai bên khu vực mua sắm chính và không gian hội họp ở tầng dưới. Apple Dubai Mail, Dubai khai trương tháng 4/2017, đặt tại tòa nhà Burj Khalifa nổi tiếng được thiết kế bởi Foster + Partners với thiết kế cong và ban công nhìn ra tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới và Đài phun nước Dubai gần đó. Apple Union Square, San Francisco là một tòa nhà độc lập hiện đại được khai trương vào tháng 5/2016. Apple Schildergasse, Cologne khai trương tháng 3/2017 và là cửa hàng đầu tiên của Apple ở Đức dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng mới nhất mà Apple muốn đưa đến toàn thế giới. Cầu thang có hành lang được làm bằng kính và thiết kế dạng treo khá hiện đại. Cửa hàng tại Istanbul là địa điểm đầu tiên do Norman Foster thiết kế lõm xuống đất và trông rất giống một chiếc MacBook từ trên cao. Apple mở cửa hàng đầu tiên ở bán cầu nam vào năm 2008, một cửa hàng ba tầng nằm ở giữa khu mua sắm của Sydney. Toàn bộ mặt tiền được lắp kính trong suốt chịu lực khiến ánh sáng từ trong tràn ra ngoài đường phố. Năm 2010, Apple mở một cửa hàng đối diện nhà hát opera nổi tiếng của Paris, Pháp, giữ tất cả các chi tiết kiến trúc ban đầu, từ các cột đá cẩm thạch đến sàn gạch mosaic. Tại quận Sanlitun, Bắc Kinh, Trung Quốc, cửa hàng Apple có kết cấu khối thép lớn nhãn hiệu riêng cực kỳ ấn tượng. Cửa hàng trên Đại lộ số 5, thành phố New York, Mỹ gồm một khối thủy tinh lớn có cầu thang kính dẫn vào cửa hàng bên dưới. Tại Berlin, Apple đã đặt một cửa hàng trong một nhà hát có niên đại từ năm 1913. Các bức tường được làm bằng đá vôi từ một mỏ đá địa phương, và bàn gỗ sồi dày của Đức trưng bày các sản phẩm mới nhất. Cửa hàng Apple ở quận Covent Garden nổi tiếng của London, Anh khai trương năm 2010. Tòa nhà cao 3 tầng và là một trong những cửa hàng lớn nhất của Apple trên thế giới. Cửa hàng Apple ở Thượng Hải, Trung Quốc được thiết kế dạng khối trụ thủy tinh dẫn đến phần chính của cửa hàng, nằm bên dưới. Apple đã được cấp một bằng sáng chế cho thiết kế thủy tinh cho các tòa nhà của mình. Apple mở một cửa hàng tại Trung tâm Mua sắm IFC của Hongkong, Trung Quốc năm 2011, nằm giữa hai tòa nhà chọc trời khổng lồ. Năm 2012, Apple mở một cửa hàng ở tòa nhà Hirsch ở Quảng trường Leidseplein của Amsterdam. Apple đã phải bỏ ra 2,5 triệu USD để cải tạo không gian trong nhà ga Grand Central Terminal mang tính biểu tượng của New York, Mỹ./.

