Nợ có khả năng mất vốn của Vietcombank vọt tăng, giá cổ phiếu giảm liên tục

Giá cổ phiếu Vietcombank hôm qua (23/10) giảm 1.300 đồng, tức 2,28% giữa lúc công bố tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm mới đây cho thấy, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng vọt 136%, chiếm 4.578 tỷ đồng. Đây đã là phiên thứ 4 liên tiếp cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đỏ sàn.

Ba phiên trước đó, cổ phiếu Vietcombank liên tục giảm từ 58.000 đồng/CP ngày 18/10, giảm xuống 57.700 đồng/CP hôm 19/10 và còn 57.100 đồng/CP hôm 22/10. Tính từ 17 – 23/10, cổ phiếu ngân hàng này mất 3.400 đồng/CP, tức 6%.

Lãi ròng 9 tháng của Vietcombank tăng 47% nhưng nợ có khả năng mất vốn cũng tăng 136% so đầu kỳ.

Cổ phiếu Vietcombank giảm giá dù báo cáo tài chính mới công bố gần đây cho thấy kết quả kinh doanh của ngân hàng này khá ấn tượng. Cụ thể, quý III năm nay, thu nhập lãi thuần của Vietcombank bứt tốc so với 2 quý đầu năm, đạt 7.432 tỷ đồng, tăng 41,6% so cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ lãi 895 tỷ đồng, tăng 37,5%, hoạt động khác tăng 11%, đạt 651 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động trong quý của ngân hàng đạt 9.415 tỷ đồng, tăng 29%. Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 28%, chi phí dự phòng rủi ro tăng 17% lên 1.762 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 20.429 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 16.681 tỷ đồng, tức tăng 34%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 3.666 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietcombank lãi trước thuế 11.683 tỷ đồng, lãi ròng 9.378 tỷ, tăng 47%.

Hết quý III, cho vay khách hàng của nhà băng này tăng 16% so với đầu năm, lên mức 627.951 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 9%, đạt 773.406 tỷ đồng. Tổng nợ xấu của ngân hàng này tăng 20% so với đầu năm, ở mức 7.424 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu 1,18%, tăng nhẹ so mức 1,14% đầu kỳ.

Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 23% so với đầu năm, lên mức 843 tỷ đồng, nợ nhóm 4 lại giảm 44%. Tuy nhiên, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) lại bất ngờ tăng vọt 136%, chiếm 4.578 tỷ đồng./.

