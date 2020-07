Nỗ lực vượt khủng hoảng “kép” đưa các dự án về đích đúng tiến độ

Liên tiếp trong các ngày 28-29/7/2020 đã diễn ra hai sự kiện quan trọng, có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đó là Lễ gắn biển công trình Đốt lửa lần đầu Lò hơi Tổ máy số 1, phân phối 500kv Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) và dự án sản xuất phân bón phức hợp từ urea nóng chảy của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC). Để đạt được những dấu mốc quan trọng cho các dự án trên, không chỉ bằng nỗ lực của từng đơn vị, từng nhà thầu, mà còn là nỗ lực của cả hệ thống chính trị Tập đoàn với quyết tâm vượt qua khủng hoảng “kép” chưa từng có trong lịch sử.



Ngày 28/7/2020, trên công trường Dự án NMNĐ Sông Hậu 1, Chủ đầu tư - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng Tổng thầu - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) tổ chức Đốt lửa lần đầu Lò hơi Tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1.

Lãnh đạo PVN, Tổng thầu LILAMA và đại biểu chứng kiến dấu mốc đốt lửa lần đầu Lò hơi Tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1.

Trưởng Ban QLDA Hồ Xuân Hiền cho biết, sự kiện đốt lửa lần đầu Lò hơi thành công mang ý nghĩa rất lớn đối với quá trình thực hiện Dự án NMNĐ Sông Hậu 1. Đây là mốc để Chủ đầu tư PVN, Tổng thầu LILAMA kiểm tra chất lượng thiết bị Lò hơi và toàn bộ hệ thống phụ trợ kèm theo, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để triển khai, hoàn thiện công tác chạy thử và các mốc quan trọng tiếp theo của dự án.

Sau khi đốt lửa lần đầu Lò hơi thành công, quá trình đốt lửa bằng dầu sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng, sẵn sàng để hướng đến các mốc đốt lửa Lò hơi bằng than vào tháng 11/2020, phát điện và hòa đồng bộ vào lưới điện Quốc gia vào cuối năm 2020 đầu năm 2021 và kế hoạch đưa NMNĐ Sông Hậu 1 đi vào vận hành Tổ máy số 1 vào Quý II/2021 và Tổ máy số 2 vào Quý III/2021 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 69/NQ-CP.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ gắn biển hoàn thành 2 công trình/mốc tiến độ quan trọng của Dự án, đó là: “Đốt lửa lần đầu Lò hơi Tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1 thành công” và “Hoàn thành Sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu” chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Như vậy là tính đến nay, Dự án đã hoàn thành vượt tiến độ nhiều hạng mục. Kết quả đó là do tinh thần làm việc quên mình của người lao động trên công trường, quyết tâm của Chủ đầu tư/Ban QLDA, Tổng thầu LILAMA và các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đã nhanh chóng và quyết liệt vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Đáng nói hơn cả là việc hoàn thành nhiệm vụ này diễn ra trong bối cảnh khó khăn chung về công tác đầu tư xây dựng công trình, khó khăn của Tập đoàn và đặc biệt là tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III.

Theo đó, một số công việc trên công trường đã bị ảnh hưởng, tạm dừng, do công tác điều động chuyên gia từ các nhà thầu, nhà cung cấp từ Đức, Ý, Hàn Quốc, Mỹ… phải tạm ngưng. Ngoài việc thiếu chuyên gia nước ngoài, thiếu vật tư thiết bị, nhân lực thi công trên công trường cũng bị ảnh hưởng, thiếu hụt nhiều so với yêu cầu thực tế do không thể huy động/bổ sung thêm do phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và thêm vào đó là yếu tố tâm lý của nhà cung cấp lao động/NLĐ với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại, Ban QLDA, các Nhà thầu và toàn thể người lao động trên công trường luôn quyết tâm, trách nhiệm vừa chống dịch vừa quyết tâm duy trì công việc đều đặn trên công trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ và các mốc tiến độ đề ra. Dự án được sự đánh giá rất cao của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước trong mỗi đợt kiểm tra.

Mốc đốt lửa lần đầu lò hơi số 1 đã được Hội đồng nghiệm thu cơ sở chấp thuận, được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn kiểm tra khẳng định đủ điều kiện an toàn, được các cơ quan quản lý môi trường kiểm tra và chấp thuận. Đấy là những bằng chứng thuyết phục nhất để khẳng định chất lượng của dự án. Đưa dự án trở thành điểm sáng của PVN.

Dấu ấn thứ hai là dự án sản xuất phân bón phức hợp từ urea nóng chảy của PVCFC đã được long trọng tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 29/7.

Nghi thức gắn biển công trình sản xuất phân bón phức hợp từ urea nóng chảy chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng giám đốc PVCFC Văn Tiến Thanh cho biết, dự án là một trong những công trình mang tính quyết định trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển của PVCFC trong 5 năm tới. Ngay khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ trở thành nhà máy sản xuất phân bón phức hợp một hạt có chất lượng dẫn đầu thị trường, với công suất 300.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước, hướng đến xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế của cả khu vực.

Dự án cũng đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam có một nhà máy phân bón phức hợp được đầu tư thiết bị chính của EU/G7, sở hữu dây chuyền sản xuất theo công nghệ tiên tiến bậc nhất từ ESPINDESA - Tây Ban Nha, trở thành công trình sản xuất phân bón phức hợp hiện đại bậc nhất.

Công trình ghi dấu sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, người lao động, của đội ngũ nhà thầu EPC và nhất là sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật Đạm Cà Mau trên công trường. Việc triển khai dự án vào giai đoạn chạy thử chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là kế hoạch huy động nhân sự của nhà bản quyền Espindesa, các nhà cung cấp thiết bị cho dự án từ Nhật Bản, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ... đều phải thay đổi kế hoạch sang Việt Nam do bị dừng nhập cảnh. Dù vậy, PVCFC đã chủ động phối hợp với nhà thầu EPC để tiếp tục triển khai vận hành chạy thử mà không có các chuyên gia nước ngoài.

Đoàn đại biểu tham quan dây chuyển sản xuất phân bón phức hợp từ urea nóng chảy của Đạm Cà Mau.

Ngoài ra, đội ngũ vận hành Nhà máy cũng chủ động chuẩn bị các phần việc liên quan đến quy trình vận hành, nguyên liệu, hóa chất, phụ trợ… đào tạo nhân sự để sẵn sàng tiếp nhận vận hành hoạt động hiệu quả ngay khi nhận bàn giao từ nhà thầu.

Thay mặt lãnh đạo PVN, đồng chí Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc PVN ghi nhận, đánh giá cao tập thể CBCNV của Chủ đầu tư và nhà thầu đã nỗ lực quên mình, vượt qua vô vàn khó khăn trong quá trình xây dựng, nhất là giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 để công trình về đích đúng hẹn. “Đây là công trình trọng điểm đánh dấu sự phát triển mới của PVCFC và càng phấn khởi khi hoàn thành vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025”, đồng chí Đỗ Chí Thanh khẳng định.

Việc hoàn thành mốc tiến độ quan trọng của các dự án trên đã thêm một lần nữa khẳng định, trong hoàn cảnh bất thường, khó khăn, người Dầu khí càng tỏ rõ bản lĩnh, tiên phong, như khẳng định của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn trong Thư chúc mừng gửi tập thể người lao động Dự án NMNĐ Sông Hậu 1: Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc đầy nỗ lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm của Ban QLDA, Tổng thầu, và các nhà thầu trên công trường trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và những biến động không ngừng của tình hình kinh tế -xã hội.

Thành công từ các mốc tiến độ của hai dự án này đã trở thành những dấu ấn, những món quà ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025./.