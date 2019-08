Novaland tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Novaland ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực khi Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 8.045 tỷ đồng, tăng ấn tượng 88% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 2.163 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2018. Số lượng sản phẩm bàn giao đạt 2.936 sản phẩm, tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 50% so với kế hoạch năm 2019.



Sức khỏe tài chính công ty tiếp tục cải thiện vững chắc. Tính đến 30/6, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 74.793 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 22.198 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 9% so với cuối năm 2018 và tăng 27% so với thời điểm 30/6/2018. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/06/2019 đạt gần 7.326 tỷ đồng. Riêng trong năm 2019, Novaland có kế hoạch giới thiệu 6.500 sản phẩm, tăng mạnh 44%, bao gồm 4.200 sản phẩm bất động sản nhà ở và 2.300 sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng.

2019 là năm bản lề trong chiến lược phát triển mới của tập đoàn, trong đó bắt đầu mở rộng mạnh mẽ sang mảng bất động sản nghỉ dưỡng với hàng loạt các dự án đã được triển khai tại nhiều địa phương có tiềm năng lớn về du lịch và hạ tầng giao thông, như NovaWorld Phan Thiet và NovaHills Mui Ne Resort &Villas (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa – Vũng Tàu), NovaBeach Cam Ranh Resort Villas (Khánh Hòa)...

Phối cảnh tổng thể Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận).

Tính đến cuối tháng 6/2019, tổng quỹ đất đã tích lũy và đang nghiên cứu phát triển của tập đoàn vào khoảng 4.270 ha, dành cho 3 dòng sản phẩm chủ lực là Khu đô thị - nhà ở tại TP HCM, BĐS du lịch nghỉ dưỡng và nhóm BĐS khu đô thị vệ tinh tại các tỉnh lân cận.

Kể từ năm 2019, tầm nhìn của Novaland có sự thay đổi theo hướng phát triển đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau: “Novaland là Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong các lĩnh vực Bất động sản - Tài chính - Du lịch - Phát triển hạ tầng”. Trong một tương lai gần, Novaland tiếp tục phát triển mạnh các loại hình BĐS bên cạnh việc phát triển du lịch và hạ tầng để hỗ trợ cho việc phát triển BĐS. Tương lai xa, Novaland sẽ tiếp cận đầu tư tài chính và phát triển các loại hình tài chính.

Trong kì soát xét tháng 7/2019 mới đây, cổ phiếu NVL của Novaland tiếp tục hiện diện trong Chỉ số phát triển bền vững VNSI của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Bên cạnh đó, cổ phiếu NVL tiếp tục hiện diện trong các chỉ số dẫn đầu thị trường khác là VN30 và VN100.

Chỉ số VNSI nằm trong lộ trình phát triển bền vững thị trường tài chính của chính phủ khi khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến trách nhiệm cộng đồng và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cụ thể hơn, chỉ số VNSI xác định chuẩn phát triển bền vững cho các công ty niêm yết, hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân xác định những doanh nghiệp có đặc tính “xanh” để đầu tư, tăng cường xu hướng phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế, xác định các tiêu chí về thông lệ tốt nhất về môi trường, xã hội và quản trị, đồng thời bổ sung thêm một công cụ đầu tư mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thị trường chứng khoán và nền kinh tế.

Để lọt vào danh sách được lựa chọn, các doanh nghiệp phải trải qua một cuộc thi sàng lọc khắt khe. Đó là doanh nghiệp không có doanh thu trọng yếu đến từ các hoạt động không thân thiện với môi trường và đời sống xã hội, doanh nghiệp phải xây dựng bộ tiêu chí về phát triển bền vững, đồng thời đạt được những kết quả thực tế nhất định. Cuối cùng doanh nghiệp sẽ được chấm điểm kĩ lưỡng bởi các chuyên gia hàng đầu của HOSE.

Việc liên tiếp lọt vào rổ VNSI cho thấy, ở Novaland, bên cạnh chiến lược kinh doanh vượt trội nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông, công ty luôn đặt ra mục tiêu phát triển bền vững với môi trường, tạo tác động lan tỏa tích cực đến cộng đồng bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Novaland tiếp tục đóng góp cho cộng đồng hơn 36 tỷ đồng, ưu tiên triển khai các chương trình có tác động lâu dài cho sự phát triển đất nước. Tiêu biểu như đồng hành cùng chương trình “Nước sạch học đường”, đồng hành cùng đội tuyển bóng rổ nữ thuộc liên đoàn bóng rổ nữ TP HCM, trao tặng hàng nghìn suất học bổng đến học sinh hiếu học tỉnh Quảng Nam thông quỹ STF Phạm Phú Thứ, hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường tiểu học Long Khánh A3 – điểm trường cô giáo Nhế (xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)…

Đi cùng với triết lí phát triển bền vững, không ngừng tiên phong khai phá các cơ hội đầu tư mới, Novaland dự kiến sẽ vẫn là cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam trong các năm tới./.