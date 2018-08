Novaland trao tặng hàng trăm máy lọc nước cho 27 trường tại Long An

Ngày 7/8, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM và Tập đoàn Novaland vừa trao tặng 346 máy lọc nước cho 27 trường trên địa bàn huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, mang đến nguồn nước sạch uống trực tiếp cho gần 14.000 học sinh và giáo viên trước thềm năm học mới.

Từ tháng 1/2018, Tập đoàn Novaland đã cam kết đồng hành cùng chương trình “Nước sạch học đường” của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn mang nguồn nước sạch uống trực tiếp đạt chuẩn kiểm nghiệm của Viện Pasteur đến học sinh, giáo viên các trường học khó khăn tại các tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng nhiều bởi tình trạng biến đổi khí hậu.

Sau khi Novaland cùng các đối tác tiến hành nhiều đợt khảo sát thực tế, lễ ký kết triển khai thực hiện chương trình “Nước sạch học đường” tại 27 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã diễn ra từ tháng 05/2018. Qua hơn 2 tháng đẩy nhanh tiến độ, 346 máy lọc đã được lắp đặt xong ngay trước thềm năm học mới từ nguồn tài trợ trị giá hơn 2,3 tỷ đồng của Tập đoàn Novaland.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện Lãnh đạo địa phương, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM và Tập đoàn Novaland vui mừng trao tặng máy lọc nước đến 27 trường học tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Huyện Tân Trụ là địa phương vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh Long An. Mặc dù được bao bọc bởi hai con sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, huyện Tân Trụ thường xuyên ở trong tình trạng thiếu nước sạch do xâm ngập mặn. Theo Ông Trương Thanh Liêm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ; do còn gặp nhiều khó khăn nên các cơ sở trường học trên địa bàn huyện chưa có hệ thống nước sạch để phục vụ học sinh, chủ yếu sử dụng nguồn giếng khoan, nhiễm phèn cho việc sinh hoạt hàng ngày; và sử dụng nước đóng bình của một số cơ sở sản xuất trong huyện để cung cấp nước uống và nấu ăn cho học sinh. Thực tế, chất lượng nước đóng bình hiện nay cũng rất đáng lo ngại do các cơ sở sản xuất trong huyện còn mang tính nhỏ lẻ.

Trong năm học mới 2018 - 2019, gần 14.000 học sinh và giáo viên tại huyện Tân Trụ đã có nước uống sạch đạt chuẩn trong trường học

Nhân dịp bàn giao máy lọc nước, thông qua Chương trình Học bổng STF-Phạm Phú Thứ (thuộc Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn), Tập đoàn Novaland tài trợ 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng đến các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực cho các em phấn đấu vươn lên trong học tập.

Các em học sinh vui mừng nhận học bổng trước thềm năm học mới

Em Lê Nguyễn Thảo Nhi, học sinh lớp 7/7 trường THCS Thị Trấn Tân Trụ chia sẻ: “Đối với chúng em, mỗi ngày đến trường là một niềm vui; và niềm vui như được nhân đôi khi năm nay chúng em có thêm nguồn nước uống sạch tại trường. Em hy vọng không chỉ chúng em mà còn có nhiều bạn ở nơi khác nữa cũng được sử dụng nguồn nước sạch”.

Bên cạnh huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, chương trình “Nước sạch học đường” cũng đang được thực hiện tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; với tổng kinh phí của chương trình dành cho hai địa phương đạt gần 6 tỷ đồng. Dự kiến, hệ thống máy lọc nước sạch uống trực tiếp tại huyện Thạnh Phú cũng sẽ được hoàn tất và đưa vào sử dụng nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là định hướng phát triển của Tập đoàn Novaland. Đây cũng chính là cam kết của Novaland đối với khách hàng, với xã hội và cộng đồng. Các hoạt động vì cộng đồng của Novaland tập trung vào 04 lĩnh vực chính: an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, giáo dục và phát triển cộng đồng. Trong những năm gần đây, Tập đoàn đã thực hiện hàng ngàn chương trình xã hội tại nhiều địa phương với kinh phí hơn 255 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, tập đoàn Novaland đã bàn giao 8 cầu nông thôn mới với tổng trị giá 17,7 tỷ đồng tại tỉnh Đồng Tháp, Long An; trao tặng 1 tỷ đồng đến Quỹ phát triển ĐHQG-HCM (VNU-F) nhằm hỗ trợ các sinh viên đạt thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn tại hệ thống các trường thuộc ĐHQC-HCM; đồng hành cùng tổ chức Operation Smile Vietnam trong đêm tiệc đấu giá gây quỹ từ thiện lần thứ 28 - chung tay gây quỹ giúp đem lại nụ cười mới cho hơn 400 em nhỏ Việt Nam; đồng sáng lập Trường tiểu học Hiểu về trái tim Đắk Nông - các em học sinh học tập nơi đây sẽ được hỗ trợ toàn phần từ giáo dục, dinh dưỡng đến y tế…/.