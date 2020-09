Nước hết Clo dư, không lắng cặn nhờ bộ lọc nước đầu nguồn

Tích hợp công nghệ lọc tiên tiến và lõi than hoạt tính cao cấp, bộ lọc nước đầu nguồn Tân Á Đại Thành Beluga sẽ loại bỏ hóa chất, chất cặn lơ lửng còn lẫn trong nguồn nước.

Tại một số đô thị, nguồn nước máy sinh hoạt đã qua hệ thống xử lý của nhà máy nhưng khi đến các hộ gia đình vẫn có nguy cơ tái nhiễm bẩn do đường ống dẫn đã cũ, bị rò rỉ, bồn chứa nước không kín, bể chứa ngầm bị thấm nước bẩn từ bên ngoài hoặc tồn dư clo trong nguồn nước. Chính vì vậy, bộ lọc nước đầu nguồn Tân Á Đại Thành Beluga ra đời với sứ mệnh cải thiện chất lượng và giải tỏa nỗi lo lắng thường trực về nguồn nước sinh hoạt chưa đạt chuẩn.



Công nghệ đột phá trong lọc nước

Bộ lọc nước đầu nguồn sử dụng công nghệ lọc đa tầng Laminated Multilayer, đột phá với công nghệ xếp lớp thông minh, đảm bảo lưu lượng lọc lên đến 1,2 m3/giờ, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của cả một gia đình ngay cả khi cao điểm. Đặc biệt, công nghệ lọc đa tầng Laminated Multilayer cũng giúp toàn bộ tiết diện bề mặt của lớp lọc sẽ tiếp xúc với nguồn nước đầu vào, từ đó nguồn nước được lọc sạch hơn, tránh bị tắc nghẽn cục bộ.



Bộ lọc nước đầu nguồn Tân Á Đại Thành Beluga sở hữu nhiều công nghệ đột phá.

Khắc tinh của tạp chất siêu nhỏ

Tại các vùng quê, vùng nông nghiệp người dân có thói quen sử dụng nước ao, nước giếng khơi, nước mưa trong sinh hoạt. Các nguồn nước chưa qua xử lý này có nguy cơ bị ô nhiễm rất cao do người dân sử dụng các hóa chất, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp quá mức, phân bón kém chất lượng từ các ruộng lúa, dưa, vườn cây, rau chứa các chất hóa học độc hại sẽ ngấm vào hệ thống nước ngầm và nước mặt.

Với các gia đình ở khu vực thành thị, việc trữ nước tại các bồn chứa cũng có rất nhiều vấn đề bất cập. Xuống cấp, ít được thau rửa đúng cách, bị ngấm nước bẩn là những điều thường thấy nhất, hệ quả là tạp chất, chất cặn lơ lửng dễ dàng len lỏi vào nguồn nước gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Vật liệu Electro Positive giúp ngăn cản những tạp chất có kích thước siêu nhỏ mà những màng lọc thông thường không có tác dụng ngăn cản được như các loại hóa chất độc hại (dầu thải, styren, , thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng...). Đặc biệt, lõi lọc đầu nguồn còn sở hữu lõi than hoạt tính Carbon Block có chỉ số iodine lên đến 1200, cao gấp 2 lần so với các lõi than thông thường giúp loại bỏ triệt để clo, tạp chất hữu cơ lẫn trong nước sinh hoạt.

Vỏ nhựa PPE cao cấp có độ bền lên đến 10 năm. Bộ lọc đầu nguồn có hai phiên bản phù hợp cho từng không gian lắp đặt.

Đa phần các thiết bị lọc đầu nguồn được lắp đặt ngoài trời chịu nhiều tác động của thời tiết, do vậy vỏ của bộ lọc đầu nguồn phải được làm từ vật liệu có sức bền, chịu được thời tiết khắc nghiệt và cả những tác nhân vật lý.

Bộ lọc đầu nguồn Tân Á Đại Thành được làm từ nhựa kỹ thuật PPE - loại nhựa cao cấp được ứng dụng trong sản xuất các thiết bị y tế, ô tô, linh kiện điện tử giúp đảm bảo độ bền lên đến 10 năm, thách thức mọi thời tiết khắc nghiệt tại Việt Nam.



Lựa chọn bộ lọc đầu nguồn Tân Á Đại Thành Beluga, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng nguồn nước sau lọc nhờ kết hợp giữa vật liệu nhập khẩu và công nghệ đột phá cùng khả năng chống chịu tuyệt vời trước mọi điều kiện thời tiết. Mọi công năng đều được tối ưu trong thiết bị lọc nguyên khối gọn nhẹ, tối giản trong lắp đặt và vận hành./.