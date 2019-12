PVEP về đích trước 12 ngày kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí

Trải qua nhiều thăng trầm trong những năm vừa qua bởi tác động của cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu trên thế giới, với vai trò và trách nhiệm của đơn vị đảm nhiệm lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đã luôn nỗ lực vượt khó, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao. PVEP đã tổng kết năm 2019 với nhiều thành tựu đáng ghi nhận và ghi dấu năm thứ 10 liên tiếp về đích trước kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí.

Chủ tịch PVEP Trần Hồng Nam và Tổng Giám đốc Trần Quốc Việt điều hành Hội nghị.

Ngày 19/12 tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2020.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí trong Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Công Đoàn DKVN cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Về phía PVEP có đồng chí Trần Hồng Nam - Chủ tịch HĐTV PVEP; đồng chí Trần Quốc Việt - Tổng Giám đốc PVEP cùng các lãnh đạo trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các chi nhánh, đơn vị thành viên, liên doanh và đại diện người lao động tiêu biểu của PVEP.

Hiện, PVEP đã chính thức hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2019 với việc khai thác 4,33 triệu tấn quy dầu, về đích sớm hơn 12 ngày so với kế hoạch được PVN giao.

Tổng Công ty PVEP bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong bối cảnh trưởng kinh tế thế giới chậm lại và thương mại toàn cầu sụt giảm. Bên cạnh giá dầu thô diễn biến khó lường thì hoạt động dầu khí trên Biển Đông vẫn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Với sự quan tâm chỉ đạo của PVN và những nỗ lực chung, PVEP đã cùng cácnhà điều hành và đối tác tổ chức vận hành khai thác tối ưu, ổn định, an toàn, liên tục ở hầu hết các dự án, PVEP đãhoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí quy đổi được Tập đoàn giao và về đích sớm hơn kế hoạch 12 ngày. Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2019 đến là 4,45 triệu tấn quy dầu (tổng sản lượng chung gồm phần của các bên liên doanh là9,54 triệu tấn quy dầu), đạt 103% kế hoạch năm. Gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 1,82 triệu tấn quy dầu.

Cụ thể, sản lượng dầu & condensate khai thác trong năm 2019 là 3,13 triệu tấn (toàn đề án: 6,71 triệu tấn), đạt 103% kế hoạch năm; Sản lượng khí bán là 1,32 tỷ m3 (toàn dự án: 2,83 tỷ m3), đạt 103% kế hoạch năm 2019.

PVEP đã triển khai khoan các giếng phát triển đảm bảo an toàn, tối ưu chi phí, đặc biệt một số giếng khoan cho lưu lượng tốt hơn so với dự kiến. Trong năm 2019, PVEP tập trung cho công tác phát triển tại Mỏ Cá Tầm, đảm bảo đạt First Oil đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác.

Với kết quả sản lượng khai thác vượt kế hoạch và giá dầu trung bình năm tốt hơn giá kế hoạch, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 do PVN giao, cụ thể: Tổng doanh thu ước tính 35,91 nghìn tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế trước phân bổ ước tính 12,3 nghìn tỷ đồng đạt 170% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 6,35 nghìn tỷ đồng đạt 154% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước là 10,53 nghìn tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch năm.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 là PVEP đã rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành đảm bảo hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả, giảm từ 17 Ban/Văn phòng còn 12 Ban/Văn phòng; kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp Ban/phòng sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban/Văn phòng Tổng Công ty; chủ động thực hiện sắp xếp lại tổ chức và định biên nhân sự của các Đơn vị và Chi nhánh nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

PVEP đã thực hiện đúng và đầy đủ chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Các chế độ, chính sách của người lao động và người quản lý tại PVEP được đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành có liên quan của PVEP và PVN.

Hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục phát huy và đẩy mạnh triển khai các sáng kiến/sáng chế, nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng thực tế, nhằm giảm chi phí Capex/Opex. Đồng thời, trong năm, Hội đồng Sáng kiến của Tổng Công ty đã tiếp nhận 05 đơn đăng ký sáng kiến, trong đó đã công nhận 03 sáng kiến/giải pháp hữu ích với số tiền làm lợi ước tính khoảng 2,31 triệu USD.

Tình hình an ninh an toàn và bảo vệ môi trường tại các dự án trên biển Đông cũng như các dự án ở nước ngoàiluôn được quan tâm, triển khai các hoạt động phòng ngừa, can thiệp, kiểm soát, không để xảy ra tai nạn, sự cố. Các dự án của PVEP cũng luôn sát cánh, hỗ trợ kịp thời về y tế và cứu nạn cho ngư dân trên biển với hàng chục ca trợ giúp.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh biểu dương những thành tích của PVEP đạt được trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh đã biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận những kết quả nổi bật của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh trong thời gian tới, bối cảnh thị trường dầu khí còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hoạt động của Tập đoàn, PVEP cần tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, có những sáng kiến nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án đang triển khai.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng lưu ý bên cạnh các hoạt động về sản xuất kinh doanh, PVEP cũng cần phải tập trung vào công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp, đây là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên phải triển khai trong thời gian tới. Song song, PVEP nói riêng cùng các đơn vị trong Tập đoàn cũng cần phải tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa Petrovietnam, củng cố và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2019, đồng chí Trần Sỹ Thanh tin tưởng PVEP sẽ đạt được những thành tựu mới trong năm 2020 góp phần phát triển PVEP vững vàng, ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Tập đoàn, giúp PVEP tháo gỡ các khó khăn, tồn tại và cam kết tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, hướng tới nhiệm vụ phát triển PVEP bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, với những thành tích xuất sắc trong năm 2019, nhiều tập thể và cá nhân và tập thể của PVEP và các đơn vị đã được tôn vinh với nhiều danh hiệu khen thưởng như Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua của Bộ Công Thương; Cờ thi đua của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Danh hiệu Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu, cùng nhiều danh hiệu khen thưởng của Tập đoàn và Tổng Công ty.

Thay mặt Ban Lãnh đạo PVEP, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Ngọc Trung đã phát động phong trào thi đua trong toàn Tổng Công ty năm 2020 với quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong đó có các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí.

Kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc PVEP Trần Quốc Việt đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP để hoàn thành tốt nhiệm vụđược giao, giúp Tổng Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2019.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Tổng Giám đốc Trần Quốc Việt đề nghị tập thể PVEP cần tập trung, triển khai ngay các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Trong đó, tập trung trí tuệ, nguồn lực để hoàn thiện chiến lược phát triển Tổng Công ty phù hợp với giai đoạn hiện nay, hướng tới việc đảm bảo duy trì và phát triển bền vững. Tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc Tổng Công ty, coi việc hoàn thiện mô hình hoạt động và công tác quản trị là công việc thường xuyên.Chủ động học hỏi, nâng cao trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ để đi đầu trong thực hiện CMCN 4.0, xây dựng môi trường làm việc văn minh – chuyên nghiệp, tích cực hội nhập cạnh tranh quốc tế.

Bên cạnh đó, PVEP cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền với sự tham gia của cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ quản lý và người lao động hiểu rõ, chia sẻ và đồng thuận với các chủ trương và hoạt động của Tổng Công ty với tinh thần tất cả vì tương lai và lợi ích chung của PVEP.