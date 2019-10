Rộng mở cơ hội đầu tư vào khu du lịch quốc gia Ninh Chữ

Vùng đất mới thu hút dự án du lịch tỷ đô



Nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Ninh Thuận là “trái tim” của cụm tam giác du lịch Đà Lạt - Nha Trang – Phan Thiết. Sở hữu những bãi biển đầy gió liền kề sa mạc, nối liền rừng quốc gia, với vô số điểm nhấn độc đáo như dải san hô hàng nghìn năm tuổi, là 1 trong 18 điểm nước trồi trên thế giới …., Ninh Thuận thu hút du khách đam mê du lịch trải nghiệm.

Thời gian gần đây, du lịch Ninh Thuận đã có những bước phát triển ngoạn mục, từng bước tận dụng được tiềm năng thế mạnh về du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa lịch sử...

Những điểm nhấn chỉ có ở Ninh Thuận như “thủ phủ” nho của cả nước hay văn hóa đặc sắc lễ hội Katê của đồng bào Chăm được chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chung tay xây đắp tạo nên những hình ảnh, thương hiệu đặc trưng để quảng bá, thu hút du khách đến với miền sa thảo độc đáo này.

Hạ tầng phục vụ du lịch đang được đặc biệt quan tâm với nhiều cơ chế đặc thù thu hút đầu tư phát triển du lịch miền sa thảo. UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quy định cơ chế thu hút đầu tư phát triển du lịch tại các các khu vực trọng điểm của tỉnh, trong đó có Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ.

Công tác quảng bá, xúc tiến hình ảnh thương hiệu du lịch cũng đã được tổ chức thông qua nhiều sự kiện với quy mô lớn, đặc biệt là Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018 tại TPHCM và TP Hà Nội, Lễ hội Nho & Vang 2019... . Các sự kiện này đã chuyển tải đến bạn bè, nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước những hình ảnh, nét đẹp về quê hương, con người Ninh Thuận.

Kết quả, trên địa bàn toàn tỉnh có 61 dự án đầu tư về du lịch - nghỉ dưỡng, với tổng diện tích trên 1.986 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 1 tỷ USD. Trong số đó, những dự án "khủng" với tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng cũng bắt đầu lộ diện, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

9 tháng năm 2019, Ninh Thuận đã đón 2.260.000 lượt khách (tăng 6,3 % so cùng kỳ, vượt 90% so kế hoạch); trong đó, đón 66.000 lượt khách quốc tế (tăng 8% so cùng kỳ); khách nội địa đạt 2.200.000 (tăng 7% so cùng kỳ). Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch hơn 1.033 tỷ đồng (tăng 9,3% so năm 2017, vượt 9,4% so kế hoạch đề ra).

Một trong những điểm đến đẹp đẽ làm say lòng người ở Ninh Thuận là Ninh Chữ. Cách thành phố Phan Rang tầm 5km và nằm ngay bên vịnh Vĩnh Hy, bãi biển Ninh Chữ dường như hội tụ toàn bộ vẻ đẹp dịu dàng và bình yên của Ninh Thuận. Nơi đây đã được xác định là 1 trong số 46 khu du lịch quốc gia tại quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Những tiện ích vượt trội của ApartHotel 5 sao tại Ninh Chữ

Trong hàng loạt dự án phát triển du lịch, bất động sản trị giá nhiều nghìn tỷ đồng đầu tư vào Ninh Chữ có tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển Sailing Bay Ninh Chữ, dự án theo mô hình ApartHotel tại trung tâm khu du lịch quốc gia Ninh Chữ.

Đây là tổ hợp giải trí biển 5 sao thứ hai tại Việt Nam theo mô hình ApartHotel được Crystal Bay đầu tư tại Ninh Thuận. Chủ đầu tư đã dành hơn 80% diện tích dự án xây dựng hệ thống tiện ích/cảnh quan và cây xanh để du khách đến đây được đắm chìm trong một không gian nghỉ dưỡng khác biệt.

Sailing Bay Ninh Chữ được kiến tạo thành điểm đến trải nghiệm cảm giác mới lạ cho du khách với hệ thống công viên chuyên đề, công viên nước bốn mùa với đường trượt tốc độ cao, dòng sông lười, bắn súng nước, party... tương tự mô hình waterworld ở công viên Los Angeles (Mỹ), nhà hát biểu diễn nghệ thuật, bể bơi panorama tầm nhìn ngút mắt ra đại dương. 4 hồ bơi lớn tràn bờ chiều dài đạt chuẩn Olympic, phong cách resort, nằm xen kẽ với các khu công viên tạo ra khuôn viên xanh mát gần gũi thiên nhiên.

Lần đầu tiên ở Việt Nam sẽ có nhà tuyết 8000m2 top 3 thế giới– Ski Ninh Chữ Bay trong dự án Sailing Bay Ninh Chữ. Du khách sẽ tận mắt chứng kiến tuyết rơi giữa vùng sa thảo Ninh Thuận. Tại đây sẽ có nhà tuyết cho trẻ em, khu vực điêu khắc băng nghệ thuật, lâu đài băng tuyết… Hai bên sườn nhà tuyết là khu làng Bắc Âu được tái hiện dưới dạng các kios đồ lưu niệm… Tuyết cùng gió, biển miền sa thảo sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo như đang ở Bắc Cực ngay giữa miền nhiệt đới nhiều nắng và gió.

Bến du thuyền quốc tế cho phép du thuyền từ vịnh Ninh Chữ có thể dễ dàng kết nối với Hồng Kông, Singapore, Malaysia… Bến du thuyền này sẽ là địa điểm lý tưởng cho Ninh Thuận tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, nhất là môn đua thuyền buồm mang tầm quốc tế.

12 nhà hàng (trong đó có 2 nhà hàng chuyên biệt cho trẻ em) phục vụ những bữa ăn hấp dẫn đối với mọi khách sành ăn khi đến Sailing Bay Ninh Chữ. Thực khách có thể thưởng thức hải sản hảo hạng, dùng bữa như dân bản địa hay đơn giản là tham gia vào bữa tiệc tự chọn gồm các món nóng và nguội chuẩn quốc tế tại các nhà hang này.

Với tiềm năng sẵn có và những cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn cùng sự xuất hiện của tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng ApartHotel chuẩn 5 sao quốc tế, Ninh Chữ đang ngày một phát triển thành điểm đến sôi động của du lịch trải nghiệm châu Á./.

Theo Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận, khu du lịch quốc gia Ninh Chữ có phạm vi ranh giới không nằm gói gọn trong phạm vi bãi biển Ninh Chữ - Bình Sơn mà được mở rộng không gian khu vực dải ven biển kéo dài từ Bình Tiên đến Cà Ná của Ninh Thuận là không gian vệ tinh của trung tâm khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, có quy mô diện tích diện tích khoảng 500 km2 (50.000 ha).