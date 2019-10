​SeABank đạt chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn

Ngày 29/10/2019 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công nhận đạt chuẩn về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực quốc tế Basel II theo Quyết định 2263/QĐ-NHNN. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Basel II cho thấy, SeABank có đủ khả năng phòng ngừa các rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

Để đạt được chuẩn mực Basel II, SeABank đã đáp ứng những tiêu chuẩn và nguyên tắc quản trị rủi ro cao do NHNN đưa ra nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững và minh bạch, góp phần xây dựng ngành ngân hàng phát triển ngày một ổn định, lành mạnh.



SeABank vừa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỷ đồng và đặc biệt được Moody’s - một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới xếp hạn tín nhiệm dài hạn mức B1. Việc được công nhận đạt chuẩn Basel II vừa khẳng định khả năng hoạt động ổn định của SeABank đồng thời cũng giúp Ngân hàng có nhiều thuận lợi hơn trong việc triển khai quản trị kinh doanh, từng bước phát triển các mô hình kinh doanh mới và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Đây cũng là tiền đề quan trọng đưa SeABank tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Trong những năm qua, SeABank đã không ngừng tăng trưởng ổn định về kết quả kinh doanh và phát triển hệ thống với 165 điểm giao dịch trên khắp 3 miền đất nước và gần 4.000 cán bộ nhân viên trên toàn quốc. Hiện SeABank được biết đến là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất, mang lại trải nghiệm tối đa cho khách hàng. Với mục tiêu đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi khách hàng, các sản phẩm dịch vụ của SeABank được xây dựng đa dạng, hỗ trợ tối đa về thủ tục, hồ sơ và có chính sách ưu đãi cạnh tranh.

Với những nỗ lực không ngừng, SeABank được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao bằng nhiều giải thưởng ý nghĩa, xếp hạng trong Top 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất châu Á – Thái Bình Dương 2019 do Tạp chí The Asian Banker (Singapore) – tạp chí uy tín hàng đầu chuyên ngành tài chính – ngân hàng bình chọn độc lập dựa trên các tiêu chí về quy mô tài sản, bảng cân đối kế toán và được xếp hạng 128/500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng Profit 500 do Vietnam Report công bố…