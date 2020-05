Sun World Ba Na Hills tung ra chương trình kích cầu nội địa

Theo đó, Công viên hàng đầu Việt Nam Sun World Ba Na Hills sẽ triển khai chương trình kích cầu “Yêu Việt Nam, Du lịch Việt Nam” trên quy mô toàn quốc từ ngày 15/5 – 15/7 với ưu đãi hấp dẫn: tặng vé buffet dành cho du khách mua vé cáp treo du ngoạn Bà Nà.

Cụ thể, khi mua vé cáp treo dành cho người lớn với mức giá 750.000 VNĐ, du khách sẽ được tặng ngay vé buffet trị giá 255.000 VNĐ, mua vé cho trẻ em từ 1-1,4m với giá 600.000 VND sẽ được tặng vé buffet trị giá 128.000 VNĐ. Trẻ dưới 1m sẽ được miễn phí toàn bộ.

Công viên hàng đầu Việt Nam Sun World Ba Na Hills sẽ triển khai chương trình kích cầu “Yêu Việt Nam, Du lịch Việt Nam” trên quy mô toàn quốc.

Trước đó, ngay sau khi hoạt động trở lại từ ngày 30/4, Sun World Ba Na Hills đã triển khai chương trình kích cầu quy mô lớn mang tên “Miền Trung- Tây Nguyên chờ chi, Bà Nà ngay đi”, giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách thuộc 19 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên từ 30/4 - 31/5. Chương trình khuyến mãi hấp dẫn này đã góp phần tạo nên không khí hào hứng, phấn khích cho du khách đến vui chơi tại Bà Nà thời gian qua.

Chia sẻ về quyết định tung ra hai chương trình khuyến mãi liên tiếp, ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc Sun World Ba Na Hills cho biết: “Đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề không chỉ cho ngành du lịch, mà còn gây tổn thương cho nền kinh tế nói chung và “hầu bao” của chính du khách nói riêng. Do vậy, để có thể kích hoạt thị trường du lịch, trước mắt là thị trường khách nội địa, chúng ta cần đưa ra những sản phẩm du lịch hội tụ 3 yếu tố: Hình thức đẹp nhất; Chất lượng, dịch vụ tốt nhất; Giá cả phải chăng nhất để thu hút du khách “mở hầu bao” đi vui chơi, nghỉ dưỡng. Đó chính là lý do Sun World Ba Na Hills tung ra hai chương trình khuyến mãi liên tiếp với những ưu đãi hấp dẫn nhằm nỗ lực hâm nóng thị trường nội địa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, từng bước khôi phục ngành du lịch”.

Bà Nà Hills mong muốn tạo nên một cú hích khơi dậy tinh thần dân tộc “Du lịch là yêu nước” trong mỗi người dân Việt Nam.

Với chương trình khuyến mại “Yêu Việt Nam, Du lịch Việt Nam” vừa được triển khai tại Bà Nà Hills, du khách là người dân thuộc 19 tỉnh, thành miền Trung- Tây Nguyên có thể lựa chọn một trong hai hình thức khuyến mại để tận hưởng chuyến du ngoạn Bà Nà với đủ trải nghiệm nhất.

Vốn đã nổi tiếng toàn cầu với cây Cầu Vàng huyền thoại, và được xem là khu du lịch đẳng cấp nhất miền Trung, Sun World Ba Na Hills chưa bao giờ khiến du khách thôi phấn khích với những sản phẩm và dịch vụ mà khu du lịch này có thể đem lại cho du khách như: cây Cầu Vàng được xem như biểu tượng du lịch của Đà Nẵng, những lâu đài mang phong cách Pháp cổ, những vườn hoa đẹp tựa trong cổ tích, khu vui chơi trong nhà lớn nhất Đông Nam Á Fantasy Park và những show carnival đình đám Bà Nà ….

Trong thời gian ngưng hoạt động để phòng tránh dịch Covid-19, khu du lịch đẳng cấp này đã tận dụng cơ hội để cải tạo cảnh quan, bảo dưỡng cáp treo, làm mới khuôn viên bằng cách trồng thêm nhiều loại hoa quý, đồng thời đầu tư cho các sản phẩm mới, hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách khi quay trở lại. Bà Nà Hills cũng đã đầu tư trồng nhiều giống hoa hồng ngoại quý hiếm tại vườn hồng Morin, tạo nên con đường hoa hồng ấn tượng bậc nhất miền Trung…

Đặc biệt, thưởng thức buffet có thể coi được là một trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua tại Bà Nà Hills. Không chỉ những món ăn mang đặc trưng của ba miền Việt Nam như: bún chả Hà Nội, bánh xèo miền Nam, nem lụi miền Trung…, mà những đặc sản ẩm thực hấp dẫn Á – Âu đều có ở Bà Nà. Chính sự thú vị của ẩm thực tại Bà Nà là lý do khu du lịch này dành tặng du khách combo mua vé cáp treo tặng vé buffet.

Triển khai đồng thời hai chương trình ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho du khách, Bà Nà Hills mong muốn tạo nên một cú hích khơi dậy tinh thần dân tộc “Du lịch là yêu nước” trong mỗi người dân Việt Nam lúc này thay cho tinh thần "Ở nhà là yêu nước" trong thời kỳ cách ly xã hội vì dịch bệnh./.