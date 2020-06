THACO tặng câu lạc bộ bóng đá tỉnh Quảng Nam xe bus 47 chỗ

Ngày 17/6, tại Sân vận động Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) đã trao cho Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam 1 xe bus Thaco TB120S, nhằm giúp đội bóng có phương tiện hiện đại để đưa đón các cầu thủ, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao của tỉnh.



Xe Bus Thaco Bluesky TB120S - Deluxe 47 chỗ trang bị động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng; Hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử CRD-i (Common Rail System); hệ thống SCR xử lý khí thải hiện đại theo chuẩn Euro 4 của châu Âu.

Xe Bus Thaco Bluesky TB120S - Deluxe 47 chỗ.

Hệ thống chống bó cứng bánh xe (A.B.S); Khung Body và Chassis được thiết kế liền khối (Full Monocoque) và xử lý qua công đoạn nhúng tĩnh điện (ED) giúp giảm trọng lượng xe, nâng cao độ bền, tiết kiệm nhiên liệu và tăng độ ổn định khi vận hành. Xe được trang bị thêm tủ nóng lạnh (50l), màn hình LCD 32 inch. Giá trị sản phẩm được trao tặng là 2,9 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tập trung sản xuất, kinh doanh, THACO còn tạo dựng và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp theo định hướng đề cao tính nhân văn “Đóng góp, cống hiến cho xã hội” thông qua sản phẩm và dịch vụ; thể hiện “Trách nhiệm với xã hội” thông qua hoạt động cộng đồng.

Mỗi năm THACO đều trích một phần lợi nhuận để chia sẻ trong nhiều lĩnh vực như An ninh tổ quốc, An sinh xã hội, Vì người nghèo, An toàn giao thông… Trong đó, các hoạt động trách nhiệm xã hội nổi bật như tài trợ thiết bị y tế hỗ trợ bệnh viện phòng chống đại dịch Covid 19; Tài trợ chương trình Đường lên đỉnh Olympia; Tài trợ Siêu Cúp Quốc gia - Cup THACO; CLB Bóng đá HAGL và Học viện HAGL JMG…/.