Thanh tra hàng loạt tập đoàn, tổng công ty trong năm 2019

Bộ Công Thương mới phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019. Theo đó, thanh tra Bộ sẽ chủ trì tiến hành việc thanh tra đối với Trường Đại học Điện lực (quý II); Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung (quý III); Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (quý IV).

Nội dung thanh tra là việc chấp hành các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng tại đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; công tác đầu tư xây dựng; công tác tổ chức cán bộ; công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bộ Công Thương cũng sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Bộ chủ trì đối với các đơn vị gồm: Tổng công ty Gas Pettrolimex (quý I, II); Công ty CP Kinh doanh khí miền Bắc (quý II, III). Hai đơn vị này có cùng nội dung thanh tra là việc chấp hành quy định trong hoạt động hóa chất và kinh doanh khí. Ngoài ra, Tổng công ty Phát điện 2 (quý III, IV) sẽ được tiến hành thanh tra với nội dung việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực.

Bộ Công Thương sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với Tổng công ty Gas Pettrolimex. (Ảnh minh họa: Petrolimex)

Cũng theo Quyết định của Bộ Công Thương, thanh tra chuyên ngành do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) chủ trì sẽ được tiến hành với Công ty CP thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn (quý I, II), nội dung thanh tra là việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện và quản lý an toàn đạp, hồ chứa Nhà máy thủy điện Bản Ang.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn diện và quản lý an toàn đập, hồ chứa Nhà máy thủy điện Đakrong 1 của Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (quý II, II); Tổng công ty Đông Bắc, Công ty than Hòn Gai-TKV và Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả-Vinacomin đều được thanh tra trong quý III, IV với cùng nội dung là chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoảng sản...

PC_Article_Middle

Hoạt động thanh tra chuyên ngành do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) chủ trì sẽ được tiến hành với các đơn vị gồm: Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (quý I, II); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (quý III, IV); Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (quý III, IV); Công ty tài chính TNHH HD SAISON (quý II, III); Ngân hàng TNHH MTV Standard (quý II, III); Ngân hàng TMCP Phương Đông (quý III, IV)...

Nội dung thanh tra các doanh nghiệp nêu trên đều là bảo vệ thông tin của người tiêu dùng; cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng; hợp đồng giao kết với người tiêu dùng; trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch; hoạt động bảo hành; hoạt động thu hồi sản phẩm khuyết tật (nếu có); nội dung thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan khác./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Cần tăng thanh tra và xử lý vi phạm để tránh thất thoát vốn nhà nước VOV.VN - Cần kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật hành chính khi thực hiện kế hoạch cổ phần hóa.