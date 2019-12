Tổng doanh thu PVN ước đạt 685,01 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng

Năm 2019 là năm thứ tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện kế hoạch 5 năm 2016- 2020, thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo Tập đoàn đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, tạo sự đồng thuận của người lao động Dầu khí, kết thúc 11 tháng của năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng với 4 chỉ tiêu quan trọng đó là: Gia tăng trữ lượng dầu khí; Tổng doanh thu toàn Tập đoàn; Nộp NSNN toàn Tập đoàn và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn. Các chỉ tiêu còn lại đều hoàn thành vượt mức từ 5-8% kế hoạch đề ra, trong đó: khai thác dầu trong nước vượt 7,5%, khai thác khí vượt 8,0%, sản xuất đạm vượt 8,0%, sản xuất điện vượt 5,5%, xăng dầu vượt 6,2%.

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể, sản xuất điện 11 tháng năm 2019 ước đạt 20,61 tỷ kWh, bằng 95,4% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 11 tháng năm 2019 ước đạt 1,416 triệu tấn, bằng 97,9% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu 11 tháng năm 2019 ước đạt 10,523 triệu tấn, bằng 92,7% kế hoạch năm.

Nhờ đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 685,01 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm đạt 708,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 97,21 nghìn tỷ đồng, vượt 11,1% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm đạt 104 nghìn tỷ đồng, vượt 18,8% kế hoạch năm.

Ngoài ra, các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai theo kế hoạch đề ra; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết. Công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đời sống doanh nghiệp, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu Petrovietnam, tạo sự đồng thuận xã hội đối với vai trò, vị trí của Tập đoàn và đánh giá khách quan của dư luận về nỗ lực, đóng góp của người lao động Dầu khí.

Đồng thời, Tập đoàn cũng tổ chức được nhiều hoạt động nổi bật trong tháng 11/2019 như:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng Dầu khí các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Council on Petroleum – ASCOPE) tại Hà Nội. Lần đầu tiên Petrovietnam đảm nhận vai trò Tổng Thư ký ASCOPE. Điều này thể hiện sự hội nhập sâu rộng, vai trò tích cực của Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong cộng đồng dầu khí khu vực Đông Nam Á, song hành với vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong ASEAN.

- Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là doanh nghiệp đứng đầu trong bảng xếp hạng.

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với hai tên tuổi trong Top 10 Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019, gồm: Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đứng vị trí thứ ba và Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) ở vị trí thứ bảy.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tôn vinh người lao động trình độ kỹ thuật cao thông qua Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VI tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội thì có sự tham gia của 191 thí sinh đến từ 12 đơn vị thành viên, dự thi ở 12 nghề.

- Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã thành công trong việc chế biến một số loại dầu thô mới nhập khẩu và xuất bán lô sản phẩm dầu nhiên liệu hàng hải (MFO) đầu tiên.

- Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt mốc sản lượng 40 tỷ kWh điện sau 8 năm vận hành thương mại, đánh dấu mốc quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đất nước./.