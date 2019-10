Trải nghiệm tiện ích khổng lồ với mô hình ApartHotel tại Ninh Chữ

Mỗi dự án sẽ là một điểm đến trải nghiệm bất tận, từ nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vui chơi giải trí đến khám phá... Tất cả dựa trên nền tảng hệ sinh thái khổng lồ với không gian tiện ích vượt trội, theo đúng chuẩn 5 sao quốc tế.



Giấc mơ tiện ích của du khách

Tại Dubai, nơi vốn không có tài nguyên du lịch, bản thân những tổ hợp khách sạn cao cấp đã trở thành lực hấp dẫn lớn với du khách khắp thế giới. Chưa bàn tới vẻ đẹp thiết kế và sự xa xỉ của nội thất hay đẳng cấp phục vụ, những tiện ích cung cấp đã đủ sức gây choáng ngợp. Du khách chi dùng trong sự viên mãn, trở lại nhiều lần và giữ trọn những ấn tượng đẹp đẽ về nơi mình lưu trú hoặc ghé thăm.

Emirates Palace Hotel (Abu Dhabi) là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới, tầm nhìn mở rộng ra cung Vịnh Ả Rập (UAE) bên dải bãi biển riêng dài 1,3 km. Emirates Palace chinh phục du khách với chuỗi tiện ích liên hoàn đẳng cấp: 14 nhà hàng sang trọng, phục vụ từ hải sản hảo hạng tới tiệc tự chọn hay dùng bữa như dân bản địa. Khách sạn có 2 hồ bơi lớn tráng lệ và chuỗi spa cung cấp dịch vụ mát-xa với đầy đủ liệu pháp chăm sóc cơ thể. Những trung tâm thể dục, CLB cho trẻ em, công viên nước rộng lớn, 4 sân quần vợt ngoài trời, bến du thuyền… mang đến kỳ nghỉ trong mơ.

Hay tại điểm đến trải nghiệm huyền thoại, nơi mê hoặc những đứa trẻ khắp thế giới là Atlantis The Palm, những tiện ích vô cùng choáng ngợp. Atlantis The Palm có thủy cung dưới nước. Khách nghỉ tại đây có cơ hội bơi cùng cá heo, chơi đùa trong công viên nước Aquaventure lớn nhất Trung Đông cũng như thủy cung Lost Chambers Aquarium. The Zone lại mang đến cho những vị khách tuổi thanh thiếu niên cơ hội giao lưu, nhảy múa và chơi các trò chơi điện tử mới nhất, sân chơi bowling 4 làn, máy tạo sóng hiện đại cùng nhiều tiện ích khác. Nơi này cũng là thiên đường mua sắm với nhiều cửa hiệu boutique cao cấp nhất thế giới… Tất cả là một thế giới bất tận, thỏa mãn “cơn khát” trải nghiệm đủ cung bậc.

Tại Việt Nam, đã có những nhà đầu tư và phát triển du lịch đang biến giấc mơ trải nghiệm đa sắc của du khách thành hiện thực. Crystal Bay, với chiến lược mỗi dự án là một điểm đến, đưa xu hướng tiện ích mới nhất trên thế giới về Việt Nam trong mô hình ApartHotel lần đầu tiên có mặt trên thị trường Bất động sản du lịch. Những điểm đến – dự án tương tự Dubai đang dần hiện diện ngay tại Việt Nam.

Khác biệt vượt trội của ApartHotel 5 sao quốc tế tại Ninh Chữ

ApartHotel được biết tới trên thị trường với dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang do tập đoàn Crystal Bay và các đối tác làm chủ đầu tư. Mô hình ApartHotel cung cấp tới 101 tiện ích, chiếm 60% không gian tại SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang lập tức tạo dấu ấn, thu hút dòng vốn dồi dào từ các nhà đầu tư thứ cấp.

Ông Ngô Hữu Trường, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Crystal Bay nhấn mạnh: “ApartHotel kết hợp giữa dịch vụ, tiện ích đẳng cấp vượt trội của khách sạn tiêu chuẩn quốc tế và tiện nghi của một căn hộ cao cấp. Mô hình này mang đến khả năng khai thác bền vững, đúng chuẩn của một bất động sản du lịch khi dành không gian lớn cho chuỗi tiện ích không lồ, vừa đáp ứng nhu cầu đa trải nghiệm của du khách, vừa mang lại lợi thế lâu dài cho dòng vốn đầu tư”.

Sailing Bay Ninh Chữ tại Ninh Chữ (Ninh Thuận) là dự án thứ hai của Crystal Bay phát triển mô hình ApartHotel. Tại ApartHotel Sailing Bay Ninh Chữ, không gian tiện ích, cây xanh và cảnh quan chiếm tới 81,5% diện tích. Đây là tỉ lệ hiếm có khi các dự án thông thường có diện tích không gian trung bình từ 20-30%.

Khác biệt vượt trội này cho phép Sailing Bay Ninh Chữ thiết lập những tiện ích hiện đại nhất theo chuẩn quốc tế. Lần đầu tiên tại Việt Nam, ngay trong vùng sa thảo đầy nắng, trong dự án Sailing Bay Ninh Chữ sẽ là nhà tuyết rộng 8000m2, tương tự Ski Dubai lừng danh. Đại diện tập đoàn Crystal Bay hé lộ, nhà tuyết đặt hoàn toàn dưới lòng đất, mang đến những hoạt động mới lạ như trình diễn băng nghệ thuật, “check in” tại khu tuyết rơi, ngắm nhìn những chú chim cánh cụt, mãn nhãn với khu lâu đài băng hay ngỡ như lạc vào xứ lạnh ở khu làng Bắc Âu trong nhà tuyết….

Nhà tuyết cùng công viên nước rộng lớn, hồ bơi chuẩn Olympic, Kids Club, sân khấu trình diễn nghệ thuật ngoài trời, xem phim trên bãi biển…, tất cả biến Sailing Bay Ninh Chữ thành thiên đường trải nghiệm cho du khách, dù đến từ đâu và lưu trú bao lâu.

Tiện ích không phải vượt trội duy nhất của ApartHotel Sailing Bay Ninh Chữ. Tiêu chuẩn 5 sao quốc tế là chiến lược thứ hai giúp ApartHotel của Crystal Bay mang đến trải nghiệm vượt trên cả sự hài lòng cho du khách. Hệ thống kỹ thuật, nhân sự, các dịch vụ tiện ích... là những mắt xích tạo nên sức hút bền vững cho dự án khi hoàn thiện.

Tọa lạc ở trung tâm Ninh Chữ - vùng đất nằm trong quy hoạch khu du lịch quốc gia, Sailing Bay Ninh Chữ được kỳ vọng là động lực tăng trưởng cho du lịch vùng. Dự án sẽ là điểm đến của hàng triệu du khách nhờ thế mạnh nguồn khách du lịch quốc tế dồi dào của Crystal Bay. Như một "thỏi nam châm" tại vùng đất mới Ninh Thuận, tương lai không xa, Ninh Chữ sẽ trở thành một điểm đến mới đầy sôi động được kiến tạo bởi những nhà phát triển du lịch tâm huyết như Crystal Bay./.