VietinBank phát hành thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Đây là số lượng trái phiếu nằm trong đợt mở bán ra công chúng đầu tiên của ngân hàng trong năm 2019 và nằm trong kế hoạch 5.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Thành công của đợt phát hành đã tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của VietinBank trên thị trường tài chính.

VietinBank dự kiến mở bán Trái phiếu ra công chúng đợt 2 vào đầu tháng 10/2019.

Mở bán từ ngày 15/8/2019 tại tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng cũng như điểm giao dịch của đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương (VietinBankSC), trái phiếu VietinBank đã nhận được sự quan tâm đặt mua từ hơn 14.000 cá nhân, doanh nghiệp… Đây là những khách hàng có quan hệ nhiều năm với ngân hàng.

Trái phiếu tổ chức tín dụng luôn được đánh giá là một kênh đầu tư có tính an toàn và thanh khoản cao do tính chất có thể mua bán lại trên thị trường, đặc biệt trái phiếu phát hành ra công chúng được tự do chuyển nhượng không bị hạn chế về đối tượng chuyển nhượng dưới 100 nhà đầu tư trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành như trái phiếu phát hành qua kênh riêng lẻ.

Trái phiếu ngân hàng, đặc biệt là trái phiếu của ngân hàng thương mại nhà nước như VietinBank, ngân hàng có mức xếp hạng tín nhiệm tốt, có thể được sử dụng làm tài sản đảm bảo khi các nhà đầu tư có nhu cầu vay vốn nên vừa đảm bảo được lợi ích đầu tư, cũng như cho phép các nhà đầu tư có sự linh hoạt trong việc quản lý dòng tiền của mình.

Trong các năm qua, VietinBank đã tạo lập được vị thế Tổ chức phát hành thường xuyên và uy tín trên thị trường tài chính trong và ngoài nước. Năm 2012, VietinBank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công Trái phiếu quốc tế niêm yết trên Sàn Chứng khoán Singapore.

Năm 2017, VietinBank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên phát hành trái phiếu tăng vốn ra công chúng và qua các năm luôn hoàn thành đúng nghĩa vụ trả lãi, gốc của mình.

Trái phiếu VietinBank không chỉ là sản phẩm đầu tư trong nỗ lực đa dạng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng, mà còn là hàn thử biểu cho sự tin tưởng, cam kết đồng hành lâu dài của người dân, doanh nghiệp đối với thương hiệu và kết quả hoạt động của ngân hàng. VietinBank sẽ niêm yết trái phiếu phát hành theo qui định để tạo sự thanh khoản tốt hơn cho nhà đầu tư, góp phần phát triển thị trường chứng khoán sôi động với nhiều mã hàng tốt, đúng theo định hướng phát triển của Chính phủ.