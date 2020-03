VietinBank thu hút khách hàng FDI giai đoạn mới

Nắm bắt được tình hình và xu hướng thị trường, VietinBank đã có những bước đi tiên phong trong việc xúc tiến hợp tác, phục vụ các dịch vụ, tăng trưởng tín dụng ổn định với nhóm khách hàng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khách hàng FDI). VietinBank đã và đang là thương hiệu được các cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia đến từ Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… tìm đến nhiều nhất để hợp tác phát triển.

VietinBank - Ngân hàng dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp tài chính ngân hàng tổng thể, toàn diện, hiện đại, chất lượng và hiệu quả.

Tiếp cận khách hàng FDI thông qua các thương vụ M&A

Tiềm năng của khu vực doanh nghiệp FDI đối với các ngân hàng thương mại là rất lớn trong bối cảnh Việt Nam đã và đang hội nhập với các nền kinh tế phát triển trên thế giới thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các doanh nghiệp FDI hầu hết đều là các tập đoàn đa quốc gia, có kinh nghiệm đầu tư tại nhiều nơi trên thế giới cũng như có nền tảng tài chính mạnh, sự am hiểu kinh doanh quốc tế sâu rộng. Do vậy đòi hỏi các ngân hàng cần phải cung cấp dịch vụ toàn diện và hiện đại nhất.

Hoạt động thúc đẩy tiếp cận các thương vụ M&A tiếp tục là điểm nổi bật trong hoạt động thu hút khách hàng FDI của VietinBank. VietinBank đã vinh dự nhận Giải thưởng “Thương vụ M&A tiêu biểu Việt Nam thập kỷ 2009 - 2018” cho thương vụ VietinBank bán 20% cổ phần, tương đương 743 triệu USD, cho nhà đầu tư chiến lược là ngân hàng Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFG).

Từ thương vụ này, VietinBank thúc đẩy các dịch vụ tài khoản vốn đầu tư nước ngoài và Escrow Account trong các giao dịch M&A, giúp doanh nghiệp nội địa có cơ hội kết nối kinh doanh trên toàn cầu, đặc biệt là thị trường Nhật Bản, hỗ trợ dịch vụ tư vấn sáp nhập với mức chi phí phù hợp và quy trình chuyên nghiệp. Đồng thời, VietinBank phối hợp cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp sau sáp nhập nhằm đảm bảo nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

Trong thời gian qua, VietinBank không ngừng gia tăng hoạt động hợp tác với MUFG trong các lĩnh vực (i) Hỗ trợ các Chuỗi bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng của các Chuỗi bán lẻ mục tiêu (ii) Hợp tác về các sản phẩm Ngân hàng Thanh toán (iii) Tập trung hợp tác tại một số ngành nghề trọng điểm: năng lượng tái tạo, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ tài chính tích hợp trên nền tảng công nghệ như: Digital Banking và Fintech, du lịch, dịch vụ. (iv) Tài trợ chuỗi cung ứng bao gồm: sản xuất ôtô, nhóm hàng tiêu dùng nhanh và Chuỗi cửa hàng bán lẻ (v) Tăng thị phần tiền gửi (v) Hợp tác phát triển việc hỗ trợ M&A.

Thời gian qua, MUFG đã hỗ trợ kết nối VietinBank gặp gỡ 6 Tập đoàn kinh tế đa ngành Nhật Bản; chia sẻ thông tin về đầu tư vào Việt Nam với 112 doanh nghiệp Nhật tham gia Hội thảo và Phát triển cơ hội hợp tác, đặc biệt về M&A giữa hai ngân hàng với các doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ tiếp cận các dự án bất động sản.

Thông qua MUFG, VietinBank được hỗ trợ thúc đẩy tiếp cận được các tập đoàn đa quốc gia để cung cấp dịch vụ M&A và tài trợ chuỗi sản phẩm, dịch vụ, nổi bật là các thương vụ: Thaco (UPAS LC), Mitsui & Minh Phú (M&A), Taisho & Dược Hậu Giang (M&A), Marine Food (Doanh nghiệp mới đầu tư vào Việt Nam)…

MUFG và VietinBank đã xây dựng bản chào chung và tham gia vào Hội nghị Bridgestone được tổ chức dành cho hơn 200 nhà phân phối vào tháng 11/2019. Theo đó, hai bên đang hoàn thiện các điều kiện và điều khoản trong Hợp đồng Hợp tác với khách hàng. VietinBank sẽ tiếp cận khách hàng sau khi nhận được danh sách khách hàng ưu tiên từ Bridgestone.

Nâng tầm hợp tác

Trong năm 2020, VietinBank tiếp tục giữ vững định hướng tăng trưởng tại phân khúc khách hàng FDI, đồng thời gắn liền với tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, thông qua việc tập trung vào các khách hàng lớn, có uy tín, hoạt động kinh doanh hiệu quả, có định hướng và chiến lược phát triển bền vững, giảm dần tỷ trọng các khách hàng có quy mô nhỏ, ngành nghề kinh doanh rủi ro, dư nợ không có tài sản đảm bảo. VietinBank sẽ đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn thông qua việc khai thác mạnh mẽ tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp, tài khoản ký quỹ và các hoạt động phục vụ các thương vụ M&A.

VietinBank sẽ triển khai nhiều chương trình nhằm thu hút khách hàng mới, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có doanh số xuất khẩu lớn. Cùng với đó là việc tiếp tục phát triển sản phẩm phù hợp với đặc thù kinh doanh của các doanh nghiệp FDI với các chương trình ưu đãi tốt nhất về lãi suất và phí giao dịch. Ngoài ra, VietinBank sẽ tiếp tục phát triển mạnh hoạt động bán chéo, xúc tiến đầu tư, business matching, hợp tác với các ngân hàng đối tác.

Trong thời gian tới, VietinBank thay đổi mạnh mẽ phương thức kinh doanh từ cung cấp đơn lẻ các sản phẩm dịch vụ sang phát triển và cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng, phát triển mạnh mẽ theo chuỗi liên kết. Qua đó đảm bảo gia tăng tiện ích sử dụng và thu nhập tài chính cho khách hàng. Đặc biệt, VietinBank sẽ đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ trọng tâm như Bảo lãnh đối với các dự án bất động sản, thu chi hộ đối với các doanh nghiệp bán lẻ, gia tăng thị phần phí chuyển tiền đối với các khách hàng có doanh số xuất nhập khẩu lớn.

VietinBank cũng nghiên cứu, cung ứng tất cả các mảng dịch vụ phục vụ quá trình hoạt động của doanh nghiệp FDI như: Tiền gửi, thanh toán trong và ngoài nước; các sản phẩm tài trợ thương mại, bảo lãnh; các sản phẩm ngoại hối, các sản phẩm phái sinh; các sản phẩm tài trợ dự án, cho vay vốn lưu động, hoạt động thanh toán và quản lý dòng tiền, đặc biệt là sản phẩm LC nội địa (Local L/C - tạo ra một phương thức thanh toán hoàn toàn mới cho thị trường VN); sản phẩm Thư tín dụng thanh toán trước hạn (Early Payment LC), sản phẩm quản lý khoản phải thu bằng tài khoản phụ. Bên cạnh đó, VietinBank cũng sẵn sàng phục vụ gói dịch vụ bán lẻ cho các cán bộ công nhân viên của các doanh nghiệp FDI như trả lương, cho vay cán bộ công nhân viên, cho vay mua nhà, dịch vụ về thẻ cá nhân, thẻ doanh nghiệp…

Với các danh hiệu VietinBank đã đạt được trong những năm qua như: Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp (2018 - 2020) do Tạp chí Global Finance (Mỹ) vinh danh; Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 3 năm liên tiếp (Tạp chí The Asian Banker); Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc (Deutsche Bank AG)… và chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng uy tín trên thị trường, VietinBank được nhiều khách hàng FDI đặt niềm tin, lựa chọn là đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện.