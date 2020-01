Xuân sớm trên những giàn khoan dầu khí

Những món quà Xuân trên biển

Tỉ mỉ, nâng niu gỡ những sợi dây buộc nhánh mai, các kỹ sư, công nhân Công nghệ trung tâm số 2 trang trọng đặt chậu mai ngay cạnh tượng Bác Hồ. Anh Nguyễn Sơn Trường, Giàn phó giàn CNTT số 2 chia sẻ, phong tục Tết trên giàn tuy không cầu kỳ và đủ đầy như bao gia đình khác trong đất liền, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, công đoàn, cái Tết của anh em luôn được chuẩn bị chu đáo.

Những ngày giáp Tết, các chuyến hàng tết từ đất liền liên tục được chuyển ra các giàn. Đó là những chậu hoa mai, hoa đào, phong lan, những chiếc bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, hoa quả, bánh mứt từ đất liền gửi ra… đong đầy tình cảm của người ở bờ tặng người trên biển.

Cán bộ, nhân viên PVN liên hoan văn nghệ.

Tết Nguyên đán này, cụm giàn CNTT số 2 có hơn 100 kỹ sư, công nhân ở lại trực Tết. Tất cả đều xem đây như ngôi nhà lớn thứ hai của mình. Xuân về, mọi người đã sớm cùng nhau dọn dẹp, bày trí lại phòng làm việc, chỗ ở cho tươi tắn hơn, hoa, cây cảnh có mặt ở khắp nơi. Phòng câu lạc bộ, nơi tất cả mọi người tập trung đón giao thừa cũng là nơi được trang hoàng rực rỡ nhất. Sự chuẩn bị tươm tất ấy không chỉ đơn thuần để có không khí Xuân về mà còn thể hiện mong ước chung về một năm mới đầy may mắn, an toàn, hiệu quả sẽ đến với ngôi nhà lớn này cũng như với tất cả các thành viên.

Gắn bó với Vietsovpetro hơn 23 năm, anh Trường cũng không còn nhớ đã trải qua bao nhiêu cái Tết trên giàn. Anh kể, đã thành thông lệ, cứ đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, các anh em làm việc trên giàn lại quây quần đón Tết trong phòng câu lạc bộ, đón nhận những phong bao lì xì mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp từ ban lãnh đạo giàn, trao gửi cho nhau những lời chúc mừng năm mới. Sau đó, mọi người ở các bộ phận thay phiên nhau trực và đi chúc Tết mỗi phòng trên giàn khoan.

Tuy nhiên, tại các vị trí chính trên giàn, đội ngũ công nhân, kỹ sư trực ca vẫn không được phép ngừng quan sát, theo dõi và điều kiển để đảm bảo được sự hoàn hảo cho hệ thống giàn làm việc an toàn. Vì vậy, lãnh đạo các giàn cũng đã tổ chức đoàn giao thừa đến tận nơi chúc Tết, phát lì xì cho các thành viên đang trực ca vận hành đêm trên giàn, đảm bảo kiểm soát vận hành giàn an toàn để tất cả mọi CBNV đều có được không khí xuân yên vui, ấm áp.

Chuẩn bị đón năm mới trên giàn khoan.

Để tạo không khí Xuân cho anh em, bắt đầu bước vào tháng Chạp, bộ phận hậu cần trên giàn cũng chuyển dần sang nấu các món ăn truyền thống. Càng đến những ngày giáp Tết, thực đơn hàng ngày càng nhiều hơn các món ăn đặc trưng của ngày Tết cổ truyền như: bánh tét, bánh chưng, củ kiệu, dưa hành... Riêng bữa cơm tối giao thừa, các đầu bếp của PETROSETCO sẽ tổ chức làm nem, nấu canh măng, xôi gà, và chuẩn bị một mâm ngũ quả thật lớn trưng bày trong phòng câu lạc bộ. Do đặc thù trên giàn làm việc theo ca, các đầu bếp cũng phải bố trí để làm sao để hơn 100 cán bộ, kỹ sư trên giàn, mỗi khi xuống ca, đều cảm nhận được không khí Xuân qua những món ăn đậm đà hương vị quê nhà.



“Việc đón Tết trên giàn khoan – ngôi nhà thứ 2 của mình thật đặc biệt, cứ đến giờ phút giao thừa thì ai cũng không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà. Nhưng cảm xúc đó cũng nhanh chóng qua đi, vì bên cạnh mình là những đồng nghiệp thân thiết và trên hết là ý thức được trách nhiệm cùng nghĩa vụ quan trọng của người làm dầu khí trong ca biển đặc biệt – Tết cổ truyền, mọi người lại cùng nhau vui vẻ hòa vào không khí ấm cúng nhất có thể của đêm giao thừa trên giàn. Đối với những người làm công tác trên biển như chúng tôi, những cái Tết xa nhà, những đêm giao thừa giữa trùng khơi như vậy chính là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời…”, anh Trường tâm sự.

Vui Xuân không quên nhiệm vụ

Trên các công trình biển của ngành dầu khí, không khí làm việc những ngày giáp Tết vẫn rất khẩn trương. Ai nấy đều miệt mài tập trung vào công việc của mình, nhịp công việc vẫn như bao ngày, tiếng bộ đàm liên tục vang lên để thông tin, theo dõi, điều hành công việc.

Đối với giàn CNTT số 2 là giàn đã hoạt động 30 năm, máy móc thiết bị già cỗi và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nên công tác an toàn tại đây càng được đặc biệt chú trọng, nhất là những ngày Tết. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, tuy đã đi vào hoạt động 30 năm nhưng nhưng tập thể CBCNV trên giàn vẫn duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, trong suốt những năm qua.

Trong năm 2019, giàn CNTT số 2 khai thác được 890.660 tấn dầu thô, đạt 118% kế hoạch. Và trong nhiều năm qua, giàn CNTT số 2 là đơn vị tiêu biểu về lao động sản xuất và xây dựng con người mới, luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất mà cấp trên giao cho.

Người lao động Dầu khí đón xuân trên công trình.

Đặc biệt trong những ngày này, lãnh đạo giàn càng đặc biệt chú trọng hơn việc rà soát lại thiết bị máy móc trên giàn để đảm bảo hoạt động an toàn tuyệt đối trong những ngày Tết; các ca, kíp trực được lên lịch rõ ràng, tổ chức một cách chặt chẽ. Các cán bộ, kỹ sự được phân công kiểm tra lại toàn bộ hệ thống PCCC, hệ thống vận hành, tình trạng làm việc của các thiết bị, vệ sinh sạch sẽ giàn, phổ biến công tác an toàn… Mọi việc được chuẩn bị chi tiết, phân công trách nhiệm đến từng thành viên, đội nhóm nhằm đảm bảo giàn sẵn sàng vận hành hiệu quả, an toàn nhất trong dịp Tết. Phương châm đón Tết trên giàn luôn được quán triệt là: Vui lành mạnh, hoạt động an toàn, hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng trong những ngày này, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) luôn dành thời gian cho những chuyến công tác để kiểm tra tình hình, làm việc, thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư, người lao động dầu khí trên những công trình biển với một sự quan tâm đặc biệt. Năm nay cũng vậy, từ đất liền, đoàn công tác của PVN đã đến thăm và chúc Tết các CBCNV, người lao động đang làm việc trên giàn CNTT số 2, mang theo tấm lòng gửi gắm trong những nhành hoa mai, hoa đào, đem sắc xuân ra góp vui với người lao động.

Sắc xuân trên công trình dầu khí.

Ông Phan Ngọc Trung - Thành viên HĐTV PVN chia sẻ, Tập đoàn luôn biết ơn và ghi nhận những đóng góp đặc biệt của người lao động dầu khí trên giàn, đặc biệt là những anh em phải xa gia đình trong những ngày Tết đến xuân về để làm việc, mang những dòng dầu, khí về bờ, làm giàu cho quê hương đất nước. Họ đã hy sinh niềm vui sum họp gia đình, niềm vui đón Tết cùng người thân, bạn bè để làm nhiệm vụ! Gia đình họ cũng vậy, luôn là hậu phương vững chắc để nơi xa ngoài khơi, anh em được vững tâm làm việc.

Một mùa xuân mới lại về, bên cạnh niềm vui mừng năm mới Tết đến, những người lao động dầu khí làm việc trên giàn cũng vừa đối mặt với nhiều thách thức nơi đầu sóng ngọn gió để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 2020. Với không khí vui tươi, lạc quan cùng niềm tin, sự quyết tâm cao độ của anh em CBCNV làm việc trên giàn CNTT số 2, mọi người hoàn toàn tin tưởng rằng, hoạt động trong năm 2020 sẽ diễn ra thật sự an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, tình cảm và sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo Tập đoàn, của lãnh đạo đơn vị đã tạo nên nguồn động viên tinh thần to lớn cho tất cả anh em, điều đó còn thật sự nhiều ý nghĩa và ấm cúng hơn qua những chuyến thăm và chúc Tết trên giàn khi sắc xuân đang lan tỏa khắp biển Đông./.