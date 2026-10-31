English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Doanh thu giảm sâu, lợi nhuận An Gia đến từ đâu?

Thứ Bảy, 16:52, 31/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Doanh thu 9 tháng giảm hơn 70%, nhưng lợi nhuận An Gia vẫn tăng nhờ các khoản thu nhập khi hợp nhất doanh nghiệp. Quy mô tài sản mở rộng cũng đặt ra yêu cầu theo dõi dòng tiền và khả năng thu hồi vốn

Quý III/2026, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) ghi nhận doanh thu thuần 23,77 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 15,35 tỷ đồng, giảm 85,9%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 160,81 tỷ đồng, giảm 70,3%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 293,29 tỷ đồng, tăng 46,7%, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm. Sự trái chiều này chủ yếu gắn với nguồn thu nhập phát sinh từ thương vụ hợp nhất nhóm Lộc Phát -  Đông Nam, liên quan dự án The Gió Riverside.

Hai khoản lãi hợp nhất vượt lợi nhuận trước thuế

Khi giành quyền kiểm soát nhóm doanh nghiệp trên, An Gia ghi nhận khoảng 165 tỷ đồng từ đánh giá lại khoản đầu tư đã nắm giữ và gần 140 tỷ đồng lãi từ giao dịch mua giá rẻ. Tổng hai khoản đạt khoảng 305 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận trước thuế 9 tháng khoảng 301 tỷ đồng. Nếu loại riêng hai khoản thu nhập này và giữ nguyên các yếu tố khác, kết quả trước thuế còn lại âm khoảng 3 tỷ đồng.

doanh thu giam sau, loi nhuan an gia den tu dau hinh anh 1
Doanh thu giảm sâu, lợi nhuận hợp nhất của An Gia thu hẹp còn 5 tỷ đồng (ảnh Internet)

Điểm đáng chú ý khác nằm ở giá vốn quý III. Doanh thu chưa đến 24 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp đạt 60,45 tỷ đồng, do tổng giá vốn ghi nhận âm khoảng 36,7 tỷ đồng. Riêng giá vốn bán và cho thuê căn hộ âm 37,2 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận kỳ này chịu ảnh hưởng lớn từ các khoản ghi nhận kế toán. 

Tài sản tăng mạnh, cần nhìn cùng dòng tiền

Cuối tháng 9, tổng tài sản An Gia đạt khoảng 11.439 tỷ đồng, hơn gấp đôi đầu năm. Hàng tồn kho đạt 3.567 tỷ đồng, gấp khoảng 10,3 lần; riêng The Gió Riverside chiếm gần 3.293 tỷ đồng, tương đương hơn 92% tổng tồn kho. Nhóm công ty mới hợp nhất mang vào khoảng 3.152 tỷ đồng tồn kho. Tương tự, người mua trả trước tăng lên khoảng 3.624 tỷ đồng, nhưng hơn 3.036 tỷ đồng đã có tại nhóm doanh nghiệp được mua ở thời điểm hợp nhất. Chênh lệch số dư vì vậy không phản ánh riêng lượng tiền bán hàng thu mới trong 9 tháng.

Ngoài tồn kho, vốn của An Gia còn nằm trong các khoản hợp tác đầu tư và cho vay. Riêng The Lá Village, tổng vốn thông qua Công ty Gia Linh khoảng 3.322 tỷ đồng, gồm 1.443 tỷ đồng hợp tác kinh doanh và 1.878 tỷ đồng cho vay. Dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, khiến tiến độ triển khai và thu hồi vốn trở thành yếu tố cần theo dõi. Ở chiều tích cực, dòng tiền kinh doanh 9 tháng dương hơn 534 tỷ đồng, so với mức âm gần 933 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, sự cải thiện này cần được đánh giá cùng khả năng duy trì thu tiền và các biến động công nợ.

Tổng dư nợ vay cuối kỳ khoảng 2.498 tỷ đồng, trong đó hơn 2.173 tỷ đồng là ngắn hạn. Việc mở rộng phạm vi hợp nhất cũng góp phần làm tăng dư nợ, nên không thể quy toàn bộ chênh lệch thành khoản vay mới của An Gia trong kỳ. Với cơ cấu này, sức bền lợi nhuận phụ thuộc vào tiến độ bàn giao The Gió Riverside, khả năng thu hồi vốn tại đối tác và kiểm soát chi phí. 
 

 

Vương Lâm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai: Nâng hiệu quả khai thác bất động sản du lịch
Gia Lai: Nâng hiệu quả khai thác bất động sản du lịch

VOV.VN - Hơn 9.000 căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng dự kiến được cung cấp từ các dự án bất động sản du lịch ven biển Gia Lai. Để những dự án này tạo ra giá trị bền vững, các chuyên gia cho rằng cần gắn đầu tư với nhu cầu thị trường, hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao hiệu quả vận hành.

Gia Lai: Nâng hiệu quả khai thác bất động sản du lịch

Gia Lai: Nâng hiệu quả khai thác bất động sản du lịch

VOV.VN - Hơn 9.000 căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng dự kiến được cung cấp từ các dự án bất động sản du lịch ven biển Gia Lai. Để những dự án này tạo ra giá trị bền vững, các chuyên gia cho rằng cần gắn đầu tư với nhu cầu thị trường, hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao hiệu quả vận hành.

Bất động sản du lịch: Giá trị phải đến từ hiệu quả khai thác
Bất động sản du lịch: Giá trị phải đến từ hiệu quả khai thác

VOV.VN - Vị trí đẹp, công trình quy mô chưa đủ bảo đảm một dự án bất động sản du lịch kinh doanh hiệu quả. Khả năng thu hút khách, chất lượng vận hành và sự minh bạch về quyền lợi mới tạo nền tảng cho giá trị lâu dài.

Bất động sản du lịch: Giá trị phải đến từ hiệu quả khai thác

Bất động sản du lịch: Giá trị phải đến từ hiệu quả khai thác

VOV.VN - Vị trí đẹp, công trình quy mô chưa đủ bảo đảm một dự án bất động sản du lịch kinh doanh hiệu quả. Khả năng thu hút khách, chất lượng vận hành và sự minh bạch về quyền lợi mới tạo nền tảng cho giá trị lâu dài.

Thị trường bất động sản quý III/2026: Giao dịch giảm, giá bán hạ nhiệt
Thị trường bất động sản quý III/2026: Giao dịch giảm, giá bán hạ nhiệt

VOV.VN - Quý III/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch bất động sản thành công, giảm 8% so với quý trước. Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường, trong khi giá bán chung cư giảm 5%, đất nền giảm 10% và biệt thự giảm 3%.

Thị trường bất động sản quý III/2026: Giao dịch giảm, giá bán hạ nhiệt

Thị trường bất động sản quý III/2026: Giao dịch giảm, giá bán hạ nhiệt

VOV.VN - Quý III/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch bất động sản thành công, giảm 8% so với quý trước. Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường, trong khi giá bán chung cư giảm 5%, đất nền giảm 10% và biệt thự giảm 3%.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp