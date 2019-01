Cụ thể: Tổng doanh thu quý 4/2018 của Vinamilk đạt 13.017 tỷ đồng, trong khi quý 4 năm 2017 là 12.365 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức +5,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 4 năm 2018 đạt 2.668 tỷ đồng, quý 4 năm 2017 là 2.086 tỷ đồng, tăng +27,9%. Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 là 2.277 tỷ đồng quý 4 năm 2017 là 1.745 tỷ đồng, tăng trưởng +30,5%.

Doanh thu quý 4 năm 2018 của Vinamilk tăng hơn 5,3% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của quý 4/2018 tăng +30,5% so với cùng kỳ năm 2017, là do ảnh hưởng của các yếu tố sau: Thứ nhất, do tổng doanh thu quý 4/2018 có mức tăng trưởng cao, tăng 5,27% so với cùng kỳ năm trước. Thứ 2, tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra tiếp tục có sự thay đổi, theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn. Thứ 3, chi phí hoạt động được thực hiện một cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm về tỷ lệ %/doanh thu so với cùng kỳ. Cuối cùng là do các công ty con hoạt động có hiệu quả, gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất./.

PC_Article_Middle

Vinamilk trúng thầu Đề án Sữa học đường thành phố Hà Nội VOV.VN - Vinamilk đã trở thành nhà thầu chính thức cung cấp sữa cho Đề án Sữa học đường của thành phố Hà Nội. Vinamilk - Doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững VOV.VN - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam vừa được nhận bằng khen của Thủ tướng vì có thành tích xuất sắc trong phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo...