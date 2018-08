“Dốc hết trái tim”, bí mật của vị thuyền trưởng Starbucks

Thành công của Starbucks là một trong những câu chuyện kinh doanh kỳ diệu nhất trong nhiều thập kỷ, khi một cả hàng cà phê nhỏ ven sông Seattle (bang Washington, Mỹ) trở thành chuỗi cà phê lớn nhất hành tinh. Cũng kỳ diệu như tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc đó là việc Starbucks luôn duy trì được cam kết với chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của nhân viên. Triết lý đằng sau câu chuyện đó chính là “những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim”.

“Dốc hết trái tim” với tựa gốc Pour In Your Heart là cuốn sách truyền cảm hứng về hành trình đầy đam mê của Howard Schultz – Giám đốc điều hành của chuỗi cà phê Starbucks – con người đi theo tiếng gọi của trái tim và khát khao mang cà phê hảo hạng của Ý đến với Mỹ và ra cả thế giới.

Howard Schultz – Giám đốc điều hành của chuỗi cà phê Starbucks.

Xuất thân trong một gia đình khó khăn tại khu bình dân giữa thành phố New York phồn hoa, Howard Schultz đã bỏ công việc lương cao để về làm cho Starbuck, khi đó còn là một công ty rất nhỏ. Nói về ảnh hưởng của xuất thân tới cuộc sống và ước mơ, ông viết: “Xuất thân hèn kém có thể khơi dậy trong bạn cả nghị lực lẫn tình yêu”.

“Có một điều tôi thấy ở những người theo chủ nghĩa lãng mạn: Họ cố gắng tạo ra một thế giới tươi mới và tốt đẹp hơn sự buồn tẻ của cuộc sống thường nhật. Đó cũng chính là cái đích mà Starbucks nhắm tới. Chúng tôi cố gắng biến những cửa hiệu của mình thành một ốc đảo, nơi bạn có thể nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc, thưởng thức một bản nhạc jazz và suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống bên tách cà phê”, Schultz viết.

Schultz bắt đầu tại Starbucks với vai trò giám đốc bán lẻ và tiếp thị, ông tới Ý để tìm hiểu cách pha chế và thưởng thức cà phê. Đó chính là thời điểm ông tìm được niềm đam mê mãnh liệt với cà phê trong tim và quyết xây dựng giá trị riêng cho những đam mê đó.

Ông muốn xây dựng một công ty mà nhân viên được nuôi dưỡng và đối xử như người nhà.

Tới năm 1987, ông mua lại và trở thành giám đốc điều hành của Starbucks. Schultz đã thuyết phục được các nhà đầu tư tin vào tầm nhìn chiến lược cùng nhiệt huyết từ con tim chân thành và khát khao mang đến cho thế giới sự hoàn mỹ trong mỗi tách cà phê.

Độc giả sẽ bị mê hoặc bởi hành trình Schultz cùng đội ngũ của mình tìm kiếm mặt bằng để mở quán, thiết kế và tra trí, lựa chọn âm nhạc, sáng tạo thức uống theo mùa… Độc giả cũng sẽ cùng hoang mang với “người đầu tàu” Starbucks mỗi khi công ty rơi vào khủng hoảng và thở phào khi ông và đội ngũ của mình đã vực dậy và đưa Starbucks trở lại đúng quỹ đạo.

Trên con đường đầy màu sắc ấy, Schultz đặc biệt chú trọng tới nhân viên của công ty. Ông tạo ra cổ phiếu Hạt Đậu để mọi nhân viên đều có thể trở thành cổ đông của công ty. Đối với Schultz, Starbucks không chỉ đơn giản là về tăng trưởng và thành công trong kinh doanh.

Trên hết, ông muốn xây dựng một công ty mà nhân viên được nuôi dưỡng và đối xử như người nhà. Khách hàng là quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa cho sức khoẻ dài hạn của công ty chính là mọi nhân viên đều cảm thấy hạnh phúc và trung thành.

Nhờ vậy, đội ngũ Starbucks luôn gắn kết và chung đam mê, cùng chí hướng và nỗ lực không mệt mỏi vì mục tiêu chung: mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Schultz đứng thứ 887 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Tạp chí Forbes.

“Chúng tôi không bao giờ đạt được mục tiêu của mình trừ khi cả công ty chia sẻ một tầm nhìn chung. Để biến điều lý tưởng đó thành hiện thực, chúng tôi cần tạo ra một doanh nghiệp biết trân trọng nhân viên, tạo cảm hứng cho họ lao động, và biết chia sẻ thành quả với những người đã cùng chung tay tạo nên giá trị dài hạn cho công ty”, Schultz viết.

Bày tỏ quan điểm về vai trò của doanh nhân, Schultz viết: “Khi đó tôi đã không nhận ra, nhưng giờ đây thôi thực sự bị thuyết phục rằng một trong những trách nhiệm vĩ đại nhất của một doanh nhân chính là in dấu các giá trị của bản thân vào tổ chức. Việc đó cũng giống như nuôi con vậy. Bạn bắt đầu với tình yêu và sự cảm thông, và nếu bạn ghi dấu những giá trị đúng đắn lên chúng, bạn có thể tin tưởng rằng chứng sẽ có những quyết định đúng đắn khi lớn lên. Đôi khi, chúng khiến bạn thất vọng và đôi khi chúng sẽ mắc lỗi. Nhưng nếu đã được hấp thu những giá trị tốt, chúng sẽ sớm tìm được con đường trở lại”.

Trong 10 năm dưới sự điều hành của Schultz, Starbucks đã từ 6 cửa hàng mở rộng ra 1.300 cửa hàng với 25.000 nhân viên. Hiện nay, Starbucks trở thành chuỗi cà phê lớn nhất thế giới với hơn 28.000 cửa hàng trên khắp thế giới và 238.000 nhân viên. Kể từ năm 1987, mỗi ngày Starbuck mở 2 cửa hàng mới.

Ông là tác giả cuốn sách “Dốc hết trái tim”.

Howard Schultz là CEO của Starbucks từ năm 1987-2000 và trở lại để đưa công ty vượt khủng hoảng từ năm 2008 – 2017. Hiện ông là chủ tịch danh dự của công ty. Schultz hiện sở hữu khối tài sản trị giá 2,7 tỷ USD, đứng thứ 887 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Tạp chí Forbes.

“Dốc hết trái tim” là cuốn sách đầy cảm hứng dành cho những người dám mơ lớn và muốn theo đuổi đam mê của mình. “Nếu bạn dốc hết trái tim vào từng việc mình làm, hoặc vào bất cứ một doanh nghiệp nào thích đáng, bạn có thể đạt được những ước mơ mà người khác cho rằng không thể”, Schultz viết.

Tạp chí Fortune từng nhận xét: “Các nhà tiếp thị, quản lý doanh nghiệp và các doanh nhân sẽ được khám phá được cách để biến niềm đam mê trở thành lợi nhuận trong cuốn ‘niên ký’ về công ty ‘đã thay đổi mọi thứ từ khẩu vị, ngôn ngữ của chúng ta cho tới bộ mặt của Main Street’”./.

Tạp chí Forbes được thành lập vào năm 1917, có trụ sở tại New York Mỹ và có phiên bản tiếng Việt đầu tiên vào năm 2013. Tạp chí này được biết đến rộng rãi và được xem là nguồn uy tín với danh sách thống kê thường niên về tài sản của người giàu nhất tại các quốc gia khắp thế giới. Ngoài ra, tạp chí này cũng đưa ra các danh sách liên quan tới doanh thu và tăng trưởng của các doanh nghiệp toàn cầu như Forbes Global 2000, Doanh nghiệp tư nhân tốt nhất thế giới…



Tag chung: doanh nhân viết sách, sách doanh nhân, sách kinh doanh, sách quản trị, nhà xuất bản Forbes, tỷ phú viết sách , tác giả Howard Schultz CEO của Starbucks, cuốn sách Dốc hết trái tim - Pour In Your Heart./.

Công bố cuốn sách “GS.TSKH Vũ Đình Cự - cả đời cống hiến“ VOV.VN -GS.TSKH Vũ Đình Cự là nhà giáo, nhà khoa học và nhà chính khách tên tuổi, ở cương vị nào ông cũng để lại những dấu ấn, thành tựu đáng ghi nhận. Trần Đăng Khoa: “Trường Sa – Nơi ta đến” là cuốn sách ảnh đặc biệt VOV.VN - Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đặc biệt thích thú với cuốn sách ảnh “Trường Sa-Nơi ta đến” một ấn phẩm của NXB Kim Đồng vừa ra mắt công chúng.