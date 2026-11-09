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Đồng Nai tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM

Thứ Hai, 20:37, 09/11/2026
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VOV.VN - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đồng Nai, đến nay đã có 2/9 xã hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án đường Vành đai 4 TP.HCM; 7 xã, phường còn lại đạt tỷ lệ bàn giao từ 90-99%. Hiện 4 gói thầu xây dựng đường gom thuộc dự án đã khởi công và đang triển khai thi công.

Để triển khai dự án Vành đai 4, Đồng Nai phải thu hồi, giải phóng mặt bằng tổng diện tích khoảng hơn 443,5 ha trên địa bàn 9 xã, phường gồm: Xuân Đường, Xuân Quế, Dầu Giây, An Viễn, Bình An, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Bình Minh và Tân An.

Dong nai tang toc giai phong mat bang du an duong vanh dai 4 tp.hcm hinh anh 1
Các đơn vị thi công tập trung cơ giới triển khai hạ tầng ngay sau khi có đất sạch

Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích khoảng 302,38 ha, giai đoạn 2 khoảng 141 ha. Tổng số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư khoảng 1.119 hộ.

Đến cuối tháng 10, công tác kiểm đếm đất đai giai đoạn 1 đã hoàn thành 100%; công tác xác nhận nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cũng đang vào giai đoạn cuối.

Đối với giai đoạn 2, các đơn vị chức năng đã hoàn thành việc cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa và bàn giao cho 9/9 xã, phường. Bản đồ thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật của các địa phương cũng đã được bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để triển khai các bước tiếp theo.

Đường Vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn Đồng Nai được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1-2 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên, với tổng mức đầu tư khoảng 10.049 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Trong đó, 4 gói thầu xây dựng đường gom đã khởi công từ ngày 30/6. Hiện các nhà thầu đang triển khai phóng tuyến, phát quang, vét đất hữu cơ và điều phối đất đào, đắp trên tuyến. Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tiếp tục san ủi, dọn dẹp mặt bằng, đào khuôn và đắp đất nền đường để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Đối với dự án thành phần 2-2, hạng mục xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên, bao gồm cầu Thủ Biên, có tổng mức đầu tư khoảng 16.270 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Trong tổng mức đầu tư, vốn ngân sách Nhà nước khoảng 4.062 tỷ đồng, chiếm 25%; vốn nhà đầu tư khoảng 12.208 tỷ đồng, chiếm 75%.

Dong nai tang toc giai phong mat bang du an duong vanh dai 4 tp.hcm hinh anh 2
Công tác san ủi, dọn dẹp mặt bằng, đắp đất nền đường

Toàn tuyến Vành đai 4 TP.HCM đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, có chiều dài hơn 200 km, quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Riêng đoạn qua Đồng Nai dài khoảng 46,08 km, điểm đầu tại Km18+480 thuộc xã Xuân Đường, điểm cuối tại Km64+630 thuộc xã Thường Tân, TP.HCM. Tuyến bao gồm cầu Thủ Biên, kết nối với dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn.

Hệ thống đường gom, đường bên qua Đồng Nai có tổng chiều dài gần 62 km. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, đồng thời tăng cường liên kết giữa các khu công nghiệp, khu đô thị, cảng Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành.

Lưu Sơn/VOV-PHCM
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